Honda CR-V против Toyota RAV4: комфорт и технологии против практичности и ликвидности

Honda CR-V и Toyota RAV4 2026: сравнение новых поколений на российском рынке

В 2026 году на российском рынке появились новые Honda CR-V и Toyota RAV4 через параллельный импорт. Оба кроссовера стали дороже и технологичнее, но сохранили репутацию семейных автомобилей. Разбираемся, чем они отличаются и что важно знать перед покупкой.

В 2026 году на российском рынке появились новые Honda CR-V и Toyota RAV4 через параллельный импорт. Оба кроссовера стали дороже и технологичнее, но сохранили репутацию семейных автомобилей. Разбираемся, чем они отличаются и что важно знать перед покупкой.

В 2026 году на российском рынке появилось сразу два обновлённых японских кроссовера — Honda CR-V и Toyota RAV4. Оба автомобиля пришли через параллельный импорт, что сразу отразилось на цене: теперь за базовые версии просят от 4,3 до 5,5 миллиона рублей. Но изменилась не только стоимость — новые поколения стали заметно технологичнее и взрослее, сохранив при этом статус надёжных семейных машин.

Внешний вид у моделей разный. Toyota RAV4 шестого поколения (XA60) выглядит массивно и строго, с квадратным кузовом и чёрным некрашеным пластиком по периметру. Это не только модно, но и практично для российских дорог — малейшее повреждение пластика почти не страшно. Honda CR-V, напротив, делает ставку на спокойствие и солидность, не пытаясь казаться внедорожником. Визуально — классический городской кроссовер, ориентированный на комфорт.

По габаритам Honda немного выигрывает: длина 4694 мм против 4620 мм у Toyota, ширина — 1867 мм против 1855 мм. Колёсная база у CR-V тоже чуть больше. Во втором ряду Honda ощущается просторнее, особенно для ног. Зато багажник у RAV4 больше — до 749 литров в стандартном положении против 587 литров у CR-V. При сложенных сиденьях разница почти исчезает: 1690 литров у Toyota и 1642 у Honda. В итоге Toyota ежедневно выигрывает в объёме багажника, а Honda — в универсальной трансформации салона.

Посадка в RAV4 выше, что понравится тем, кто предпочитает внешность внедорожника и хороший обзор. CR-V ближе по ощущениям к легковому автомобилю: расслабленная посадка, кроссовер кажется легче и маневреннее, хотя по массе они сопоставимы.

В плане надёжности оба бренда традиционно считаются эталонами. Однако, по данным HotCars, Honda CR-V признана самым надёжным кроссовером 2025 года, опередив не только Toyota RAV4, но и Lexus NX. В Россию Honda чаще всего поставляется с турбомотором 1,5 л (193 л.с.), ресурс которого при обычном обслуживании достигает 300 тысяч километров, а вариатора — до 400 тысяч. Toyota RAV4 обычно оснащена атмосферным 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с. — классика, где меньше деталей и, соответственно, меньше реальных проблем. Гибридные версии в России встречаются редко.

Внутри RAV4 теперь огромный 15,6-дюймовый мультимедийный экран, цифровая приборка, камера кругового обзора и современный круиз-контроль. Почти все кнопки исчезли, что может быть неудобно зимой. Honda CR-V внутри скромнее: экран меньше, интерьер остался проще, но зато есть привычные физические кнопки климат-контроля и музыки. Система Honda Sensing, камера заднего вида и беспроводное зарядное устройство входят в стандартную комплектацию.

Выбор между моделями часто зависит от характера владельца. RAV4 выбирает тот, кто ценит ликвидность, практичность и прогнозируемость — автомобиль как инструмент. CR-V обычно предпочитает тот, кому важен комфорт, современность и удовольствие от вождения. Для кого-то это решающий фактор, даже если багажник чуть меньше.

Цены на обе модели уже не позволяют называть их «народными» кроссоверами. За 4,5–5,5 миллиона рублей можно присмотреть и новые китайские кроссоверы с богатой комплектацией, но японские бренды по-прежнему выигрывают по надёжности и ликвидности на вторичном рынке. Как отмечают эксперты, гарантия от субдистрибьюторов хоть и неофициальная, но всё же даёт спокойствие.

В общем, Honda CR-V подходит тем, кто ищет максимальный комфорт, современный интерьер и мощный двигатель; Toyota RAV4 — для тех, кто ценит практичность, высокий клиренс и большой багажник. Оба кроссовера остаются одними из самых выгодных и надёжных вариантов на рынке, несмотря на рост цен и новые технологические решения. Для российского покупателя по-прежнему есть выбор между спокойствием и уверенностью, и каждый находит свой баланс.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и у других брендов: например, китайские Geely и Changan в последние годы столкнулись с убыточностью на российском рынке из-за роста ключевой ставки и падения спроса, как уже разбиралось в материале о финансовых трудностях китайских автогигантов .