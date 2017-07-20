20 июля 2017, 18:32
Honda Civic Type сделали для фанатов Civic Type R
Honda подготовила особую версию своего «горячего» хэтчбека Civic Type R последнего поколения. Автомобиль выполнили в стилистике известной во всем мире поп-группы OneRepublic.
Honda Civic Type R
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
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Под капотом автомобиля изменений не произошло. «Хот-хэтч» приводится в движение 2-литровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 320 «лошадей». В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая механическая трансмиссия.
По словам инженера Civic Type R Рюичи Киджима, новый Type R развивает скорость выше благодаря более длинной колесной базе, новой многорычажной подвеске и оптимизированной аэродинамике. Правда, динамические характеристики модели пока не разглашаются. Всего в компании намерены выпустить несколько экземпляров Type R, посвященного OneRepublic.
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06.11.2013, 08:03
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На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
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Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Ну что же, радостно, что вы собираетесь это сделать. ) ) ) У нас есть что почитать, не зря же мы работаем над сайтом постоянно! ) ) ) Велком, автомобили - благодатная тема, которую можно не любить, но мы ее любим, и настоятельно рекомендуем всем. ) ) )
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
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