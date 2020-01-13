13 января 2020, 00:37
Honda N-Box вновь стал бестселлером в Японии
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Фото: Honda
Японский авторынок – один из самых необычных в мире. Здесь выпускается множество моделей, созданных специально для продажи внутри страны. Автолюбители знают их как JDM (Japanese Domestic Market). Титул самого востребованного автомобиля третий год подряд удерживает кей-кар Honda N-Box.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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Сейчас Honda N-Box доступен в трех вариантах: стандартный N-Box, N-Box Slash с заниженной крышей и роскошный N-Box Custom. Цены начинаются от 1 411 300 иен (около 786 тыс. рублей) за базовую модель, от 1 447 600 иен (807 тыс. рублей) за Slash и от 1 996 500 иен (1,1 млн рублей) за Custom. Стандартно все автомобили переднеприводные, но за доплату можно заказать полный привод. Помимо линейки N-Box, Honda продает в Японии еще три кей-кара: N-One, N-WGN и S660 со средним расположением двигателя.
Сегмент кей-каров в Японии появился в 1949 году. По замыслу правительства владельцы небольших автомобилей могли претендовать на льготы по налогообложению и страхованию. В соответствии с современным регламентом, утвержденным в 1998 году, кей-кары должны иметь двигатели объемом не более 660 куб. см и максимальной мощностью 64 лошадиных сил. Кроме того, они не должны быть длиннее 3 400 мм и шире 1 480 мм.
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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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