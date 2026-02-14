Вышло исследование: плюсы, минусы Honda CR-V на российском рынке — стоит ли покупать надежного японца

14 февраля 2026, 05:18
Honda CR-V из Китая: стоит ли платить 7 млн за японский кроссовер в 2026 году
Honda CR-V шестого поколения теперь доступен в России только по параллельному импорту и с ценником от 6 до 8 млн рублей. Мы разобрали, чем отличается китайская сборка, как изменился интерьер и что ждет владельцев на дороге.
Honda CR-V шестого поколения – редкий гость на российских дорогах, но именно поэтому его появление вызывает интерес. В условиях, когда японский бренд официально объявляет рынок, а новые автомобили поступают только путем параллельного импорта, каждый экземпляр становится событием. Высокая стоимость, отсутствие привычных опций и новые тонкости эксплуатации – все это формирует уникальный опыт для тех, кто решается на покупку.
Японская классика с китайским акцентом
Когда-то Honda CR-V была символом надежности и практичности для российских семей. Сегодня же этот кроссовер - выбор для тех, кто не готов расстаться с любимой маркой, несмотря на перемены. Внешне автомобиль остался верен себе: строгость линий, минимум хрома, никаких дизайнерских излишеств.
Габариты CR-V внушают уважение: длина почти 4,7 метра, колесная база 2,7 метра. Внутри - простор для пятерых, вместительный багажник и продуманная эргономика. Кроссовер легко справится с ролью семейного транспорта, не теряясь в потоке и не привлекая постороннего внимания.
Интерьер и комфорт
Салон Honda CR-V - это привет из прошлого, где каждая функция имеет свою кнопку или рычаг. Здесь нет сенсорных панелей, зато есть физические органы управления, которые не требуют привыкания. Качество материалов на высоте: мягкий пластик, приятная отделка, оригинальные воздуховоды в виде сот. Даже мультимедийная система радует простотой, хотя и не поддерживает Apple CarPlay или Android Auto.
Из современных опций - беспроводная зарядка, электронное зеркало с трансляцией изображения с камеры заднего вида, мощная аудиосистема Bose с 12 динамиками. Однако не все решения однозначно удобны: электронное зеркало блестит днем, а меню мультимедийки не переведено на русский язык. Тем не менее, для поклонников классики это скорее плюс, чем минус.
Плюсы и минусы: что удивляет, а что раздражает
Honda CR-V шестого поколения сохраняет узнаваемый стиль и классическую эргономику. Среди достоинств - качественные материалы, зимние опции, вместительный второй ряд и багажник, полный привод и проверенная техническая база. Управляемость и комфорт на уровне, подвеска глотает неровности, а шумоизоляция радует даже на плохих дорогах.
Однако есть и недостатки. Консервативность в дизайне и оснащении, отсутствие русификации, ограниченный функционал мультимедиа, перегруженный кнопками руль и не самая удобная центральная консоль. Нет запасного колеса, а расход топлива в смешанном цикле редко опускается ниже 12 литров. На высоких скоростях кроссовер становится меланхоличным, большой передний вес требует осторожности на бездорожье.
Динамика и поведение на дороге
Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 л.с., работающий в паре с вариатором. Максимальная скорость 188 км/ч, вариатор настроен на плавность, а не на драйв. Экономичный режим помогает снизить расходы, но делает поездку скучной. Зато полный привод и клиренс 208 мм позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовках и в легком бездорожье.
Подвеска настроения на балансе между комфортом и управляемостью. Кроссовер не провоцирует на агрессивную езду, но и не пугает кренами в поворотах. На ухабах и рытвинах машина остается собранной, а двойное остекление эффективно борется с шумом.
Комплектации и цены: за что платим
В России доступны три версии Honda CR-V: Enjoy, Honor и гибридная e: HEV Wisdom. Даже базовая комплектация богата: два климат-контроля, камера кругового обзора, люк с электроприводом, 12 подушек безопасности. Однако за 6,3 миллиона рублей не будет полного зимнего пакета и расширенных ассистентов.
Гибридная версия стоит почти 8 миллионов рублей, что делает ее практически недоступной для большинства покупателей. Высокая цена – главный барьер для массового распространения модели, несмотря на все ее достоинства.
Параллельный импорт и гарантия
Официально Honda ушла из России, но автомобили продолжают поступать через параллельный импорт. Однако спрос на новые CR-V остается низким — стоимость и ограниченный выбор высоких комплектаций сохраняют интерес даже у преданных поклонников марок.
Тем не менее, Honda сохраняет свое присутствие на рынке, пусть и в ограниченном объеме. Для тех, кто ценит японское качество и не готов переходить на альтернативные бренды, CR-V остается одним из лучших вариантов.
Похожие материалы Хонда
-
13.02.2026, 14:01
Hongqi HS3 против Honda CR-V: битва подходов в сегменте среднеразмерных кроссоверов
Два кроссовера - Hongqi HS3 и Honda CR-V - оказались по разные стороны баррикад: один делает ставку на премиум и цифровизацию, другой - на проверенную классику. Чем удивили соперники и что важно знать перед покупкой - в нашем тесте.Читать далее
-
03.02.2026, 06:08
Honda CR-V Hybrid против Omoda C7: разница в цене 2 млн и неожиданные нюансы выбора
Два кроссовера - Honda CR-V Hybrid и Omoda C7 - оказались по разные стороны ценовой пропасти. Мы разобрались, чем оправдана разница в стоимости, как ведут себя машины в реальных условиях и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
21.01.2026, 09:45
Toyota RAV4, Mazda CX-5 или Honda CR-V: какой кроссовер удобнее для жизни
Три японских кроссовера, три разных подхода к комфорту и практичности. Какой из них окажется лучшим для семьи, а какой - для драйва? Мы разобрали плюсы и минусы каждого, чтобы вы не ошиблись с выбором.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
-
18.12.2025, 06:39
Honda отзывает CR-V e:FCEV в США из-за риска утечки охлаждающей жидкости
Honda объявила отзыв самой дорогой версии CR-V в США. Причина - возможная утечка охлаждающей жидкости в топливном элементе. Это может привести к короткому замыканию. Подробности о причинах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 12:19
Новая Honda CR-V из Китая: стоит ли она своих 6-8 миллионов рублей
Новое поколение Honda CR-V снова в России. Теперь его везут из Китая. Цены на кроссовер просто шокируют. Журналисты разобрались в его плюсах и минусах. Стоит ли он таких огромных денег?Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
09.10.2025, 04:26
Honda CR-V отмечает 30 лет на рынке и рекордные продажи по всему миру
Honda CR-V празднует важную дату. Модель стала одной из самых популярных в мире. За три десятилетия спрос на нее только рос. В материале раскрыты неожиданные детали успеха. Узнайте, чем удивил юбилейный год.Читать далее
-
07.10.2025, 15:12
Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко увеличился
В сентябре зафиксирован новый всплеск импорта машин в Россию из Поднебесной. Объемы удивляют даже экспертов. Лидеры рынка меняются, первенство захватили японские бренды. Все подробности в нашем материале.Читать далее
