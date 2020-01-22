22 января 2020, 07:44
Honda и Toyota отзывают более 6 млн автомобилей
- 148
- 0
Два крупнейших японских автопроизводителя, Toyota и Honda, объявили о начале отзывных кампаний, которые затронут в общей сложности около 6 млн автомобилей по всему миру. Причиной стал дефект подушек безопасности.
Ранее мы писали
Toyota объявила о начале сервисной кампании, которая затронет во всем мире более 1,6 млн автомобилей. Причина ...Читать далее
Специалисты Honda выяснили, что при ДТП подушки могут не раскрыться или раскрыться неправильно из-за неисправности пиропатрона. Компания подчеркивает, что риск неправильного срабатывания подушек безопасности в настоящее время остается очень низким, но, к сожалению, невозможно дать 100-процентную гарантию. Известно, что порядка 2,4 млн потенциально дефектных автомобилей находятся в США, еще 300 тысяч - в Канаде. Количество машин в других странах сейчас уточняется.
Одновременно компания Toyota объявила об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру также из-за проблем с эйрбегами. Из-за технического сбоя подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии. Причиной сбоя считают отсутствие в блоке управления подушками эффективной защиты от электрических помех, возникающих в электронике автомобиля при сильном ударе. Отзыв затрагивает автомобили четырех моделей: Corolla, собранные в 2011 – 2019 годах, Matrix (2011 – 2013), Avalon и Avalon Hybrid (2013 - 2018). Большинство из них (2,9 млн экз.) были проданы на территории США.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве