Honda CR-V против Haval и Geely: почему японский кроссовер снова в топе, несмотря на цену до 5 млн

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

11 августа 2026, 06:49

Honda CR-V снова доступен в России: цены и комплектации в 2026 году

Honda CR-V снова доступен в России: цены и комплектации в 2026 году

Honda CR-V против Haval и Geely: почему японский кроссовер снова в топе, несмотря на цену до 5 млн

Honda CR-V снова доступен в России: цены и комплектации в 2026 году

В России вновь стало можно приобрести Honda CR-V. Модель завозят в страну по параллельному импорту. Цены различаются по регионам. Комплектации удивляют оснащением, станет ли модель снова хитом.

В России вновь стало можно приобрести Honda CR-V. Модель завозят в страну по параллельному импорту. Цены различаются по регионам. Комплектации удивляют оснащением, станет ли модель снова хитом.

В 2026 году российские автолюбители получили возможность приобрести Honda CR-V, несмотря на завершение поставок несколько лет назад. Новые автомобили массово поставляют в страну через параллельный импорт, что приводит к различиям в стоимости в зависимости от региона и условий.

Самое выгодное предложение на сегодняшний день отмечено во Владивостоке. Как сообщает njcar.ru , полноприводная версия Honda CR-V в комплектации Prestige оценивается примерно в 3,68 миллиона рублей. Автомобиль поставляется под заказ, срок ожидания составляет от одного до двух месяцев. Оснащение данной комплектации впечатляет: кожаный салон, панорамная крыша, электропривод сидений, подогрев и вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, а также выдвижная конструкция с сенсорным управлением.

На фоне текущих цен из Китая предложение выглядит весьма привлекательно. Для сравнения: полноприводный Haval F7x стартует от 3,8 млн рублей, переднеприводный Geely Atlas — от 3,75 млн. В других городах Honda CR-V стоит заметно дороже. Например, в Москве за версию Smart Collar просят 4 006 000 рублей, в Чебоксарах — 4 055 000, а в Кирове цена достигает 4 199 000 рублей.

До 2022 года Honda CR-V официально поставлялась в Россию и пользовалась спросом среди местных водителей. После сворачивания прямых поставок модель продолжают ввозить частные компании, поэтому единой цены на новые автомобили сейчас не существует. Итоговая стоимость зависит не только от региона, но и от типа привода, а также от того, находится ли машина уже в наличии или её ещё предстоит заказать.

В Новосибирске полноприводный CR-V под заказ обойдётся примерно в 3,78 млн рублей, в Иркутске — около 3,8 млн. В Санкт-Петербурге и Котельниках стоимость достигает 3,8 млн, а в Тюмени — приближается к 4 млн. Автомобили в наличии встречаются в Самаре, Воронеже, Омске, Мурманске и Ростове-на-Дону. Если машина уже находится в России, цена, как правило, выше: в Пензе — около 4,25 млн, в Новосибирске — 4,3 млн, в Кемерово — 4,35 млн, а в Казани — от 4,38 млн рублей. В Нижнем Новгороде и Москве ценник доходит до 4,7–4,79 млн, а в Туле и Екатеринбурге европейские экземпляры держатся на отметке выше 5 млн рублей.

Большинство кроссоверов оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с., работающим в паре с вариатором и передним приводом. Также на рынке представлены гибридные версии Honda CR-V: двухлитровый бензиновый двигатель на 145 л.с. сочетается с электромотором мощностью 184 л.с. Заказ гибридной модификации обойдётся в среднем в 4,06 млн рублей, а если автомобиль уже в наличии — примерно в 5,05 млн.

Таким образом, Honda CR-V вновь укрепляет позиции на российском рынке кроссоверов, предлагая широкий выбор комплектаций и гибкую систему ценообразования в зависимости от региона и условий поставки.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Haval F7x (от 1 539 000 Р), Geely Atlas (от 1 029 990 Р)
Упомянутые марки: Honda, Haval, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда, Хавейл, Джили

Похожие материалы Хонда, Хавейл, Джили

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Владивосток Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться