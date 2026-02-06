Почему Honda N-Box стал самым продаваемым автомобилем Японии: его уже продают в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 08:21

Honda N-Box: японский хит теперь доступен в России — что предлагают дилеры

В Россию начали завозить Honda N-Box — кей-кар, который в 2025 году стал абсолютным лидером продаж в Японии. Модель уже доступна у серых дилеров, а цены стартуют всего от 1,29 млн рублей. Чем интересен этот автомобиль и почему его так ждали — разбираемся в деталях.

Появление Honda N-Box на российском рынке — событие, которое не останется незамеченным среди автолюбителей, следящих за мировыми трендами. В условиях, когда выбор новых автомобилей в России заметно сузился, каждая свежая модель вызывает повышенный интерес. Особенно если речь идет о настоящем бестселлере из Японии, который буквально взорвал местный рынок и стал символом практичности и экономии.

Honda N-Box — это не просто очередной компактный хэтчбек. В Японии этот кей-кар уже несколько лет подряд удерживает звание самой продаваемой модели, а в 2025 году его продажи превысили 200 тысяч экземпляров. Такой успех объясняется не только привлекательной ценой, но и уникальными особенностями конструкции, которые делают N-Box идеальным городским автомобилем.

Теперь, благодаря усилиям параллельных импортеров, этот японский хит стал доступен и для российских покупателей. По информации «Дейли-Мотор», сразу несколько дилеров во Владивостоке начали предлагать новые Honda N-Box для ввоза в Россию. Причем речь идет о свежих экземплярах с минимальным пробегом и в актуальных комплектациях.

Главная особенность N-Box — его размеры. Длина автомобиля не превышает 3,4 метра, что позволяет ему оставаться в категории кей-каров и пользоваться всеми налоговыми льготами в Японии. Однако компактные габариты не мешают машине быть удивительно вместительной внутри: салон рассчитан на пятерых, а трансформация сидений позволяет перевозить даже крупногабаритные вещи.

Под капотом у Honda N-Box установлен 0,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 64 лошадиные силы. В паре с ним работает вариатор CVT, обеспечивающий плавное и экономичное движение по городу. Для японского рынка доступны версии как с передним, так и с полным приводом, но в Россию пока везут только переднеприводные модификации N-Box 2WD.

Комплектация у этих автомобилей весьма достойная для своего класса. В арсенале — мультируль, цифровая приборная панель, климат-контроль, современная мультимедийная система, подогрев сидений, а также разъемы USB и USB-C для зарядки гаджетов. Такой набор опций редко встретишь даже у более дорогих моделей, что делает N-Box особенно привлекательным для молодых семей и городских жителей.

Цены на Honda N-Box, которые предлагают параллельные импортеры, стартуют от 1 миллиона 290 тысяч рублей. Для российского рынка это весьма конкурентное предложение, учитывая дефицит новых компактных автомобилей и рост цен на привычные модели. При этом покупатели получают не только экономичный и надежный автомобиль, но и возможность выделиться на дороге за счет необычного дизайна и японского качества.

Интересно, что в Японии кей-кары давно стали частью городской культуры. Их выбирают не только из-за низких налогов и доступной страховки, но и благодаря удобству парковки, маневренности и минимальным расходам на топливо. В условиях российских мегаполисов эти преимущества становятся особенно актуальными, ведь пробки и нехватка парковочных мест — проблема, знакомая каждому водителю.

Появление Honda N-Box на российском рынке может стать началом новой волны интереса к компактным и экономичным автомобилям. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а цены на привычные модели продолжают расти, такие предложения выглядят особенно заманчиво. Не исключено, что вслед за N-Box в Россию начнут завозить и другие популярные кей-кары из Японии.

Пока же Honda N-Box остается одним из немногих вариантов для тех, кто ищет свежий, экономичный и технологичный автомобиль по разумной цене. И хотя массового наплыва этих машин на российские дороги пока не наблюдается, спрос на них уже есть — особенно среди жителей крупных городов, где компактность и экономичность выходят на первый план.

Упомянутые марки: Honda
