26 января 2018, 13:47

Honda CR-V получил премию кроссовер года

Honda CR-V стал обладателем престижной премии «Кроссовер года» по версии Motor Trend. Это уже вторая награда от экспертного сообщества отраслевого издания, которая досталась японскому автопроизводителю.
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  Honda CR-V получил премию кроссовер года Honda CR-V Honda CR-V получил премию кроссовер года
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В 2015 году предыдущая модель CR-V также завоевала титул «Кроссовер года», опередив конкурентов. И вот спустя три года из 23 претендентов победителем была вновь выбран CR-V.

Honda CR-V
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 109 900 до 2 389 900 Р
Отзывов: 5
Жюри оценивает участников конкурса по нескольким пунктам, среди которых дизайн, качество сборки, инновационные технологии, эффективность, безопасность и цена. Практически по всем из этих категорий вседорожник «Хонда» получил высокую оценку.

По сравнению с предыдущей версией модель получила удлиненную колесную базу, при этом вес сократился более чем на 50 кг, что, несомненно, позитивно сказалось на динамике и управляемости. Визуально увеличенный корпус отличается стильным дизайном, а салон оснащен передовой мультимедийной системой, дополнительными кнопками управления на рулевом колесе и интуитивно понятными цифровыми дисплеями. Отдельного внимания жюри удостоило системы помощи водителю, включающие активный круиз-контроль, технологию предотвращения столкновения и многое другое, а также системы пассивной безопасности, завоевавшие высшую оценку NHTSA.

Новости Хонда СРВ, CRV

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Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
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Honda CR-V получил премию кроссовер года
В 2015 году предыдущая модель CR-V также завоевала титул «Кроссовер года», опередив конкурентов. И вот спустя три года из 23 претендентов победителем была вновь выбран CR-V.{{model_496}} Жюри оценивает участников конкурса по нескольким пунктам, среди которых дизайн, качество сборки, инновационные технологии, эффективность, безопасность и цена. Практически по всем из этих категорий вседорожник «Хонда» получил высокую оценку.По сравнению с предыдущей версией модель получила удлиненную колесную базу, при этом вес сократился более чем на 50 кг, что, несомненно, позитивно сказалось на динамике и управляемости. Визуально увеличенный корпус отличается стильным дизайном, а салон оснащен передовой мультимедийной системой, дополнительными кнопками управления на рулевом колесе и интуитивно понятными цифровыми дисплеями. Отдельного внимания жюри удостоило системы помощи водителю, включающие активный круиз-контроль, технологию предотвращения столкновения и многое другое, а также системы пассивной безопасности, завоевавшие высшую оценку NHTSA.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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