Honda CR-V получил премию кроссовер года
В 2015 году предыдущая модель CR-V также завоевала титул «Кроссовер года», опередив конкурентов. И вот спустя три года из 23 претендентов победителем была вновь выбран CR-V.
По сравнению с предыдущей версией модель получила удлиненную колесную базу, при этом вес сократился более чем на 50 кг, что, несомненно, позитивно сказалось на динамике и управляемости. Визуально увеличенный корпус отличается стильным дизайном, а салон оснащен передовой мультимедийной системой, дополнительными кнопками управления на рулевом колесе и интуитивно понятными цифровыми дисплеями. Отдельного внимания жюри удостоило системы помощи водителю, включающие активный круиз-контроль, технологию предотвращения столкновения и многое другое, а также системы пассивной безопасности, завоевавшие высшую оценку NHTSA.
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