Honda CR-V 2027: новый дизайн без революции — каким может стать главный семейный кроссовер Honda

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 14:37

Honda CR-V 2027: обновление дизайна и новые требования к семейным кроссоверам

Honda CR-V 2027: обновление дизайна и новые требования к семейным кроссоверам

Honda CR-V 2027: новый дизайн без революции — каким может стать главный семейный кроссовер Honda

Honda CR-V 2027: обновление дизайна и новые требования к семейным кроссоверам

В 2027 году Honda CR-V готовится к обновлению, сохраняя узнаваемый стиль и практичность. На фоне растущей конкуренции и новых стандартов оснащения семейных автомобилей, перемены в модели могут стать ключевыми для ее позиций на рынке.

В 2027 году Honda CR-V готовится к обновлению, сохраняя узнаваемый стиль и практичность. На фоне растущей конкуренции и новых стандартов оснащения семейных автомобилей, перемены в модели могут стать ключевыми для ее позиций на рынке.

Обновление Honda CR-V 2027 года вызывает интерес у автолюбителей — модель традиционно считается одной из самых востребованных среди семейных кроссоверов. На фоне усиления конкуренции, особенно со стороны китайских брендов, и растущих требований к оснащению, любые перемены в CR-V становятся поводом для активной дискуссии.

Внешний вид кроссовера претерпел точечные изменения: автомобиль стал шире, передняя часть получила новые матричные фары, соединённые тонкой хромированной полосой. Такое решение визуально расширяет машину и придаёт ей семейный характер. Боковой профиль остался узнаваемым — большое остекление, классическая линия крыши, минимум агрессивных изгибов. Среди деталей — двухцветные диски, хромированные элементы вокруг стёкол и рейлинги. Особое внимание привлекает насыщенный зелёный цвет кузова: он выделяется на фоне привычных белых и серых вариантов, но не выглядит вызывающе.

Задняя часть на рендере выглядит массивнее и округлее, с сохранением вертикальной компоновки фонарей. Новая светодиодная оптика и увеличенная задняя дверь визуально делают автомобиль более просторным и современным. Хромированные детали перекликаются с передней частью, создавая ощущение целостности и лаконичности стиля.

В салоне перемен меньше: интерьер остался простым и ориентированным на повседневное использование. Основной акцент сделан на эргономике, экологичности материалов и логичности расположения органов управления. Такой подход отвечает ожиданиям семейных покупателей, которым важны удобство и пространство, а не декоративные изыски.

Honda не спешит идти за трендом экстремальных решений, которые предлагают китайские производители. Консервативная стратегия может сыграть в пользу CR-V: модель ценят за универсальность и простоту эксплуатации. Резкие изменения могли бы отпугнуть часть аудитории, для которой важна именно практичность.

Однако только обновлённого дизайна для успеха уже недостаточно. Современные покупатели ждут от кроссоверов не только экономичных двигателей, но и современных систем помощи водителю, а также гибридных или электрических силовых установок. Это особенно заметно на китайском рынке, где даже базовые комплектации насыщены электроникой и опциями. Если Honda ограничится лишь косметическими изменениями, CR-V рискует уступить конкурентам.

Опубликованный рендер — это лишь предположение о возможном направлении развития модели. Окончательный дизайн, технические характеристики и комплектация Honda CR-V 2027 года будут раскрыты ближе к старту продаж. Уже сейчас ясно, что ставка на эволюцию, а не революцию, может позволить CR-V сохранить позиции в сегменте семейных кроссоверов. Для справки: Honda CR-V выпускается с 1995 года и славится надёжностью, просторным салоном и сбалансированной функциональностью. В последние годы конкуренция в сегменте усилилась, возросли требования к оснащению, что делает обновление 2027 года особенно значимым для всей линейки.

Пока официальной информации о силовых установках будущего CR-V нет. Можно предположить, что ставка будет сделана на гибридную версию, чтобы соблюсти баланс между экономичностью и надёжностью. Если компания продолжит предлагать только бензиновые моторы, конкурировать с гибридами и электрокарами станет сложнее. Кстати, похожие вызовы стоят и перед другими производителями — например, магистральный гибридный тягач с алюминиевой кабиной, который в последнее время требует особого внимания к новым стандарам для перевозки , также стал ответом на уже сдействующие требования к экологичности и оснащению.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р)
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мурманск Ульяновск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться