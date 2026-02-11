Почему Honda теряет позиции на мировом рынке и кто виноват?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 08:12

Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины

Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины

Почему Honda теряет позиции на мировом рынке и кто виноват?

Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины

Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.

Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.

Резкое падение прибыли Honda в третьем квартале 2025 года стало тревожным сигналом не только для японского автопрома, но и для всех, кто следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии. Для российских автомобилистов эта новость важна по нескольким причинам: она отражает глобальные изменения в спросе, технологических приоритетах и торговых отношениях, которые в ближайшие годы могут затронуть и отечественный рынок.

Как сообщает Autonews, операционная прибыль Honda за октябрь-декабрь 2025 года рухнула на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 153,4 миллиарда иен (примерно 987 миллионов долларов). Это крупнейшее падение за последние годы, и оно связано сразу с несколькими факторами, которые в совокупности оказались для компании настоящим испытанием.

Во-первых, Honda столкнулась с заметным снижением продаж в ключевых регионах, особенно в Северной Америке. Именно этот рынок традиционно приносил компании основную часть дохода, но в 2025 году спрос на автомобили Honda здесь ощутимо просел. Причины - ужесточение конкуренции, изменение потребительских предпочтений и общее замедление темпов роста автомобильного рынка.

Вторая причина - масштабные инвестиции в электрификацию. Honda, как и многие другие автопроизводители, вынуждена вкладывать огромные средства в разработку новых электромобилей и переход на экологичные технологии. Эти расходы уже сейчас серьезно давят на финансовые показатели, а отдача от них ожидается только в среднесрочной перспективе. Для компании, которая десятилетиями делала ставку на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, такой разворот стал настоящим вызовом.

Третьим ударом стали американские торговые пошлины. В условиях обострения торговых отношений между США и Японией, а также введения новых ограничений на импорт, Honda вынуждена платить дополнительные сборы, что напрямую сказывается на итоговой прибыли. Для японских производителей это особенно болезненно, ведь американский рынок остается одним из крупнейших в мире.

Эксперты отмечают, что все эти факторы складываются в единую картину: Honda оказалась в эпицентре глобальной трансформации автопрома. Ужесточение экологических стандартов, стремительный рост сегмента электромобилей и торговые войны - все это требует от компании быстрой адаптации и пересмотра стратегических приоритетов.

На этом фоне показательно, что другой японский гигант - Toyota - напротив, повысил прогноз по прибыли на 2025 год. Ожидается, что операционная прибыль Toyota составит 3,8 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов), что на 11,8% выше предыдущих ожиданий. Это подчеркивает, насколько по-разному ведущие автопроизводители реагируют на вызовы времени и насколько важна гибкость в управлении бизнесом.

Для российских автолюбителей ситуация с Honda - это не просто новость из-за рубежа. Она может стать предвестником изменений на внутреннем рынке: рост цен на автомобили, сокращение ассортимента, появление новых моделей электромобилей и даже возможные перебои с поставками. В условиях, когда глобальные тренды все сильнее влияют на локальные рынки, следить за такими событиями становится особенно важно.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Чебоксары Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться