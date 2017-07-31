Honda Motors представила спорткар Acura NSX GT3
Обслуживание спортивных автомобилей в Европе берет на себя JAS Engineering, японские покупатели будут проходить обслуживание в подразделении марки Mugen, а в США сервисной поддержкой займется Honda Performance Development.
NSX GT3 обладает задним приводом. Под капотом установлен 3,5-литровый битурбированный двигатель V6, который будет работать в паре с 9-скоростной секвентальной коробкой передач. Мощность силовой установки пока не известна.
Новинка получилась совсем не бюджетная - рыночная стоимость начинается от 465 000 евро (32 317 000 рублей). К 2018 году компания планирует реализовать минимум 12 моделей, а план продаж до 2024 года подразумевает продажу не менее 70 экземпляров.
Концерн обещает всем покупателям техническую поддержку, поставку необходимых запчастей и комплектующих, а также обучающий курс по управлению «горячей» новинкой.
Комплектации и технические характеристики
|Acura NSX 3.2 i V6 24V
|Год выпуска, с
|2002
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|Распределенный впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|293
|Объем двигателя
|3179
|Тип трансмисии
|МКПП
|Привод
|Задний
|Городской цикл
|13.9
|Загородный цикл
|9.8
|Топливо
|Бензин АИ-95
|Все характеристики
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