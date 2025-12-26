Виртуальный рендер Honda Element 2027 удивил поклонников — возвращение легенды или просто мечта?

Honda Element возвращается в 2027 году: культовый кроссовер в новом цифровом облике

Honda Element может получить вторую жизнь - дизайнер создал цифровую версию культового кроссовера. Визуализация сочетает узнаваемый угловатый стиль и современные детали. Внутри и под капотом пока загадка. Поклонники ждут новостей от Honda, а пока обсуждают, каким может быть новый Element.

Американское подразделение Honda подводит итоги 2025 года со скромным, но стабильным результатом: общие продажи выросли на 1,8%, достигнув отметки в 1,312 миллиона автомобилей. Однако ноябрь стал для компании непростым — было реализовано менее 103 тысяч машин, что на 15% меньше, чем в ноябре прошлого года. На фоне общего роста сохраняют сильные позиции такие модели, как Accord, Civic, HR-V и Pilot.

В ответ на рыночные вызовы Honda готовит целую серию новинок. В ближайшее время ожидается появление гибридного купе Prelude, старт продаж электрического кроссовера Prologue с улучшенной зарядкой, а также выход обновленных версий Accord и Pilot. Вопрос, вернет ли это активный интерес покупателей, остается открытым.

Пока автогигант делает ставку на проверенные решения, в мировом автомобильном комьюнити рождаются альтернативные идеи. Художник Димас Рамадхан (бренд Digimods DESIGN) представил своё видение возрождения культовой модели Honda Element для современного рынка. Его виртуальный проект 2027 модельного года вдохновлён оригиналом, выпускавшимся с 2003 по 2011 год и запомнившимся угловатым дизайном и распашными дверями без центральных стоек.

Новая цифровая интерпретация сохраняет фирменную «коробчатую» форму, но выглядит заметно современнее. Дизайнер добавил спортивный аэродинамический обвес, двухцветную окраску, черные легкосплавные диски и даже стилизованные четыре выхлопные трубы. Такой подход делает кроссовер более динамичным, не лишая его узнаваемости.

Показ ограничился экстерьером — интерьер и технические характеристики остались в секрете. Это породило волну предположений: возможно, под капотом мог бы появиться гибридный силовой агрегат от новой Prelude, что сделало бы Element не только стильным, но и технологичным.

Honda официально не подтверждает планы по возвращению модели, однако обсуждения в сети не утихают. Многие энтузиасты считают, что такой неординарный кроссовер мог бы занять свою нишу среди современных SUV, особенно если производитель решится на смелые эксперименты. Остаётся только ждать, появится ли Honda Element 2027 модельного года когда-нибудь на реальных дорогах. Но даже в виде цифрового эскиза этот проект уже вызвал волну ностальгии и живые дискуссии среди автолюбителей.