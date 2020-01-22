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22 января 2020, 07:44

Honda и Toyota отзывают более 6 млн автомобилей

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Два крупнейших японских автопроизводителя, Toyota и Honda, объявили о начале отзывных кампаний, которые затронут в общей сложности около 6 млн автомобилей по всему миру. Причиной стал дефект подушек безопасности.
Honda и Toyota отзывают более 6 млн автомобилей

Фото взято из открытых источников

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По информации агентства Reuters, компания Honda приняла решение отозвать около 2,7 млн автомобилей Honda и Acura 1996 – 2003 годов выпуска из-за проблем с подушками безопасности Takata. Как подчеркивается в распространенном заявлении, нынешняя акция связана с дефектом, отличающимся от того, что привел к масштабной отзывной кампании несколько лет назад.
 
Специалисты Honda выяснили, что при ДТП подушки могут не раскрыться или раскрыться неправильно из-за неисправности пиропатрона. Компания подчеркивает, что риск неправильного срабатывания подушек безопасности в настоящее время остается очень низким, но, к сожалению, невозможно дать 100-процентную гарантию. Известно, что порядка 2,4 млн потенциально дефектных автомобилей находятся в США, еще 300 тысяч - в Канаде. Количество машин в других странах сейчас уточняется.

Одновременно компания Toyota объявила об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру также из-за проблем с эйрбегами. Из-за технического сбоя подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии. Причиной сбоя считают отсутствие в блоке управления подушками эффективной защиты от электрических помех, возникающих в электронике автомобиля при сильном ударе. Отзыв затрагивает автомобили четырех моделей: Corolla, собранные в 2011 – 2019 годах, Matrix (2011 – 2013), Avalon и Avalon Hybrid (2013 - 2018). Большинство из них (2,9 млн экз.) были проданы на территории США.


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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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Honda и Toyota отзывают более 6 млн автомобилей
{{material_124916}}По информации агентства Reuters, компания Honda приняла решение отозвать около 2,7 млн автомобилей Honda и Acura 1996 – 2003 годов выпуска из-за проблем с подушками безопасности Takata. Как подчеркивается в распространенном заявлении, нынешняя акция связана с дефектом, отличающимся от того, что привел к масштабной отзывной кампании несколько лет назад. Специалисты Honda выяснили, что при ДТП подушки могут не раскрыться или раскрыться неправильно из-за неисправности пиропатрона. Компания подчеркивает, что риск неправильного срабатывания подушек безопасности в настоящее время остается очень низким, но, к сожалению, невозможно дать 100-процентную гарантию. Известно, что порядка 2,4 млн потенциально дефектных автомобилей находятся в США, еще 300 тысяч - в Канаде. Количество машин в других странах сейчас уточняется.Одновременно компания Toyota объявила об отзыве 3,4 млн автомобилей по всему миру также из-за проблем с эйрбегами. Из-за технического сбоя подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии. Причиной сбоя считают отсутствие в блоке управления подушками эффективной защиты от электрических помех, возникающих в электронике автомобиля при сильном ударе. Отзыв затрагивает автомобили четырех моделей: Corolla, собранные в 2011 – 2019 годах, Matrix (2011 – 2013), Avalon и Avalon Hybrid (2013 - 2018). Большинство из них (2,9 млн экз.) были проданы на территории США.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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