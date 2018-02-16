16 февраля 2018, 18:35

Honda обновила H-RV

Honda презентовала обновленный компактный кроссовер Vezel для японского рынка. В Европе и США он известен как H-RV, но принципиальных отличий, скорее всего, ждать не приходится.
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  Honda обновила H-RV Honda HR-V Honda обновила H-RV
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Кроссовер построен на одной платформе с хэтчбеком Jazz. В ходе рестайлинга у него немного изменилась радиаторная решетка, бамперы и противотуманки. Модель обзавелась новыми светодиодными фарами, а задние фонари получили хромированную окантовку. В салоне изменения более существенные. Здесь появились сидения другой формы, 7-дюймовый сенсорный экран и обновленная мультимедийная система с навигацией, функцией распознавания голоса и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В техническом отношении рестайлинговая версия обзавелась усовершенствованной системой полного привода, с которой кроссовер ведет себя увереннее на склонах и в глубоком снегу. 

Моторы остались прежними. Для японского рынка кроссовер Vezel оснащается 130-сильным бензиновым турбомотором 1.5, работающим в паре как с «механикой», а так и с «автоматом». Есть и гибридная версия, в состав которой входит тот же 1,5-литровый агрегат, электродвигатель и вариатор. В Европе H-RV предлагается с 1,6-литровым дизелем мощностью 120 л.с. В Россию Honda H-RV официально пока не поставляется.
Новинки и концепт кары Хонда ХР В
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Отзыв о Honda HR-V 2001 года
Хонда, авто для любителей быстрой езды.Маневренная, удобная посадка, для города хороший вариант.
lyubov161966
Отзыв о Honda HR-V 2000 года
очень доволен авто экономичный неприхотливый
vadimg
Отзыв о Honda HR-V 1999 года
Испытываешь волнение при появлении Хонды, первые впечатления действительно очень хороши. Я люблю поразительно современный стиль этого автомобиля. http:// www.autoobzorxxxl.ru/ test/ HondaCR-Z.htm
goshak78
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Honda обновила H-RV
{{material_113203}}Кроссовер построен на одной платформе с хэтчбеком Jazz. В ходе рестайлинга у него немного изменилась радиаторная решетка, бамперы и противотуманки. Модель обзавелась новыми светодиодными фарами, а задние фонари получили хромированную окантовку. В салоне изменения более существенные. Здесь появились сидения другой формы, 7-дюймовый сенсорный экран и обновленная мультимедийная система с навигацией, функцией распознавания голоса и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.В техническом отношении рестайлинговая версия обзавелась усовершенствованной системой полного привода, с которой кроссовер ведет себя увереннее на склонах и в глубоком снегу. Моторы остались прежними. Для японского рынка кроссовер Vezel оснащается 130-сильным бензиновым турбомотором 1.5, работающим в паре как с «механикой», а так и с «автоматом». Есть и гибридная версия, в состав которой входит тот же 1,5-литровый агрегат, электродвигатель и вариатор. В Европе H-RV предлагается с 1,6-литровым дизелем мощностью 120 л.с. В Россию Honda H-RV официально пока не поставляется.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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