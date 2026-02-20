Практичный, но не идеальный: 5 причин присмотреться к Honda HR-V Hybrid

Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V

Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.

Российских автолюбителей в 2026 году сложно удивить новым кроссовером, но Honda HR-V в гибридной версии все же вызывает интерес. Причина проста: на фоне роста цен и ужесточения экологических требований многие ищут экономичный и практичный автомобиль, который не разорит на обслуживании и не подведет в повседневной эксплуатации. Именно поэтому тест обновленного HR-V оказался в центре внимания.

В 2025 году Honda провела легкий рестайлинг HR-V: немного изменилась передняя часть, в салоне появились новые детали, но главное осталось прежним - под капотом только гибридная силовая установка. Это решение не всем по душе, ведь выбора моторов нет, зато комплектации теперь богаче. Даже в начальной комплектации HR-V оснащен прилично - есть светодиодные фары, подогрев передних сидений, навигация, интеграция смартфона и 18-дюймовые диски. Без «пустых» версий, что часто раздражает покупателей.

Практичность и салон: японские фишки и спорные решения

Внешне HR-V стал строже и ближе к привычным канонам SUV: крупная решетка радиатора, массивные колесные арки, покатая крыша. Последняя, кстати, ограничивает пространство над головой сзади - пассажирам выше 185 см будет тесновато. Зато места для ног хватает с запасом, а водитель может удобно устроиться даже при росте до 195 см.

Главная «фишка» - система Magic Seats, знакомая по Honda Jazz. Задний ряд можно не только сложить, но и поднять сиденья вверх, как в кинотеатре. Это позволяет перевозить высокие предметы, например, крупные растения или коробки. Объем багажника - 320 литров под полкой, 405 литров до крыши и до 1395 литров при сложенных сиденьях. Для компактного кроссовера - достойно.

Фото: Honda

Внутри - смесь удачных и спорных решений. Управление климатом и основными функциями - через физические кнопки, что удобно. Экран мультимедиа перегружен, но важные пункты всегда под рукой. Материалы отделки - на любителя: спереди мягкий кожзам, сзади - жесткий пластик. Экономия заметна, особенно на задних дверях. Еще один минус - навязчивая система звукового оповещения о превышении скорости, которую можно отключить только на стоянке. В дороге она раздражает, особенно если система ошибочно определяет лимит.

Гибридная техника: экономия или компромисс?

Honda не дает выбора: только гибрид. Система e:HEV сочетает 1,5-литровый бензиновый мотор (107 л.с.) и два электродвигателя, суммарная отдача - 131 л.с. и 253 Нм. Один электромотор отвечает за движение, второй - за генерацию энергии. Коробки передач в привычном смысле нет, используется фиксированная передача. В зависимости от режима HR-V может ехать на электротяге, в гибридном режиме или напрямую от бензинового двигателя (на скоростях 80–120 км/ч или при резком ускорении).

Фото: Honda

В городе гибрид радует: стартует тихо, расходует мало - около 4 литров на 100 км. На трассе - совсем другая история. При обгонах бензиновый мотор начинает громко работать, а система не всегда быстро реагирует на педаль газа. В итоге, по данным теста, средний расход составил 6,1 литра, а на скоростной магистрали - аж 8,6 литра. Для гибрида с такой сложной техникой - результат спорный. Зато в смешанном цикле и на пригородных дорогах HR-V показывает себя с лучшей стороны.

Управляемость, безопасность и комфорт

На ходу HR-V ведет себя предсказуемо. В маневренности помогает электроусилитель руля, а система стабилизации четко вмешивается при резких перестроениях. В тесте на объезд препятствия кроссовер показал себя уверенно, хотя тормозной путь - 36,8 метра со 100 км/ч - средний по современным меркам. Комфорт на уровне: подвеска глотает неровности, шумоизоляция приемлемая, но на высоких скоростях двигатель становится слишком навязчивым.

Фото: Honda

Из плюсов - продуманная эргономика, отдельный блок управления климатом, безопасное поведение на дороге. Минусы - ограниченные регулировки сидений, шумный мотор и неудобная система оповещений. В целом, HR-V - это компромисс между экономией, практичностью и современными технологиями, но не без огрехов.

Технические характеристики и выводы

Honda HR-V Hybrid оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами, суммарная мощность - 131 л.с., крутящий момент - 253 Нм. Разгон до 100 км/ч - 10,7 секунды, максимальная скорость - 170 км/ч. Средний расход по тесту - 6,1 литра, в городе - 4,0, на трассе - 8,6. Багажник - от 320 до 1395 литров. Гарантия - 3 года или 100 000 км, с 2026 года - до 8 лет при обслуживании у дилера.

Обновленный HR-V - не революция, но интересный вариант для тех, кто ищет экономичный и практичный кроссовер с необычными решениями в салоне. Однако рассчитывать на рекордную экономию топлива на трассе не стоит - гибридная схема раскрывает потенциал только в городе.