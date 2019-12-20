20 декабря 2019, 09:31
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
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Хэтчбек Honda Civic Type R, сертифицированный для участия в гоночной серии TCR, завоевал титул лучшего спорткара, опередив чемпионов прошлых лет Seat Leon и Audi S3 LMS.
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
Фото: Тарантас-Ньюс
С 2017 года организаторы TCR World Sporting Consulting (WSC) вручают награду TCR Model the Year. Титул присуждается на основе специально разработанной системы начисления баллов. В течение всего гоночного сезона все модели, сертифицированные для TCR, получают баллы за участие в соревнованиях серии. Баллы корректируются с помощью коэффициентов, которые учитывают уровень серии, количество конкурирующих автомобилей и количество представленных производителей.
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1. Honda Civic Type R, 9652,00 балла
2. Audi RS 3 LMS, 9483,00
3. Hyundai i30 N, 8720,75
4. Volkswagen Golf GTI, 8529,75
5. CUPRA, 7784,00
6. Alfa Romeo Giulietta, 4247,00
Хэтчбек Civic Type R TCR сезона-2019 показали на Женевском автосалоне в марте. Под капотом установлена 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 340 л.с., которая сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с короткими передаточными числами. Спорткар оснащен винтовой подвеской, регулируемым стабилизатором поперечной устойчивости, каркасом безопасности и 18-дюймовыми колесами OZ Racing. Тормоза – спереди облегченные 6-поршневые тормозные со стальными дисками диаметром 380 мм, сзади — двухпоршневые с дисками диаметром 258 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 1 265 килограммов.
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Отзывы по теме
Крутой гоночный автомобиль. Прошлые генерации были немного ближе к народу. Многие до сих пор на них по российским городам катаются. Был у меня такой - внешний вид, салон, динамика - все супер! Единственное, низковат для наших ям и запчасти дорогие.
Очень рад, что выиграл реальный автомобиль. Изначально гонщики были не в равных условиях. Один рисковал жизнью, на гоночной трассе цена любой ошибки очень высока, а второй сидел себе спокойно, зная, что ему ничего не угрожает. И все равно реальный гонщик справился лучше!
А хде сид
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