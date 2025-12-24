CGI-проект стал реальностью: как классический спорткар получил новую жизнь – удивит ли он фанатов?

Honda NSX превратили в уникальный рестомод с широким кузовом и современными деталями

Автомобильный художник из Норвегии воплотил в жизнь смелую идею рестомода Honda NSX. Проект объединил современные материалы и эксклюзивные детали. Вдохновением послужил австралийский тюнинг-комплект. Итог удивил даже знатоков. Внутри - детали о необычном превращении культового спорткара.

В мире автомобильного дизайна иногда случаются настоящие чудеса, когда виртуальные проекты выходят за пределы экрана и становятся реальностью. Именно так произошло с Honda (Acura) NSX, которую талантливый художник из Норвегии, известный под псевдонимом pistonzero, превратил в нечто особенное. Его страсть к культовому японскому спорткару и сотрудничество с австралийской компанией Autotique позволили создать уникальный рестомод, который уже привлек внимание автолюбителей по всему миру.

Вдохновением для работы послужил широкий кузовной комплект, разработанный для моделей NSX 1990–2002 годов. Этот проект стал логическим продолжением оригинального комплекта OEM+, который ранее охватывал версии NA1 и NA2. Однако новая версия ушла гораздо дальше: здесь использованы премиальные материалы, включая многослойный карбон Toray, а также эксклюзивные аэродинамические элементы и особая окраска Pearl White, подчеркивающая линии кузова.

Особое внимание уделено деталям. Например, задние фонари HyperTails выполнены на заказ: они оснащены индивидуальными печатными платами с анимацией запуска и последовательным свечением, а также корпусами из ABS-пластика и специальными рассеивателями. Все это придает автомобилю современный и узнаваемый облик, сохраняя при этом дух оригинального NSX.

Интерьер, по всей видимости, остался без изменений - по крайней мере, компания Autotique не раскрывает подробностей о доработках салона. Основной акцент сделан на экстерьере, чтобы придать классическому силуэту свежий, современный вид. Что касается технической части, информации о модификациях двигателя нет, но можно предположить, что базовые V6 объемом 3,0 и 3,2 литра остались прежними. Однако появление четырех выхлопных патрубков вместо стандартных двух намекает на возможные улучшения выхлопной системы и, возможно, небольшую прибавку мощности.

Этот проект - не просто очередной тюнинг, а пример того, как современные технологии и креативный подход могут вдохнуть новую жизнь в легендарный автомобиль. Для тех, кто мечтает о собственном NSX в уникальном исполнении, подобные работы становятся настоящим вдохновением. Даже если серийная версия JAS Tensei с кузовом от Pininfarina и ручной коробкой останется недосягаемой мечтой, всегда есть шанс реализовать свою фантазию с помощью талантливых энтузиастов и современных технологий.