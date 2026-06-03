Стоит ли платить 7 млн за японский кроссовер из параллельного импорта Honda CR-V - плюсы, минусы, детали

3 июня 2026, 06:10
Honda CR-V из Китая: цена, сборка и эксплуатация на российском рынке
Honda CR-V из Китая: цена, сборка и эксплуатация на российском рынке
Honda CR-V шестого поколения теперь доступен в России только через параллельный импорт. Высокая стоимость, нюансы комплектаций и отсутствие привычных опций делают выбор этого кроссовера непростым для российских покупателей.
Honda CR-V шестого поколения – редкий гость на российских дорогах. После ухода бренда с рынка новых автомобилей он стал поставляться только по параллельному импорту, стартовая цена составила 6 миллионов рублей. Такая стоимость делает покупку CR-V событием для энтузиастов, а не массовым выбором. Внешне кроссовер остался верен строгим линиям и сдержанному стилю, без экспериментов в дизайне. Почти 4,7 метра длины и 2,7 метра колёсной базы создают просторный салон и вместительный багажник, что особенно ценят семьи.
Внутри Honda CR-V — классика: физические кнопки и рычаги вместо сенсорных панелей. Материалы отделки на высоте: мягкий пластик, оригинальные воздуховоды, приятная фактура. Мультимедийная система проста, но не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а меню не переведено на русский язык. Среди современных опций — беспроводная зарядка, электронное зеркало с трансляцией изображения с камеры заднего вида, аудиосистема Bose с 12 динамиками. Однако электронное зеркало днём мерцает, центральная консоль перегружена кнопками. Для поклонников классики это скорее плюс, чем минус.
Honda CR-V шестого поколения радует качественными материалами, зимними опциями, просторным вторым рядом и багажником, полным приводом и проверенной технической базой. Управляемость и комфорт на уровне: подвеска уверенно глотает неровности, шумоизоляция радует даже на плохих дорогах. Но есть и недостатки: отсутствие русификации, ограниченный функционал мультимедиа, перегруженный кнопками руль, не самая удобная центральная консоль. Нет запасного колеса, расход топлива редко опускается ниже 12 литров на 100 км. На высоких скоростях кроссовер становится менее уверенным, большой передний свес требует осторожности.
Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 193 л.с. в паре с вариатором. Максимальная скорость — 188 км/ч, вариатор настроен на плавность, а не на драйв. Экономичный режим снижает расход, но делает езду менее интересной. Полный привод и клиренс 208 мм позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовках и в лёгком бездорожье. Подвеска обеспечивает баланс между комфортом и управляемостью: кроссовер не провоцирует на агрессивную езду, но и не пугает кренами в поворотах. Двойное остекление эффективно борется с шумом.
В России доступны три версии Honda CR-V: Enjoy, Honor и гибридная e:HEV Wisdom. Даже базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора, люк с электроприводом и 12 подушек безопасности. Однако за 6,3 миллиона рублей не будет полного зимнего пакета и расширенных ассистентов. Гибридная версия стоит почти 8 миллионов рублей, что делает её практически недоступной для большинства. Высокая цена — главный барьер для массового распространения модели, несмотря на все её плюсы.
Судя по данным, Honda CR-V шестого поколения — это сочетание классики и современных технологий, но с компромиссами для российского рынка. Отсутствие официальной поддержки, высокая стоимость и ограниченный выбор комплектаций делают модель нишевой. Однако для ценителей марки и тех, кто ищет надёжный семейный кроссовер с японскими манерами, этот вариант остаётся актуальным, несмотря на все сложности параллельного импорта и тонкости эксплуатации.
Официально Honda ушла из России, но автомобили продолжают поступать через параллельный импорт. Для тех, кто ценит японское качество и не готов переходить на альтернативные бренды, CR-V остаётся одним из предпочтительных вариантов. Интересно, что в истории российского автопарка уже были необычные решения, советские комбайны с белыми шинами использовали нестандартные технологии для адаптации к переменным условиям. Сегодня же покупка Honda CR-V – это выбор для тех, кто готов мириться с тонкостями сложной сборки, отсутствием привычных опций и высокой ценой ради узнаваемого стиля и надежности.
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