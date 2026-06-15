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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 07:59

Honda eVTOL F1 получил разрешение на испытания в США: ограничения и перспективы

Honda eVTOL F1 получил разрешение на испытания в США: ограничения и перспективы

Honda запускает аэротакси, но летает оно всего 15 минут

Honda eVTOL F1 получил разрешение на испытания в США: ограничения и перспективы

Американский регулятор одобрил испытания беспилотного аэротакси Honda eVTOL F1, но с жесткими ограничениями. Почему батареи не позволяют летать дольше, какие условия выставили для тестов и что это значит для будущего городских перевозок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие проекты уже могут изменить рынок.

Американский регулятор одобрил испытания беспилотного аэротакси Honda eVTOL F1, но с жесткими ограничениями. Почему батареи не позволяют летать дольше, какие условия выставили для тестов и что это значит для будущего городских перевозок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие проекты уже могут изменить рынок.

Для российских автолюбителей новость о старте испытаний беспилотного аэротакси Honda eVTOL F1 в США может показаться далеким будущим, но на самом деле это сигнал о том, как быстро меняются технологии городского транспорта. Если подобные решения получат развитие, они способны повлиять и на российский рынок, особенно в крупных мегаполисах, где вопрос мобильности стоит остро.

Honda eVTOL F1 - это полностью электрический летательный аппарат, способный взлетать и садиться вертикально, как вертолет. Однако его ключевая особенность - отсутствие пилота: управление осуществляется дистанционно. Испытания будут проходить на частном аэродроме в Калифорнии, что позволяет минимизировать риски для окружающих.

Главное ограничение, с которым столкнулись инженеры Honda, - это емкость современных аккумуляторов. На одном заряде F1 способен находиться в воздухе не более 15 минут. Такой показатель не соответствует стандартным требованиям для коммерческих перевозок, но регулятор все же дал разрешение на тестовые полеты, установив ряд строгих условий. Среди них - полеты только в дневное время, обязательное нахождение в пределах прямой видимости оператора и максимальная взлетная масса не более 3175 кг.

Для повышения безопасности разработчики оснастили аппарат резервными системами управления и аварийной системой завершения полета. В случае нештатной ситуации предусмотрен автоматически раскрывающийся парашют, что должно снизить риски при возможных сбоях техники. Испытаниями занимается исследовательское подразделение Honda Research Institute, а все полеты проходят исключительно над частной территорией.

Стоит отметить, что подобные проекты уже вызывают интерес у крупных городов по всему миру. Несмотря на ограниченное время полета, такие аэротакси могут стать решением для коротких маршрутов, например, между деловыми центрами или аэропортами. По имеющимся данным, развитие аккумуляторных технологий может в ближайшие годы увеличить продолжительность полета, что откроет новые возможности для массового внедрения подобных аппаратов.

Для справки: eVTOL - это сокращение от «electric Vertical Take-Off and Landing», то есть электрический аппарат вертикального взлета и посадки. В последние годы интерес к таким решениям растет, поскольку они обещают снизить нагрузку на дороги и уменьшить выбросы вредных веществ. Если Honda удастся преодолеть технические ограничения, подобные аэротакси могут появиться и в других странах, включая Россию, где вопросы экологии и мобильности становятся все более актуальными.

Упомянутые марки: Honda
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