Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 10:03

Honda EV Outlier Concept отмечен премией Red Dot 2026 за инновационный дизайн

Honda EV Outlier Concept отмечен премией Red Dot 2026 за инновационный дизайн

Honda EV Outlier Concept — победитель Red Dot 2026: электромоторы в колёсах, необычная посадка и взгляд на мотоцикл после 2030 года
Концепт Honda EV Outlier Concept с мотор-колесами и необычно низкой посадкой вызвал интерес на рынке благодаря смелым инженерным решениям. Его признание на Red Dot Design Award 2026 подчеркивает растущий тренд на переосмысление конструкции электромотоциклов.

Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 10:03

Honda EV Outlier Concept отмечен премией Red Dot 2026 за инновационный дизайн

Honda EV Outlier Concept — победитель Red Dot 2026: электромоторы в колёсах, необычная посадка и взгляд на мотоцикл после 2030 года

Honda EV Outlier Concept отмечен премией Red Dot 2026 за инновационный дизайн Фото: Honda
Концепт Honda EV Outlier Concept с мотор-колесами и необычно низкой посадкой вызвал интерес на рынке благодаря смелым инженерным решениям. Его признание на Red Dot Design Award 2026 подчеркивает растущий тренд на переосмысление конструкции электромотоциклов.

Honda EV Outlier Concept отмечен премией Red Dot 2026 за инновационный дизайн

Концепт Honda EV Outlier Concept с мотор-колесами и необычно низкой посадкой вызвал интерес на рынке благодаря смелым инженерным решениям. Его признание на Red Dot Design Award 2026 подчеркивает растущий тренд на переосмысление конструкции электромотоциклов.

Honda вновь удивила рынок, представив концептуальный электромотоцикл EV Outlier Concept, который уже удостоился престижной премии Red Dot Design Award 2026 в категории Design Concept. Это событие не только вызывает растущий интерес к новым формам электротранспорта, но и задает вектор развития всей отрасли.

Главная форма EV Outlier - отказ от классической схемы с центральным мотором. Вместо нее инженеры разместили электродвигатели в передних и задних колесах. Такой подход позволяет уменьшить пространство внутри каркаса и создать вытянутый, почти приземистый силуэт, который сразу же стал популярным концептом среди альтернативных. Посадка водителя здесь максимально занижена, а передняя часть мотоцикла визуально удлинена, что требует необычной посадки и положения пилота.

В конструкции предусмотрена оригинальная эргономика: на спине водителя предусмотрен специальный ковшеобразный упор, который помогает удерживаться при резком разгоне и дает новые ощущения при нахождении поворотов. Интересно, что передняя и задняя силовые установки могут работать независимо друг от друга, приборная панель отображает параметры обоих моторов и колес движения. Такой подход к управлению и информированию пилота может стать новым стандартом для электромотоциклов будущего.

Пока EV Outlier Concept остается экспериментом, и Honda не раскрывает планы по запуску серийной версии. Однако сам факт появления такого проекта говорит о стремлении компании выйти за рамки привычных решений и использовать все преимущества электрической силовой установки. Как отмечает Visordown, Honda рассматривает эту концепцию как переосмыслить саму суть мотоцикла после 2030 года.

Интересно, что тренд на необычные комплектующие и новые формы электротранспорта набирает обороты не только среди крупных производителей. Например, в сегменте традиционных электросамокатов промышленные модели с увеличенным запасом хода и новыми техническими решениями - подробнее об этом можно узнать в материалах о складном электросамокате с увеличенным запасом хода . Это подтверждено, что рынок открыт для экспериментов и новых идей.

Для российского рынка подобные концепции могут быть особенно интересны с точки зрения будущих разработок и локализации производства. Важно отметить, что награда Red Dot Design Award считается одной из самых авторитетных премий в области промышленного дизайна, а концепция Honda EV Outlier Concept на этом уровне может привести к скорому появлению новых тенденций в сегменте электромотоциклов. Ключевые факты: концепт дебютировал на Japan Mobility Show 2025, ориентирован на будущее после 2030 года, а его конструкции развиваются как электромобилизация, меняет подход к проектированию двухколесной техники.

Упомянутые марки: Honda
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Премии, Автоновинки Новые модели автомобилей, Дизайн, Электромотоциклы, Япония
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