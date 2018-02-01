Honda назовет новый кроссовер Passport
Спустя 16 лет Honda Passport вернется в новом обличии. Японский автопроизводитель решил назвать свой будущий 5-местный кроссовер в честь рамного внедорожника, выпускавшегося с 1994 по 2002 годы.
|Honda Passport 3.2 V6 24V MT
|3.2 л, 205 л.с
|МКПП
|180 км/ч
|4675 x 1790 x 1745 мм
|Задний с подкл. передним
|Бензин АИ-95
|Все характеристики
Новый Honda Passport построят на одной платформе с Honda Pilot. Вся информация о модели держится в секрете. Единственное, что пока известно – кроссовер будет на 15 см короче Pilot. Сначала новинку покажут на закрытой встрече с дилерами марки в ноябре 2018 года, а чуть позже представят на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в США стартуют в начале 2019 года.
Passport станет четвертым кроссовером Honda в США, где спрос на пикапы и внедорожники традиционно высок. По итогам 2017 года, продажи Honda HR-V, CR-V и Pilot выросли на 5%, тогда как рынок легковых автомобилей упал на 1,8%. Выпуск Honda Passport наладят на заводе компании в Алабаме. Помимо Pilot здесь собирают минивэны Odyssey и пикапы Ridgeline.
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ни чё такая машина я ваще не слышал о такой!мне понравилась, впервый раз вижу джип хонда с пониженной
| Отлично! Цена оказалась всё же адекватной)
Суперавто, мощный , надёжный и комфортный.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное