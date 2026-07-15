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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 07:22

Honda Motocompo 1981: необычный эксперимент с багажником Acura NSX

Honda Motocompo 1981: необычный эксперимент с багажником Acura NSX

Складной Motocompo в багажнике NSX: эксперимент, который удивил JDM-сообщество

Honda Motocompo 1981: необычный эксперимент с багажником Acura NSX

Владелец Acura NSX из Великобритании решил проверить, сможет ли культовый складной скутер Honda Motocompo поместиться в багажник спорткара. Эксперимент выявил неожиданные нюансы и показал, как меняются требования к компактности и практичности даже у суперкаров.

Владелец Acura NSX из Великобритании решил проверить, сможет ли культовый складной скутер Honda Motocompo поместиться в багажник спорткара. Эксперимент выявил неожиданные нюансы и показал, как меняются требования к компактности и практичности даже у суперкаров.

Эксперимент по размещению Honda Motocompo в багажнике Acura NSX стал настоящим открытием для поклонников японской техники. Владелец NSX из Йорка, Крис Скотт, на одном из JDM-собраний решил проверить, насколько универсален багажник его спорткара. Для этого он воспользовался складным скутером Motocompo, который изначально проектировался как аксессуар для Honda City, но спустя десятилетия оказался в центре необычного теста.

Motocompo появился в 1981 году и сразу стал символом компактности: его длина составляет всего 1,185 метра, а масса — 42 кг. В оригинальной Honda City для него даже были предусмотрены специальные крепления. Однако багажник NSX, рассчитанный на 154 литра, никогда не задумывался под подобные задачи. Тем не менее сложенный скутер удалось аккуратно уложить за двигателем V6, не повредив отделку и не прибегая к доработкам.

Главный секрет успеха — правильное положение Motocompo: его нужно класть на бок, а не ставить вертикально, как это делалось в City. Но даже при таком подходе есть нюанс: чтобы избежать протечек масла и топлива, все жидкости пришлось предварительно слить. Это подтверждает и другой владелец NSX и Motocompo, Доминик Дюбреиль, который столкнулся с протечкой при попытке транспортировки скутера без подготовки.

Ситуация наглядно показывает, что даже у суперкаров есть скрытые возможности, если подойти к задаче творчески. Однако для тех, кто ищет более чистое и современное решение, Honda с 2023 года предлагает электрический Motocompacto. Эта модель стала ещё компактнее и теоретически может поместиться даже в багажник нового NSX объёмом 110 литров.

Honda Motocompo оснащён 49-кубовым двухтактным мотором мощностью 2,5 л.с., а его конструкция рассчитана на быструю трансформацию и перевозку в легковом автомобиле. Подобные эксперименты с багажниками показывают, что даже спорткары могут удивлять практичностью, если знать их скрытые возможности. Важно помнить, что при транспортировке техники с ДВС всегда стоит учитывать риски протечек и заранее готовить транспортируемый объект.

Интерес к компактным транспортным средствам не случаен: в условиях плотной городской среды и ограниченного пространства такие решения становятся всё более актуальными. Как отмечают эксперты, подобные эксперименты позволяют по-новому взглянуть на привычные автомобили и их возможности. Кстати, интерес к необычным мопедам и скутерам в России тоже растёт — например, недавно обсуждалась модель, вызвавшая споры среди специалистов, о чём подробно рассказано в материале о спорной новинке среди мопедов.

Упомянутые модели: Acura NSX
Упомянутые марки: Honda, Acura
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