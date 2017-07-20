20 июля 2017, 18:32

Honda Civic Type сделали для фанатов Civic Type R

Honda подготовила особую версию своего «горячего» хэтчбека Civic Type R последнего поколения. Автомобиль выполнили в стилистике известной во всем мире поп-группы OneRepublic.
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Honda Civic Type R
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
Отзывов: 1
Дизайн отличается, прежде всего, особой окраской кузова. На капоте, бамперах, порогах и антикрыле появились красные акценты, а основной оттенок – черный. Также экстерьер отличается 2-цветными колесными дисками. А на бортах красуются автографы участников поп-группы.

Под капотом автомобиля изменений не произошло. «Хот-хэтч» приводится в движение 2-литровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 320 «лошадей». В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

По словам инженера Civic Type R Рюичи Киджима, новый Type R развивает скорость выше благодаря более длинной колесной базе, новой многорычажной подвеске и оптимизированной аэродинамике. Правда, динамические характеристики модели пока не разглашаются. Всего в компании намерены выпустить несколько экземпляров Type R, посвященного OneRepublic.

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Кирилл Шинкаренко
Honda Civic Type R: маленький, но злобный!
Ну что же, радостно, что вы собираетесь это сделать. ) ) ) У нас есть что почитать, не зря же мы работаем над сайтом постоянно! ) ) ) Велком, автомобили - благодатная тема, которую можно не любить, но мы ее любим, и настоятельно рекомендуем всем. ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
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Honda Civic Type сделали для фанатов Civic Type R
{{model_1776}} Дизайн отличается, прежде всего, особой окраской кузова. На капоте, бамперах, порогах и антикрыле появились красные акценты, а основной оттенок – черный. Также экстерьер отличается 2-цветными колесными дисками. А на бортах красуются автографы участников поп-группы.Под капотом автомобиля изменений не произошло. «Хот-хэтч» приводится в движение 2-литровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 320 «лошадей». В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая механическая трансмиссия.По словам инженера Civic Type R Рюичи Киджима, новый Type R развивает скорость выше благодаря более длинной колесной базе, новой многорычажной подвеске и оптимизированной аэродинамике. Правда, динамические характеристики модели пока не разглашаются. Всего в компании намерены выпустить несколько экземпляров Type R, посвященного OneRepublic.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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