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13 января 2020, 00:37

Honda N-Box вновь стал бестселлером в Японии

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Фото: Honda
Японский авторынок – один из самых необычных в мире. Здесь выпускается множество моделей, созданных специально для продажи внутри страны. Автолюбители знают их как JDM (Japanese Domestic Market). Титул самого востребованного автомобиля третий год подряд удерживает кей-кар Honda N-Box.
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии

Фото: Honda

Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
Honda N Box вновь стал бестселлером в Японии
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Кей-кар Honda N-Box первого поколения вышел на японский рынок в 2011 году. В середине 2017 года Honda представила N-Box второго поколения, который сразу же стал бестселлером и продолжает занимать первую строчку в рейтингах продаж в Японии. По итогам 2019 года автомобиль разошелся рекордным тиражом 253,5 тыс. экземпляров. Всего же за последние 9 лет в Японии было продано 1,7 млн экземпляров Honda N-Box.

Сейчас Honda N-Box доступен в трех вариантах: стандартный N-Box, N-Box Slash с заниженной крышей и роскошный N-Box Custom. Цены начинаются от 1 411 300 иен (около 786 тыс. рублей) за базовую модель, от 1 447 600 иен (807 тыс. рублей) за Slash и от 1 996 500 иен (1,1 млн рублей) за Custom. Стандартно все автомобили переднеприводные, но за доплату можно заказать полный привод. Помимо линейки N-Box, Honda продает в Японии еще три кей-кара: N-One, N-WGN и S660 со средним расположением двигателя.

Сегмент кей-каров в Японии появился в 1949 году. По замыслу правительства владельцы небольших автомобилей могли претендовать на льготы по налогообложению и страхованию. В соответствии с современным регламентом, утвержденным в 1998 году, кей-кары должны иметь двигатели объемом не более 660 куб. см и максимальной мощностью 64 лошадиных сил. Кроме того, они не должны быть длиннее 3 400 мм и шире 1 480 мм.

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Форум Honda Airwave
Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
Антоха
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Форум Honda Jazz
У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
Рикки
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Honda N-Box вновь стал бестселлером в Японии
{{material_128450}}Кей-кар Honda N-Box первого поколения вышел на японский рынок в 2011 году. В середине 2017 года Honda представила N-Box второго поколения, который сразу же стал бестселлером и продолжает занимать первую строчку в рейтингах продаж в Японии. По итогам 2019 года автомобиль разошелся рекордным тиражом 253,5 тыс. экземпляров. Всего же за последние 9 лет в Японии было продано 1,7 млн экземпляров Honda N-Box.Сейчас Honda N-Box доступен в трех вариантах: стандартный N-Box, N-Box Slash с заниженной крышей и роскошный N-Box Custom. Цены начинаются от 1 411 300 иен (около 786 тыс. рублей) за базовую модель, от 1 447 600 иен (807 тыс. рублей) за Slash и от 1 996 500 иен (1,1 млн рублей) за Custom. Стандартно все автомобили переднеприводные, но за доплату можно заказать полный привод. Помимо линейки N-Box, Honda продает в Японии еще три кей-кара: N-One, N-WGN и S660 со средним расположением двигателя.Сегмент кей-каров в Японии появился в 1949 году. По замыслу правительства владельцы небольших автомобилей могли претендовать на льготы по налогообложению и страхованию. В соответствии с современным регламентом, утвержденным в 1998 году, кей-кары должны иметь двигатели объемом не более 660 куб. см и максимальной мощностью 64 лошадиных сил. Кроме того, они не должны быть длиннее 3 400 мм и шире 1 480 мм.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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