Honda CR-V против Haval и Geely: почему японский кроссовер снова в топе, несмотря на цену до 5 млн

Honda CR-V снова доступен в России: цены и комплектации в 2026 году

В России вновь стало можно приобрести Honda CR-V. Модель завозят в страну по параллельному импорту. Цены различаются по регионам. Комплектации удивляют оснащением, станет ли модель снова хитом.

В России вновь стало можно приобрести Honda CR-V. Модель завозят в страну по параллельному импорту. Цены различаются по регионам. Комплектации удивляют оснащением, станет ли модель снова хитом.

В 2026 году российские автолюбители получили возможность приобрести Honda CR-V, несмотря на завершение поставок несколько лет назад. Новые автомобили массово поставляют в страну через параллельный импорт, что приводит к различиям в стоимости в зависимости от региона и условий.

Самое выгодное предложение на сегодняшний день отмечено во Владивостоке. Как сообщает njcar.ru , полноприводная версия Honda CR-V в комплектации Prestige оценивается примерно в 3,68 миллиона рублей. Автомобиль поставляется под заказ, срок ожидания составляет от одного до двух месяцев. Оснащение данной комплектации впечатляет: кожаный салон, панорамная крыша, электропривод сидений, подогрев и вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, а также выдвижная конструкция с сенсорным управлением.

На фоне текущих цен из Китая предложение выглядит весьма привлекательно. Для сравнения: полноприводный Haval F7x стартует от 3,8 млн рублей, переднеприводный Geely Atlas — от 3,75 млн. В других городах Honda CR-V стоит заметно дороже. Например, в Москве за версию Smart Collar просят 4 006 000 рублей, в Чебоксарах — 4 055 000, а в Кирове цена достигает 4 199 000 рублей.

До 2022 года Honda CR-V официально поставлялась в Россию и пользовалась спросом среди местных водителей. После сворачивания прямых поставок модель продолжают ввозить частные компании, поэтому единой цены на новые автомобили сейчас не существует. Итоговая стоимость зависит не только от региона, но и от типа привода, а также от того, находится ли машина уже в наличии или её ещё предстоит заказать.

В Новосибирске полноприводный CR-V под заказ обойдётся примерно в 3,78 млн рублей, в Иркутске — около 3,8 млн. В Санкт-Петербурге и Котельниках стоимость достигает 3,8 млн, а в Тюмени — приближается к 4 млн. Автомобили в наличии встречаются в Самаре, Воронеже, Омске, Мурманске и Ростове-на-Дону. Если машина уже находится в России, цена, как правило, выше: в Пензе — около 4,25 млн, в Новосибирске — 4,3 млн, в Кемерово — 4,35 млн, а в Казани — от 4,38 млн рублей. В Нижнем Новгороде и Москве ценник доходит до 4,7–4,79 млн, а в Туле и Екатеринбурге европейские экземпляры держатся на отметке выше 5 млн рублей.

Большинство кроссоверов оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с., работающим в паре с вариатором и передним приводом. Также на рынке представлены гибридные версии Honda CR-V: двухлитровый бензиновый двигатель на 145 л.с. сочетается с электромотором мощностью 184 л.с. Заказ гибридной модификации обойдётся в среднем в 4,06 млн рублей, а если автомобиль уже в наличии — примерно в 5,05 млн.

Таким образом, Honda CR-V вновь укрепляет позиции на российском рынке кроссоверов, предлагая широкий выбор комплектаций и гибкую систему ценообразования в зависимости от региона и условий поставки.