Honda меняет логотип

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«Н»

Вслед за многими современными производителями компания Honda модернизировала свой логотип, сделав его более лаконичным и двумерным. Впервые с 1981 года эмблема лишилась рамки, а стороны буквытеперь чуть больше расходятся в стороны, напоминая протянутые вверх руки. По замыслу Honda, это символизирует «стремление расширить возможности мобильности и лучше удовлетворить потребности своих клиентов».

В целом новый логотип Honda напоминает более ранние эмблемы марки. До 1981 года у них не было квадратной рамки, как сейчас, а стилизованная буква «Н» напоминает логотип 60-х годов. Одновременно, Honda представила логотип своей новой электрической линейки 0 Series. Эмблема объединяет в себе цифру «0» и букву «Н».

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