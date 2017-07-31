31 июля 2017, 09:05

Honda Motors представила спорткар Acura NSX GT3

Японский автопроизводитель готов к выполнению заказов на гоночный болид Acura NSX GT3, построенный на основе дорожной версии NSX. Спорткар доступен для всех желающих - и частным гонщикам, и ведущим командам Европы, Азии, Северной Америки, Ближнего Востока и Японии.
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По словам создателей, возможности «заряженной» модели велики настолько, что она могла бы с достоинством поучаствовать в целом ряде профессиональных соревнований, включая Pirelli World Challenge, Blancpain GT Series Europe & Asia и австралийскую серию GT. Разработкой гоночного авто занимались специалисты из спортивного подразделения Honda Racing Development и итальянская компания JAS Engineering.

Обслуживание спортивных автомобилей в Европе берет на себя JAS Engineering, японские покупатели будут проходить обслуживание в подразделении марки Mugen, а в США сервисной поддержкой займется Honda Performance Development.

NSX GT3 обладает задним приводом. Под капотом установлен 3,5-литровый битурбированный двигатель V6, который будет работать в паре с 9-скоростной секвентальной коробкой передач. Мощность силовой установки пока не известна.

Новинка получилась совсем не бюджетная - рыночная стоимость начинается от 465 000 евро (32 317 000 рублей). К 2018 году компания планирует реализовать минимум 12 моделей, а план продаж до 2024 года подразумевает продажу не менее 70 экземпляров.

Концерн обещает всем покупателям техническую поддержку, поставку необходимых запчастей и комплектующих, а также обучающий курс по управлению «горячей» новинкой.

Комплектации и технические характеристики

Acura NSX 3.2 i V6 24V
Год выпуска, с2002
Год выпуска, по2014
КузовКупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин293
Объем двигателя3179
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
Городской цикл13.9
Загородный цикл9.8
ТопливоБензин АИ-95
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Новинки и концепт кары Акура НСХ

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Honda Motors представила спорткар Acura NSX GT3
{{material_120147}}По словам создателей, возможности «заряженной» модели велики настолько, что она могла бы с достоинством поучаствовать в целом ряде профессиональных соревнований, включая Pirelli World Challenge, Blancpain GT Series Europe & Asia и австралийскую серию GT. Разработкой гоночного авто занимались специалисты из спортивного подразделения Honda Racing Development и итальянская компания JAS Engineering.Обслуживание спортивных автомобилей в Европе берет на себя JAS Engineering, японские покупатели будут проходить обслуживание в подразделении марки Mugen, а в США сервисной поддержкой займется Honda Performance Development.NSX GT3 обладает задним приводом. Под капотом установлен 3,5-литровый битурбированный двигатель V6, который будет работать в паре с 9-скоростной секвентальной коробкой передач. Мощность силовой установки пока не известна.Новинка получилась совсем не бюджетная - рыночная стоимость начинается от 465 000 евро (32 317 000 рублей). К 2018 году компания планирует реализовать минимум 12 моделей, а план продаж до 2024 года подразумевает продажу не менее 70 экземпляров.Концерн обещает всем покупателям техническую поддержку, поставку необходимых запчастей и комплектующих, а также обучающий курс по управлению «горячей» новинкой.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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