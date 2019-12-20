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20 декабря 2019, 09:31

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

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Хэтчбек Honda Civic Type R, сертифицированный для участия в гоночной серии TCR, завоевал титул лучшего спорткара, опередив чемпионов прошлых лет Seat Leon и Audi S3 LMS.
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

 

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года

Фото: Тарантас-Ньюс

Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
С 2017 года организаторы TCR World Sporting Consulting (WSC) вручают награду TCR Model the Year. Титул присуждается на основе специально разработанной системы начисления баллов. В течение всего гоночного сезона все модели, сертифицированные для TCR, получают баллы за участие в соревнованиях серии. Баллы корректируются с помощью коэффициентов, которые учитывают уровень серии, количество конкурирующих автомобилей и количество представленных производителей.

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В 2019 году борьба была особенно ожесточенной. В общей сложности было проведено 313 гонок. Победителя нельзя было определить вплоть до финальной гонки сезона в малазийском Сепанге, где лицом к лицу сошлись два главных претендента по победу: Honda Civic Type R и Audi RS 3 LMS. В конечном итоге, Honda одержала верх с перевесом в 169 баллов. Отрыв от занявшей второе место Audi небольшой, учитывая, что у каждого из них за сезон накопилось порядка 9,5 тысяч баллов. Итоговая таблица выглядит следующим образом:

1. Honda Civic Type R, 9652,00 балла
2. Audi RS 3 LMS, 9483,00
3. Hyundai i30 N, 8720,75
4. Volkswagen Golf GTI, 8529,75
5. CUPRA, 7784,00
6. Alfa Romeo Giulietta, 4247,00

Хэтчбек Civic Type R TCR сезона-2019 показали на Женевском автосалоне в марте. Под капотом установлена 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 340 л.с., которая сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с короткими передаточными числами. Спорткар оснащен винтовой подвеской, регулируемым стабилизатором поперечной устойчивости, каркасом безопасности и 18-дюймовыми колесами OZ Racing. Тормоза – спереди облегченные 6-поршневые тормозные со стальными дисками диаметром 380 мм, сзади — двухпоршневые с дисками диаметром 258 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 1 265 килограммов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Honda Civic Type R назвали «Автомобилем года»
Крутой гоночный автомобиль. Прошлые генерации были немного ближе к народу. Многие до сих пор на них по российским городам катаются. Был у меня такой - внешний вид, салон, динамика - все супер! Единственное, низковат для наших ям и запчасти дорогие.
Юрий
Невероятная гонка Civic Type R в смешанной реальности
Очень рад, что выиграл реальный автомобиль. Изначально гонщики были не в равных условиях. Один рисковал жизнью, на гоночной трассе цена любой ошибки очень высока, а второй сидел себе спокойно, зная, что ему ничего не угрожает. И все равно реальный гонщик справился лучше!
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Honda Civic Type R стал лучшим спортивным автомобилем года
С 2017 года организаторы TCR World Sporting Consulting (WSC) вручают награду TCR Model the Year. Титул присуждается на основе специально разработанной системы начисления баллов. В течение всего гоночного сезона все модели, сертифицированные для TCR, получают баллы за участие в соревнованиях серии. Баллы корректируются с помощью коэффициентов, которые учитывают уровень серии, количество конкурирующих автомобилей и количество представленных производителей.{{material_126008}}В 2019 году борьба была особенно ожесточенной. В общей сложности было проведено 313 гонок. Победителя нельзя было определить вплоть до финальной гонки сезона в малазийском Сепанге, где лицом к лицу сошлись два главных претендента по победу: Honda Civic Type R и Audi RS 3 LMS. В конечном итоге, Honda одержала верх с перевесом в 169 баллов. Отрыв от занявшей второе место Audi небольшой, учитывая, что у каждого из них за сезон накопилось порядка 9,5 тысяч баллов. Итоговая таблица выглядит следующим образом:1. Honda Civic Type R, 9652,00 балла2. Audi RS 3 LMS, 9483,003. Hyundai i30 N, 8720,754. Volkswagen Golf GTI, 8529,755. CUPRA, 7784,006. Alfa Romeo Giulietta, 4247,00Хэтчбек Civic Type R TCR сезона-2019 показали на Женевском автосалоне в марте. Под капотом установлена 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 340 л.с., которая сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с короткими передаточными числами. Спорткар оснащен винтовой подвеской, регулируемым стабилизатором поперечной устойчивости, каркасом безопасности и 18-дюймовыми колесами OZ Racing. Тормоза – спереди облегченные 6-поршневые тормозные со стальными дисками диаметром 380 мм, сзади — двухпоршневые с дисками диаметром 258 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 1 265 килограммов.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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