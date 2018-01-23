23 января 2018, 15:14
Honda обновила кроссовер HR-V
Honda готовит обновленный вариант кроссовера HR-V, который будет доступен на мировом авторынке уже весной. Внешность автомобиля выполнят в стилистике современных моделей бренда.
Honda HR-V
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
На японском рынке HR-V также оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит 1,5-литровая «четверка» мощностью 132 л. с. и 156 Нм крутящего момента, а также электромотор мощностью 30 сил (160 Нм). В качестве трансмиссии выступает вариатор.
Паркетник получит полностью светодиодную оптику, задние фонари с новой структурой LED-матриц, доработанную шумоизоляцию и новые материалы отделки салона.
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Читайте по теме
Honda «под занавес» привезла супербайк Fireblade
22.09.2017, 17:15
Продажи Honda CR-V: полет нормальный
12.08.2015, 09:20
Из Петербурга в Каракол - памяти Пржевальского
17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хонда, авто для любителей быстрой езды.Маневренная, удобная посадка, для города хороший вариант.
очень доволен авто экономичный неприхотливый
Испытываешь волнение при появлении Хонды, первые впечатления действительно очень хороши. Я люблю поразительно современный стиль этого автомобиля. http:// www.autoobzorxxxl.ru/ test/ HondaCR-Z.htm
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное