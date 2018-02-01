1 февраля 2018, 14:04

Honda назовет новый кроссовер Passport

Спустя 16 лет Honda Passport вернется в новом обличии. Японский автопроизводитель решил назвать свой будущий 5-местный кроссовер в честь рамного внедорожника, выпускавшегося с 1994 по 2002 годы.
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Honda назовет новый кроссовер Passport Honda Passport
Honda Passport 3.2 V6 24V MT
3.2 л, 205 л.с
МКПП
180 км/ч
4675 x 1790 x 1745 мм
Задний с подкл. передним
Бензин АИ-95
Все характеристики
Новый кроссовер займет в модельном ряду Honda место между компактным С-RV и флагманским Pilot. Автомобиль адресован, прежде всего, североамериканскому рынку. Дилеры Honda в США давно просили построить автомобиль, который бы смог составить конкуренцию Nissan Murano, Hyundai Santa Fe Sport и Ford Edge. Кстати, в эту же компанию попадет легендарный Blazer, который Chevrolet собирается возродить в ближайшее время. 
 
Новый Honda Passport построят на одной платформе с Honda Pilot. Вся информация о модели держится в секрете. Единственное, что пока известно – кроссовер будет на 15 см короче Pilot. Сначала новинку покажут на закрытой встрече с дилерами марки в ноябре 2018 года, а чуть позже представят на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в США стартуют в начале 2019 года.
 
Passport станет четвертым кроссовером Honda в США, где спрос на пикапы и внедорожники традиционно высок. По итогам 2017 года, продажи Honda HR-V, CR-V и Pilot выросли на 5%, тогда как рынок легковых автомобилей упал на 1,8%. Выпуск Honda Passport наладят на заводе компании в Алабаме. Помимо Pilot здесь собирают минивэны Odyssey и пикапы Ridgeline.
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Форум Honda Passport
ни чё такая машина я ваще не слышал о такой!мне понравилась, впервый раз вижу джип хонда с пониженной
БОБр
Honda Pilot поступил на рынок России
| Отлично! Цена оказалась всё же адекватной)
Игорь
Отзыв о Honda Passport 2001 года
Суперавто, мощный , надёжный и комфортный.
Человек
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Honda назовет новый кроссовер Passport
{{params_14401}}Новый кроссовер займет в модельном ряду Honda место между компактным С-RV и флагманским Pilot. Автомобиль адресован, прежде всего, североамериканскому рынку. Дилеры Honda в США давно просили построить автомобиль, который бы смог составить конкуренцию Nissan Murano, Hyundai Santa Fe Sport и Ford Edge. Кстати, в эту же компанию попадет легендарный Blazer, который Chevrolet собирается возродить в ближайшее время.  Новый Honda Passport построят на одной платформе с Honda Pilot. Вся информация о модели держится в секрете. Единственное, что пока известно – кроссовер будет на 15 см короче Pilot. Сначала новинку покажут на закрытой встрече с дилерами марки в ноябре 2018 года, а чуть позже представят на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи в США стартуют в начале 2019 года. Passport станет четвертым кроссовером Honda в США, где спрос на пикапы и внедорожники традиционно высок. По итогам 2017 года, продажи Honda HR-V, CR-V и Pilot выросли на 5%, тогда как рынок легковых автомобилей упал на 1,8%. Выпуск Honda Passport наладят на заводе компании в Алабаме. Помимо Pilot здесь собирают минивэны Odyssey и пикапы Ridgeline.
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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