Почему Honda теряет позиции на мировом рынке и кто виноват?

Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины

Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.

Резкое падение прибыли Honda в третьем квартале 2025 года стало тревожным сигналом не только для японского автопрома, но и для всех, кто следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии. Для российских автомобилистов эта новость важна по нескольким причинам: она отражает глобальные изменения в спросе, технологических приоритетах и торговых отношениях, которые в ближайшие годы могут затронуть и отечественный рынок.

Как сообщает Autonews, операционная прибыль Honda за октябрь-декабрь 2025 года рухнула на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 153,4 миллиарда иен (примерно 987 миллионов долларов). Это крупнейшее падение за последние годы, и оно связано сразу с несколькими факторами, которые в совокупности оказались для компании настоящим испытанием.

Во-первых, Honda столкнулась с заметным снижением продаж в ключевых регионах, особенно в Северной Америке. Именно этот рынок традиционно приносил компании основную часть дохода, но в 2025 году спрос на автомобили Honda здесь ощутимо просел. Причины - ужесточение конкуренции, изменение потребительских предпочтений и общее замедление темпов роста автомобильного рынка.

Вторая причина - масштабные инвестиции в электрификацию. Honda, как и многие другие автопроизводители, вынуждена вкладывать огромные средства в разработку новых электромобилей и переход на экологичные технологии. Эти расходы уже сейчас серьезно давят на финансовые показатели, а отдача от них ожидается только в среднесрочной перспективе. Для компании, которая десятилетиями делала ставку на автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, такой разворот стал настоящим вызовом.

Третьим ударом стали американские торговые пошлины. В условиях обострения торговых отношений между США и Японией, а также введения новых ограничений на импорт, Honda вынуждена платить дополнительные сборы, что напрямую сказывается на итоговой прибыли. Для японских производителей это особенно болезненно, ведь американский рынок остается одним из крупнейших в мире.

Эксперты отмечают, что все эти факторы складываются в единую картину: Honda оказалась в эпицентре глобальной трансформации автопрома. Ужесточение экологических стандартов, стремительный рост сегмента электромобилей и торговые войны - все это требует от компании быстрой адаптации и пересмотра стратегических приоритетов.

На этом фоне показательно, что другой японский гигант - Toyota - напротив, повысил прогноз по прибыли на 2025 год. Ожидается, что операционная прибыль Toyota составит 3,8 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов), что на 11,8% выше предыдущих ожиданий. Это подчеркивает, насколько по-разному ведущие автопроизводители реагируют на вызовы времени и насколько важна гибкость в управлении бизнесом.

Для российских автолюбителей ситуация с Honda - это не просто новость из-за рубежа. Она может стать предвестником изменений на внутреннем рынке: рост цен на автомобили, сокращение ассортимента, появление новых моделей электромобилей и даже возможные перебои с поставками. В условиях, когда глобальные тренды все сильнее влияют на локальные рынки, следить за такими событиями становится особенно важно.