29 ноября 2026, 07:29
Почему Honda CR-V остается практичным выбором для российских семей
Почему Honda CR-V остается практичным выбором для российских семей
Honda CR-V 2026 модельного года идет в Россию через Китай после приостановки прямых поставок из Японии. Ожидание может занять до полутора-двух месяцев, а цена - вырасти на 15-20%. Разбираем сильные стороны и ограничения кроссовера.
Дорожный просвет Honda CR-V составляет 208 мм. В российских условиях просвет обеспечивает большую свободу на зимней колее и на подъездах к даче, полный привод помогает справляться со снегом и грязью там, где переднеприводному кроссоверу сложнее. Такая геометрия пригодится и в нечищенном дворе, и на высоком бордюре.
Практичность заметна и в салоне: задний ряд можно передвинуть в длину и изменить наклон спинки, а пол в ногах пассажиров почти ровный. Широкие углы открывания дверей облегчают посадку. Багажник вмещает около 617 литров, показатель зависит от поколения и версии. Двухуровневый пол удобен для семейных людей и перевозки крупных вещей.
Владельцу важен и ресурс. Подержанные CR-V с пробегом до 100 тысяч километров не доставляют серьезных проблем. Ресурс турбомотора 1.5 оценивается примерно в 250 тысяч километров. Эти ориентиры не описывают все автомобии, но они объясняют интерес к моделям с учетом расходов на обслуживание.
В повседневном использовании помогает привычная эргономика. Управление климатом и аудиосистемой не полностью перенесено в сенсорное меню: для этих функций управление реализуется физическими органами. Зимой ими проще пользоваться в перчатках. Материалы отделки и качество сборки также производят впечатление.
К холодному сезонному CR-V подготовлен лучше в старших комплектациях. В зимний пакет входят подогрев руля, передних и задних сидений, а также вентиляция передних кресел. Набор оснащения зависит от версии автомобиля.
Для сравнения, в соответствии с общепринятыми стандартами Honda CR-V 2026 года выпуска выпускается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. с. или двухмоторной гибридной системы мощностью 204 л. с.. Обе силовые установки работают с бесступенчатой трансмиссией CVT. Для ряда комплектаций доступен полный привод Real Time AWD. Базовые бензиновые версии показывают расход примерно 8,4-7,1 л/100 км в зависимости от привода и режима измерения.
Но получить новый кроссовер теперь посложнее. Официальных поставок Honda в Россию нет, модель CR-V 2026 года поставляется через Китай на условиях прямых поставок из Японии. Ожидание может растянуться до полутора-двух месяцев.
На российском рынке встречаются предложения за 6-8 млн рублей. Для ориентира: стартовая цена CR-V 2026 в США составляет 30 920 долларов без учета налогов, регистрации и доставки.
У CR-V есть и бытовые ограничения: мультимедиа может быть без русификации, поддержка Apple CarPlay и Android Auto - отсутствовать. Запчасти и обслуживание сетей организовывать придется самостоятельно, поскольку официально Honda в России не работает. Сервис обходится недешево.
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