20 октября 2017, 19:38

Honda Civic Type-R получил версию для гонок

Компания Honda подготовила новую гоночную модификацию хэтчбека Civic Type-R. В создании «заряженной» новинки принимали участие специалисты компании JAS Motorsport. Модель получила индекс FK8.
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Honda Civic Type-R получил версию для гонок Honda Civic Type R

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Как сообщают представители компании, автомобиль уже преодолел серию тестовых заездов. Пилотом стал участник команды Роберто Кольчиаго, который неоднократно представлял Honda на различных соревнованиях.

По словам руководителя отдела перспективных разработок, гоночная модель получила 3,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 320 «лошадей». В паре с силовым агрегатом работает 7-ступенчатая механическая коробка передач от марки Sadev с кулачковыми муфтами и гидравлической системой переключения.

Модель построена на шасси 2,0 VTEC, которое раньше использовалось для создания других спортивных автомобилей. Инженеры уделили особое внимание многорычажной подвеске - она заменила прежнюю из скручивающейся балки.

Автомобиль создан для участия в международной серии TCR и аналогичным по правилам состязаниям. Ранее по данным стандартам JAS Motorsport уже выпускала гоночные Civic Type-R прошлого поколения. Та вариация была продана в количестве 52 единиц.

В настоящее время Honda Civic Type-R проходит тщательные дорожные испытания. После того, как разработчики проведут отладку всех углов и агрегатов, «злая» модификация отправится на конвейер. Первый тираж составит всего 25 экземпляров. Большая часть будет поставлена в основной состав гоночной команды, а часть будет продана среди клиентских команд компании Honda. Стоимость автомобиля пока не названа, но ожидается, что она не превысит стоимость прошлой версии, которая продавалась за 120 000 евро.

Дизайн и тюнинг Хонда Цивик Тайп Р

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Honda Civic Type-R получил версию для гонок
{{material_121280}}Как сообщают представители компании, автомобиль уже преодолел серию тестовых заездов. Пилотом стал участник команды Роберто Кольчиаго, который неоднократно представлял Honda на различных соревнованиях.По словам руководителя отдела перспективных разработок, гоночная модель получила 3,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 320 «лошадей». В паре с силовым агрегатом работает 7-ступенчатая механическая коробка передач от марки Sadev с кулачковыми муфтами и гидравлической системой переключения.Модель построена на шасси 2,0 VTEC, которое раньше использовалось для создания других спортивных автомобилей. Инженеры уделили особое внимание многорычажной подвеске - она заменила прежнюю из скручивающейся балки.Автомобиль создан для участия в международной серии TCR и аналогичным по правилам состязаниям. Ранее по данным стандартам JAS Motorsport уже выпускала гоночные Civic Type-R прошлого поколения. Та вариация была продана в количестве 52 единиц.В настоящее время Honda Civic Type-R проходит тщательные дорожные испытания. После того, как разработчики проведут отладку всех углов и агрегатов, «злая» модификация отправится на конвейер. Первый тираж составит всего 25 экземпляров. Большая часть будет поставлена в основной состав гоночной команды, а часть будет продана среди клиентских команд компании Honda. Стоимость автомобиля пока не названа, но ожидается, что она не превысит стоимость прошлой версии, которая продавалась за 120 000 евро.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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