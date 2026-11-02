Зачем Honda возвращает провальный кузов из прошлого?

Как новый Honda Accord может превратится в кроссовер? Первые детали

Во второй половине 2027 года Honda намерена обновить Accord: в линейке может появиться кузов на стыке универсала и кроссовера. По предварительным данным, платформа останется прежней. Отдельную вседорожную версию ожидают в 2029 году.

Во второй половине 2027 года Honda намерена обновить Accord: в линейке может появиться кузов на стыке универсала и кроссовера. По предварительным данным, платформа останется прежней. Отдельную вседорожную версию ожидают в 2029 году.

Ключевые перемены Honda связывает с кузовом и гибридными установками: техническая основа Accord, по предварительным данным, останется прежней. Проект описывают как глубокое обновление нынешнего поколения, без создания отдельного семейства.

Масштабное обновление семейства запланировано на вторую половину 2027 года, сообщает Automotive News со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. В линейке может появиться вариант на стыке универсала и кроссовера, а сам автомобиль может выйти как модель 2028 года. Honda пока официально не подтвердила ни новую кузовную версию, ни дату дебюта.

Дизайн должен стать спортивнее и футуристичнее. Среди возможных ориентиров: решения концептов электрического семейства 0 Series и прототип, который Honda представила в конце весны 2026 года. Неофициально кузов описывают как более высокий лифтбек или универсал-кроссовер; по формату он может напоминать Honda Accord Crosstour, выпускавшийся в начале 2010-х годов.

Перемены ожидаются и в салоне. Accord может получить более крупные дисплеи и расширенные мультимедийные возможности; материалы отделки также планируют сделать лучше.

По предварительным данным, силовую часть составят доработанные гибридные установки с двигателями объемом 1,5 и 2,0 л. Их изменения нацелены на снижение расхода топлива, а нынешнюю платформу модели сохранят. Для сравнения: нынешний американский Accord предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. и гибридной системой на базе 2,0-литрового атмосферного двигателя общей мощностью 204 л.с. Гибридная установка использует два тяговых электромотора и электронно управляемую бесступенчатую трансмиссию e-CVT; бензиновая версия комплектуется CVT. Cуммарный момент гибрида достигает 247 фунт-футов, около 335 Н·м, тогда как турбомотор развивает 192 фунт-фута, или примерно 260 Н·м.

По оценке EPA, бензиновый Accord расходует 29 mpg в городе, 37 mpg на шоссе и 32 mpg в смешанном цикле, примерно 8,1, 6,4 и 7,4 л/100 км. Для гибридного Accord EX-L приводятся показатели 51/44/48 mpg, или около 4,6/5,3/4,9 л/100 км. У гибридных модификаций с 19-дюймовыми колесами расход выше: около 46/41/44 mpg. Разгон нынешнего гибрида до 60 миль/ч оценивают в 6,6-7 секунд. Эти показатели относятся к существующей модели, а не к будущему кросс-универсалу.

Отдельную вседорожную модификацию ожидают в 2029 году. Она может продолжить идею Honda Accord Crosstour, в России просто Crosstour, выпускавшейся в первой половине 2010-х. Нынешний Accord Hybrid имеет передний привод. В публикациях о перспективной электрической системе полного привода Honda Accord Crosstour также упоминается среди возможных моделей для ее применения, однако конкретную комплектацию будущего автомобиля не объявили. Формат гибридного универсала уже представлен и на российском рынке, например, у Lynk&Co 07 GT.

Ранее Honda представила гоночный внедорожник Passport Baja Spec Trophy Truck с гибридной силовой установкой мощностью 1300 л.с.