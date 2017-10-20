Honda Civic Type-R получил версию для гонок
По словам руководителя отдела перспективных разработок, гоночная модель получила 3,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 320 «лошадей». В паре с силовым агрегатом работает 7-ступенчатая механическая коробка передач от марки Sadev с кулачковыми муфтами и гидравлической системой переключения.
Модель построена на шасси 2,0 VTEC, которое раньше использовалось для создания других спортивных автомобилей. Инженеры уделили особое внимание многорычажной подвеске - она заменила прежнюю из скручивающейся балки.
Автомобиль создан для участия в международной серии TCR и аналогичным по правилам состязаниям. Ранее по данным стандартам JAS Motorsport уже выпускала гоночные Civic Type-R прошлого поколения. Та вариация была продана в количестве 52 единиц.
В настоящее время Honda Civic Type-R проходит тщательные дорожные испытания. После того, как разработчики проведут отладку всех углов и агрегатов, «злая» модификация отправится на конвейер. Первый тираж составит всего 25 экземпляров. Большая часть будет поставлена в основной состав гоночной команды, а часть будет продана среди клиентских команд компании Honda. Стоимость автомобиля пока не названа, но ожидается, что она не превысит стоимость прошлой версии, которая продавалась за 120 000 евро.
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