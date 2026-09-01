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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 15:29

Honda NX400: новая модель для города и бездорожья с двухканальной ABS и TFT-экраном

Honda NX400: новая модель для города и бездорожья с двухканальной ABS и TFT-экраном

Не выбирай между асфальтом и грязью: Honda NX400 — чем удивил новый 400-кубовый эндуро за 850 тыс. рублей

Honda NX400: новая модель для города и бездорожья с двухканальной ABS и TFT-экраном

Honda NX400 выходит на российский рынок с акцентом на универсальность и современные технологии. Модель сочетает управляемость в городе и уверенность на бездорожье, что особенно актуально для водителей, ищущих баланс между комфортом и приключениями.

Honda NX400 выходит на российский рынок с акцентом на универсальность и современные технологии. Модель сочетает управляемость в городе и уверенность на бездорожье, что особенно актуально для водителей, ищущих баланс между комфортом и приключениями.

Honda NX400 – это не просто очередная новинка на рынке мотоциклов, а попытка предложить универсальное решение для тех, кто не готов выбирать между городским комфортом и возможностью выехать за пределы асфальта. Модель уже доступна в красном и сером цветах, цена стартует от 849 900 рублей. 

В основе NX400 лежит 399-кубовый двухцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением. Он отличается эластичностью на низких оборотах и стабильной работой в любых условиях. Скользящее сцепление и система PGM-FI обеспечивают мгновенную реакцию на газ, что особенно важно для дальних дорог и активного офф-роуда. Шестиступенчатая механическая коробка передач и проскальзывающее сцепление делают управление более плавным и снижают нагрузку на трансмиссию в пути.

Дизайн NX400 отличается выраженными аэродинамическими линиями, высоким ветровым стеклом и передним обтекателем, который эффективно защищает от ветра и повышает управляемость. Внимание к деталям прослеживается и в эргономике руля, а также в полноцветном 5-дюймовом TFT-экране с антибликовым покрытием, который позволяет быстро получать всю необходимую информацию о поездке с помощью четырёхпозиционной кнопки на руле.

Светодиодные фары нового поколения создают яркий и широкий световой поток, что особенно важно при движении в тёмное время суток. Подвеска NX400 построена на перевёрнутой вилке спереди (диаметр 41 мм) и маятнике с моноамортизатором сзади, с регулировкой предварительного сжатия пружин. Такая схема помогает гасить вибрации на разбитых дорогах и песчаных участках, повышая комфорт и управляемость.

Безопасность – ещё один приоритет. Мотоцикл оснащён двухканальной ABS: два передних диска и один задний обеспечивают надёжное торможение и сокращают тормозной путь. Система HSTC (Honda Selective Torque Control) контролирует тягу и предотвращает пробуксовку заднего колеса на скользких покрытиях, а при необходимости её можно отключить для большей свободы на рыхлых поверхностях.

Колёса NX400 — 19 дюймов спереди и 17 сзади, оба с Y-образными спицами. Увеличенный диаметр переднего колеса способствует преодолению неровностей, а внедорожные шины подчёркивают универсальность модели. Среди технических параметров: рабочий объём 399 см³, максимальная мощность 33 кВт (44,9 л.с.) при 9000 об/мин, топливный бак на 16,5 литра, снаряжённая масса 197 кг и высота по седлу 802 мм.

Для российского рынка важны такие детали, как надёжность, адаптация к местным условиям, устойчивость к высоким дорожным нагрузкам и доступность сервисного обслуживания. NX400 отвечает этим требованиям, сочетая передовые технологии и практичность. Модель может заинтересовать как опытных мотоциклистов, так и тех, кто только начинает осваивать дальние маршруты.

Эксперты отмечают, что NX400 может стать достойной альтернативой для тех, кто ищет баланс между городским мотоциклом и туристическим эндуро. В этом отношении интересен опыт других универсальных моделей, например турэндуро ROCKOT Hound 250, который также ориентирован на смешанные условия эксплуатации

Упомянутые модели: Honda NX
Упомянутые марки: Honda
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