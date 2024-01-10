Honda меняет логотип
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
В целом новый логотип Honda напоминает более ранние эмблемы марки. До 1981 года у них не было квадратной рамки, как сейчас, а стилизованная буква «Н» напоминает логотип 60-х годов. Одновременно, Honda представила логотип своей новой электрической линейки 0 Series. Эмблема объединяет в себе цифру «0» и букву «Н».
-
10.01.2024, 07:41
Аэротакси Hyundai S-A2 способно разогнаться до 190 км/ч
Компания Hyundai представила на выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе второй прототип летающего такси, серийное производство которого рассчитывают запустить в 2028 году.Читать далее
-
10.01.2024, 00:04
Блогер провел 35 часов на допросе в полиции за критику автопроизводителя
Первый в истории вьетнамский автопроизводитель VinFast жестко преследует недоброжелателей, оставляющих в соцсетях критические публикации. Одного из самых активных критиков уже несколько раз задерживала полиция.Читать далее
-
10.01.2024, 00:01
Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Появление мобильных навигационных приложений, например, Google Maps или Яндекс.Карты, существенно облегчило жизнь большинству автомобилистов и поставило под угрозу бизнес производителей таких классических GPS-навигаторов, как TomTom и Garmin.Читать далее
-
09.01.2024, 22:46
Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
На выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую революционную линейку электрокаров под названием Honda 0 Series. Два первых прототипа выглядят футуристично.Читать далее
-
09.01.2024, 22:19
Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области восстановили картину масштабной аварии, собравшей более 50 автомобилей 8 января на трассе в М-11.Читать далее
-
09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
10.01.2024, 07:41
Аэротакси Hyundai S-A2 способно разогнаться до 190 км/ч
Компания Hyundai представила на выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе второй прототип летающего такси, серийное производство которого рассчитывают запустить в 2028 году.Читать далее
-
10.01.2024, 00:04
Блогер провел 35 часов на допросе в полиции за критику автопроизводителя
Первый в истории вьетнамский автопроизводитель VinFast жестко преследует недоброжелателей, оставляющих в соцсетях критические публикации. Одного из самых активных критиков уже несколько раз задерживала полиция.Читать далее
-
10.01.2024, 00:01
Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Появление мобильных навигационных приложений, например, Google Maps или Яндекс.Карты, существенно облегчило жизнь большинству автомобилистов и поставило под угрозу бизнес производителей таких классических GPS-навигаторов, как TomTom и Garmin.Читать далее
-
09.01.2024, 22:46
Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
На выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую революционную линейку электрокаров под названием Honda 0 Series. Два первых прототипа выглядят футуристично.Читать далее
-
09.01.2024, 22:19
Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области восстановили картину масштабной аварии, собравшей более 50 автомобилей 8 января на трассе в М-11.Читать далее
-
09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий