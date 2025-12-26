Виртуальный рендер Honda Element 2027 удивил поклонников — возвращение легенды или просто мечта?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 декабря 2025, 19:21

Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике

Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике

Виртуальный рендер Honda Element 2027 удивил поклонников — возвращение легенды или просто мечта?

Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике

Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.

Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.

Американское подразделение Honda подводит итоги 2025 года со скромным, но стабильным результатом: общие продажи выросли на 1,8%, достигнув отметки в 1,312 миллиона автомобилей. Однако ноябрь стал для компании непростым — было реализовано менее 103 тысяч машин, что на 15% меньше, чем в ноябре прошлого года. На фоне общего роста сохраняют сильные позиции такие модели, как Accord, Civic, HR-V и Pilot.

В ответ на рыночные вызовы Honda готовит целую серию новинок. В ближайшее время ожидается появление гибридного купе Prelude, старт продаж электрического кроссовера Prologue с улучшенной зарядкой, а также выход обновленных версий Accord и Pilot. Вопрос, вернет ли это активный интерес покупателей, остается открытым.

Пока автогигант делает ставку на проверенные решения, в мировом автомобильном комьюнити рождаются альтернативные идеи. Художник Димас Рамадхан (бренд Digimods DESIGN) представил своё видение возрождения культовой модели Honda Element для современного рынка. Его виртуальный проект 2027 модельного года вдохновлён оригиналом, выпускавшимся с 2003 по 2011 год и запомнившимся угловатым дизайном и распашными дверями без центральных стоек.

Новая цифровая интерпретация сохраняет фирменную «коробчатую» форму, но выглядит заметно современнее. Дизайнер добавил спортивный аэродинамический обвес, двухцветную окраску, черные легкосплавные диски и даже стилизованные четыре выхлопные трубы. Такой подход делает кроссовер более динамичным, не лишая его узнаваемости.

Показ ограничился экстерьером — интерьер и технические характеристики остались в секрете. Это породило волну предположений: возможно, под капотом мог бы появиться гибридный силовой агрегат от новой Prelude, что сделало бы Element не только стильным, но и технологичным.

Honda официально не подтверждает планы по возвращению модели, однако обсуждения в сети не утихают. Многие энтузиасты считают, что такой неординарный кроссовер мог бы занять свою нишу среди современных SUV, особенно если производитель решится на смелые эксперименты. Остаётся только ждать, появится ли Honda Element 2027 модельного года когда-нибудь на реальных дорогах. Но даже в виде цифрового эскиза этот проект уже вызвал волну ностальгии и живые дискуссии среди автолюбителей.

Упомянутые модели: Honda Element
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Ставрополь Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться