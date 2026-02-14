Вышло исследование: плюсы, минусы Honda CR-V на российском рынке — стоит ли покупать надежного японца

Honda CR-V из Китая: стоит ли платить 7 млн за японский кроссовер в 2026 году

Honda CR-V шестого поколения теперь доступен в России только по параллельному импорту и с ценником от 6 до 8 млн рублей. Мы разобрали, чем отличается китайская сборка, как изменился интерьер и что ждет владельцев на дороге.

Honda CR-V шестого поколения – редкий гость на российских дорогах, но именно поэтому его появление вызывает интерес. В условиях, когда японский бренд официально объявляет рынок, а новые автомобили поступают только путем параллельного импорта, каждый экземпляр становится событием. Высокая стоимость, отсутствие привычных опций и новые тонкости эксплуатации – все это формирует уникальный опыт для тех, кто решается на покупку.

Японская классика с китайским акцентом

Когда-то Honda CR-V была символом надежности и практичности для российских семей. Сегодня же этот кроссовер - выбор для тех, кто не готов расстаться с любимой маркой, несмотря на перемены. Внешне автомобиль остался верен себе: строгость линий, минимум хрома, никаких дизайнерских излишеств.

Габариты CR-V внушают уважение: длина почти 4,7 метра, колесная база 2,7 метра. Внутри - простор для пятерых, вместительный багажник и продуманная эргономика. Кроссовер легко справится с ролью семейного транспорта, не теряясь в потоке и не привлекая постороннего внимания.

Интерьер и комфорт

Салон Honda CR-V - это привет из прошлого, где каждая функция имеет свою кнопку или рычаг. Здесь нет сенсорных панелей, зато есть физические органы управления, которые не требуют привыкания. Качество материалов на высоте: мягкий пластик, приятная отделка, оригинальные воздуховоды в виде сот. Даже мультимедийная система радует простотой, хотя и не поддерживает Apple CarPlay или Android Auto.

Из современных опций - беспроводная зарядка, электронное зеркало с трансляцией изображения с камеры заднего вида, мощная аудиосистема Bose с 12 динамиками. Однако не все решения однозначно удобны: электронное зеркало блестит днем, а меню мультимедийки не переведено на русский язык. Тем не менее, для поклонников классики это скорее плюс, чем минус.

Плюсы и минусы: что удивляет, а что раздражает

Honda CR-V шестого поколения сохраняет узнаваемый стиль и классическую эргономику. Среди достоинств - качественные материалы, зимние опции, вместительный второй ряд и багажник, полный привод и проверенная техническая база. Управляемость и комфорт на уровне, подвеска глотает неровности, а шумоизоляция радует даже на плохих дорогах.

Однако есть и недостатки. Консервативность в дизайне и оснащении, отсутствие русификации, ограниченный функционал мультимедиа, перегруженный кнопками руль и не самая удобная центральная консоль. Нет запасного колеса, а расход топлива в смешанном цикле редко опускается ниже 12 литров. На высоких скоростях кроссовер становится меланхоличным, большой передний вес требует осторожности на бездорожье.

Динамика и поведение на дороге

Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л.с., работающий в паре с вариатором. Максимальная скорость 188 км/ч, вариатор настроен на плавность, а не на драйв. Экономичный режим помогает снизить расходы, но делает поездку скучной. Зато полный привод и клиренс 208 мм позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовках и в легком бездорожье.

Подвеска настроения на балансе между комфортом и управляемостью. Кроссовер не провоцирует на агрессивную езду, но и не пугает кренами в поворотах. На ухабах и рытвинах машина остается собранной, а двойное остекление эффективно борется с шумом.

Комплектации и цены: за что платим

В России доступны три версии Honda CR-V: Enjoy, Honor и гибридная e: HEV Wisdom. Даже базовая комплектация богата: два климат-контроля, камера кругового обзора, люк с электроприводом, 12 подушек безопасности. Однако за 6,3 миллиона рублей не будет полного зимнего пакета и расширенных ассистентов.

Гибридная версия стоит почти 8 миллионов рублей, что делает ее практически недоступной для большинства покупателей. Высокая цена – главный барьер для массового распространения модели, несмотря на все ее достоинства.

Параллельный импорт и гарантия

Официально Honda ушла из России, но автомобили продолжают поступать через параллельный импорт. Однако спрос на новые CR-V остается низким — стоимость и ограниченный выбор высоких комплектаций сохраняют интерес даже у преданных поклонников марок.

Тем не менее, Honda сохраняет свое присутствие на рынке, пусть и в ограниченном объеме. Для тех, кто ценит японское качество и не готов переходить на альтернативные бренды, CR-V остается одним из лучших вариантов.