Как старый Gold Wing стал дерзким кастомом — удивит даже скептиков

7 января 2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.
Преобразить массивный Honda Gold Wing в изящный кафе-рейсер – задача не для слабонервных. Однако в мире кастомайзинга всегда есть энтузиасты, готовые бросить вызов привычному подходу. Испанец Пабло Себастьян, известный как Доктор..., решил не просто обновить старый GL1000, а создать нечто по-настоящему уникальное. Его подход к проекту оказался радикальным: вместо стандартного двигателя он выбрал еще более мощный агрегат от Honda Valkyrie.
Такой шаг сразу же сразу выделяет этот мотоцикл среди других кастомов. Ведь Gold Wing сам по себе - символ комфорта и веса, а не легкости и скорости. Но Пабло не остановился на основах, он полностью пересобрал раму, изменил геометрию и добавил детали, которые обычно не встречаются в классических кафе-рейсерах. В результате получился байк, который не только выглядит дерзко, но и звучит соответствующе - благодаря шестицилиндровому мотору от Valkyrie.
Работа над этим проектом заняла у мастера не один месяц. Каждый элемент был продуман до мелочей: от формы топливного бака до уникального выхлопа. Особое внимание уделялось балансу между внешней агрессией и управляемостью. Ведь задача была не просто удивить улицу, а создать мотоцикл, на котором действительно хочется ездить. И, судя по отзывам, это удалось - байк не только собирает взгляды на улицах, но и уверенно ведет себя на дороге.
