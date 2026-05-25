Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 13:06

Honda CR-V и Toyota RAV4: сравнение новых поколений на российском рынке 2026 года

Битва японской надёжности: новый Honda CR‑V vs Toyota RAV4 — что лучше купить в России в 2026 году

В 2026 году на российском рынке появились новые Honda CR-V и Toyota RAV4. Оба кроссовера стали дороже и технологичнее, но сохранили репутацию надежных семейных автомобилей. Разбираемся, чем они отличаются и что выгоднее купить сейчас.

В 2026 году российский рынок кроссоверов вновь оказался в центре внимания: массовый параллельный импорт привёл к появлению в стране новых поколений Honda CR-V и Toyota RAV4. Эти модели давно стали эталоном японской надёжности, но теперь они заметно изменились — как по цене, так и по философии. Оба автомобиля отошли от образа «народных» кроссоверов и стали дороже, технологичнее, взрослее, но при этом сохранили простоту и понятность, за что их и ценят.

Внешне Toyota RAV4 XA60 производит умиротворяющее впечатление: новая передняя часть, отсутствие привычной решётки радиатора, больший чёрный пластик по периметру — всё это не только дань моде, но и практичное решение для российских дорог. Кузов стал более квадратным, что добавило места в салоне и багажнике. Для семейных поездок это важнее, чем эффектные линии. Honda CR-V, напротив, выглядит сдержаннее и солиднее, без намёка на агрессивность. Это классический городской кроссовер, ориентированный на комфорт и удобство.

Размеры у моделей схожи, но Honda чуть крупнее: длина 4694 мм против 4620 мм у Toyota, ширина 1867 мм против 1855 мм, колёсная база 2700 мм против 2690 мм. В реальности разница ощущается на втором ряду — в CR-V больше воздуха и пространства для ног. Багажник у RAV4 в средней версии достигает 749 литров, у Honda — 587 литров, а при сложенных сиденьях CR-V предлагает до 1642 литров. Toyota делает ставку на большой багажник для повседневных нужд, Honda — на универсальность салона.

Посадка в RAV4 выше, автомобиль воспринимается более «джиповым», что нравится многим. CR-V ближе по ощущениям к легковому автомобилю: расслабленная посадка, отличный обзор, меньшая массивность вокруг водителя. Оба кроссовера остались верны классическим конструкциям: у Тойоты — доработанная платформа TNGA-K, усиленная подвеска и жёсткий кузов, у Хонды — привычная схема с McPherson спереди и многорычажкой сзади, без сложных электронных систем.

В вопросе надёжности Honda CR-V неожиданно вышла вперёд: по данным HotCars, модель признана самым надёжным кроссовером 2025 года, обогнав даже Toyota RAV4 и Lexus NX. Основной двигатель для России — турбированный 1,5-литровый L15BZ на 193 л.с. с ресурсом около 300 тысяч километров; вариатор при нормальном обслуживании способен пройти до 400 тысяч. У RAV4 чаще встречается атмосферный 2-литровый мотор на 171 л.с., в том числе с вариатором и полным приводом, — классика Toyota без гибридных сложностей.

Покупатели моделей в 2026 году делают выбор не в пользу яркости, а в пользу экономичности и спокойствия после окончания гарантии. RAV4 воспринимается как утилитарный, максимально практичный автомобиль — «холодильник на колёсах». CR-V выглядит более современным и уютным, с акцентом на комфорт и лёгкость в повседневном использовании. В оснащении Toyota заметно подтянулась: огромный 15,6-дюймовый экран мультимедиа, цифровая приборка, камера кругового обзора, современный круиз-контроль. Однако почти полное отсутствие физических кнопок может не понравиться зимой. В интерьере Honda CR-V всё проще, но не менее современно: Honda Sensing, камера, беспроводная зарядка, хорошие комплектации, — и при этом салон не выглядит как космический корабль.

Интересно, что выбор между этими кроссоверами часто зависит от характера владельца. RAV4 выбирают рациональные покупатели, которым важны ликвидность и прогнозируемость. CR-V обычно предпочитают те, кто ценит комфорт и удовольствие от езды. Оба автомобиля продаются через параллельный импорт, предлагаются гарантии от субдистрибьюторов, но цены уже не те: RAV4 XA60 — до 5 млн рублей, под заказ — от 4,3 млн; Honda CR-V VI — от 4,49 до 5,55 млн рублей. Это уже не «разумная покупка», а выбор ради спокойствия и уверенности в технике.

На фоне этих изменений стоит отметить, что доверие к дилерам и сервису остается условием для покупателей, как показал анализ рынка автосервиса в США .

Упомянутые модели: Honda CR-V, Toyota RAV4
Упомянутые марки: Honda, Toyota
