Практичный, но не идеальный: 5 причин присмотреться к Honda HR-V Hybrid

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 21:08

Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V

Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V

Практичный, но не идеальный: 5 причин присмотреться к Honda HR-V Hybrid

Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V

Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.

Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.

Российских автолюбителей в 2026 году сложно удивить новым кроссовером, но Honda HR-V в гибридной версии все же вызывает интерес. Причина проста: на фоне роста цен и ужесточения экологических требований многие ищут экономичный и практичный автомобиль, который не разорит на обслуживании и не подведет в повседневной эксплуатации. Именно поэтому тест обновленного HR-V оказался в центре внимания.

В 2025 году Honda провела легкий рестайлинг HR-V: немного изменилась передняя часть, в салоне появились новые детали, но главное осталось прежним - под капотом только гибридная силовая установка. Это решение не всем по душе, ведь выбора моторов нет, зато комплектации теперь богаче. Даже в начальной комплектации HR-V оснащен прилично - есть светодиодные фары, подогрев передних сидений, навигация, интеграция смартфона и 18-дюймовые диски. Без «пустых» версий, что часто раздражает покупателей.

Практичность и салон: японские фишки и спорные решения

Внешне HR-V стал строже и ближе к привычным канонам SUV: крупная решетка радиатора, массивные колесные арки, покатая крыша. Последняя, кстати, ограничивает пространство над головой сзади - пассажирам выше 185 см будет тесновато. Зато места для ног хватает с запасом, а водитель может удобно устроиться даже при росте до 195 см.

Главная «фишка» - система Magic Seats, знакомая по Honda Jazz. Задний ряд можно не только сложить, но и поднять сиденья вверх, как в кинотеатре. Это позволяет перевозить высокие предметы, например, крупные растения или коробки. Объем багажника - 320 литров под полкой, 405 литров до крыши и до 1395 литров при сложенных сиденьях. Для компактного кроссовера - достойно.

Фото: Honda

Внутри - смесь удачных и спорных решений. Управление климатом и основными функциями - через физические кнопки, что удобно. Экран мультимедиа перегружен, но важные пункты всегда под рукой. Материалы отделки - на любителя: спереди мягкий кожзам, сзади - жесткий пластик. Экономия заметна, особенно на задних дверях. Еще один минус - навязчивая система звукового оповещения о превышении скорости, которую можно отключить только на стоянке. В дороге она раздражает, особенно если система ошибочно определяет лимит.

Гибридная техника: экономия или компромисс?

Honda не дает выбора: только гибрид. Система e:HEV сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор (107 л.с.) и два электродвигателя, суммарная отдача - 131 л.с. и 253 Нм. Один электромотор отвечает за движение, второй - за генерацию энергии. Коробки передач в привычном смысле нет, используется фиксированная передача. В зависимости от режима HR-V может ехать на электротяге, в гибридном режиме или напрямую от бензинового двигателя (на скоростях 80–120 км/ч или при резком ускорении).

Фото: Honda

В городе гибрид радует: стартует тихо, расходует мало - около 4 литров на 100 км. На трассе - совсем другая история. При обгонах бензиновый мотор начинает громко работать, а система не всегда быстро реагирует на педаль газа. В итоге, по данным теста, средний расход составил 6,1 литра, а на скоростной магистрали - аж 8,6 литра. Для гибрида с такой сложной техникой - результат спорный. Зато в смешанном цикле и на пригородных дорогах HR-V показывает себя с лучшей стороны.

Управляемость, безопасность и комфорт

На ходу HR-V ведет себя предсказуемо. В маневренности помогает электроусилитель руля, а система стабилизации четко вмешивается при резких перестроениях. В тесте на объезд препятствия кроссовер показал себя уверенно, хотя тормозной путь - 36,8 метра со 100 км/ч - средний по современным меркам. Комфорт на уровне: подвеска глотает неровности, шумоизоляция приемлемая, но на высоких скоростях двигатель становится слишком навязчивым.

Фото: Honda

Из плюсов - продуманная эргономика, отдельный блок управления климатом, безопасное поведение на дороге. Минусы - ограниченные регулировки сидений, шумный мотор и неудобная система оповещений. В целом, HR-V - это компромисс между экономией, практичностью и современными технологиями, но не без огрехов.

Технические характеристики и выводы

Honda HR-V Hybrid оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, суммарная мощность - 131 л.с., крутящий момент - 253 Нм. Разгон до 100 км/ч - 10,7 секунды, максимальная скорость - 170 км/ч. Средний расход по тесту - 6,1 литра, в городе - 4,0, на трассе - 8,6. Багажник - от 320 до 1395 литров. Гарантия - 3 года или 100 000 км, с 2026 года - до 8 лет при обслуживании у дилера.

Обновленный HR-V - не революция, но интересный вариант для тех, кто ищет экономичный и практичный кроссовер с необычными решениями в салоне. Однако рассчитывать на рекордную экономию топлива на трассе не стоит - гибридная схема раскрывает потенциал только в городе. 

Упомянутые модели: Honda HR-V
Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Екатеринбург Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться