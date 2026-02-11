Почему Honda теряет позиции на мировом рынке и кто виноват?

11 февраля 2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.
Резкое падение прибыли Honda в третьем квартале 2025 года стало тревожным сигналом не только для японского автопрома, но и для всех, кто следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии. Для российских автомобилистов эта новость важна по нескольким причинам: она отражает глобальные изменения в спросе, технологических приоритетах и торговых отношениях, которые в ближайшие годы могут затронуть и отечественный рынок.
Как сообщает Autonews, операционная прибыль Honda за октябрь-декабрь 2025 года рухнула на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 153,4 миллиарда иен (примерно 987 миллионов долларов). Это крупнейшее падение за последние годы, и оно связано сразу с несколькими факторами, которые в совокупности оказались для компании настоящим испытанием.
Во-первых, Honda столкнулась с заметным снижением продаж в ключевых регионах, особенно в Северной Америке. Именно этот рынок традиционно приносил компании основную часть дохода, но в 2025 году спрос на автомобили Honda здесь ощутимо просел. Причины - ужесточение конкуренции, изменение потребительских предпочтений и общее замедление темпов роста автомобильного рынка.
Вторая причина - масштабные инвестиции в электрификацию. Honda, как и многие другие автопроизводители, вынуждена вкладывать огромные средства в разработку новых электромобилей и переход на экологичные технологии. Эти расходы уже сейчас серьезно давят на финансовые показатели, а отдача от них ожидается только в среднесрочной перспективе. Для компании, которая десятилетиями делала ставку на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, такой разворот стал настоящим вызовом.
Третьим ударом стали американские торговые пошлины. В условиях обострения торговых отношений между США и Японией, а также введения новых ограничений на импорт, Honda вынуждена платить дополнительные сборы, что напрямую сказывается на итоговой прибыли. Для японских производителей это особенно болезненно, ведь американский рынок остается одним из крупнейших в мире.
Эксперты отмечают, что все эти факторы складываются в единую картину: Honda оказалась в эпицентре глобальной трансформации автопрома. Ужесточение экологических стандартов, стремительный рост сегмента электромобилей и торговые войны - все это требует от компании быстрой адаптации и пересмотра стратегических приоритетов.
На этом фоне показательно, что другой японский гигант - Toyota - напротив, повысил прогноз по прибыли на 2025 год. Ожидается, что операционная прибыль Toyota составит 3,8 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов), что на 11,8% выше предыдущих ожиданий. Это подчеркивает, насколько по-разному ведущие автопроизводители реагируют на вызовы времени и насколько важна гибкость в управлении бизнесом.
Для российских автолюбителей ситуация с Honda - это не просто новость из-за рубежа. Она может стать предвестником изменений на внутреннем рынке: рост цен на автомобили, сокращение ассортимента, появление новых моделей электромобилей и даже возможные перебои с поставками. В условиях, когда глобальные тренды все сильнее влияют на локальные рынки, следить за такими событиями становится особенно важно.
Похожие материалы Хонда
-
11.02.2026, 08:32
Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке
Вышло исследование: на фоне роста цен на китайские машины эксперты назвали пять полноприводных SUV других брендов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей. Какие модели попали в список, чем они интересны и что важно знать - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:53
Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием
В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок. Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:07
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 05:35
Все ливреи Формулы-1 2026 года: свежий взгляд на дизайн и тренды нового сезона
В 2026 году Формула-1 вступает в новую эру: свежие болиды, новые силовые установки и смелые ливреи команд. Мы оценили все представленные дизайны, чтобы понять, кто задал моду, а кто остался в тени. Почему эти перемены важны для болельщиков и самих гонщиков - разбираемся в деталях.Читать далее
