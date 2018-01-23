23 января 2018, 15:14

Honda обновила кроссовер HR-V

Honda готовит обновленный вариант кроссовера HR-V, который будет доступен на мировом авторынке уже весной. Внешность автомобиля выполнят в стилистике современных моделей бренда.
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Honda HR-V
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Как и прежде, под капотом кроссовера будет размещен бензиновый двигатель. Производитель предлагает две модификации - на 1,5 и на 1,8 литра с мощностью 131 л.с. и 165 л.с. соответственно. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или вариатором. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.

На японском рынке HR-V также оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит 1,5-литровая «четверка» мощностью 132 л. с. и 156 Нм крутящего момента, а также электромотор мощностью 30 сил (160 Нм). В качестве трансмиссии выступает вариатор.

Паркетник получит полностью светодиодную оптику, задние фонари с новой структурой LED-матриц, доработанную шумоизоляцию и новые материалы отделки салона.

Новинки и концепт кары Хонда ХР В

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Отзыв о Honda HR-V 2001 года
Хонда, авто для любителей быстрой езды.Маневренная, удобная посадка, для города хороший вариант.
lyubov161966
Отзыв о Honda HR-V 2000 года
очень доволен авто экономичный неприхотливый
vadimg
Отзыв о Honda HR-V 1999 года
Испытываешь волнение при появлении Хонды, первые впечатления действительно очень хороши. Я люблю поразительно современный стиль этого автомобиля. http:// www.autoobzorxxxl.ru/ test/ HondaCR-Z.htm
goshak78
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Honda обновила кроссовер HR-V
{{model_2087}}Как и прежде, под капотом кроссовера будет размещен бензиновый двигатель. Производитель предлагает две модификации - на 1,5 и на 1,8 литра с мощностью 131 л.с. и 165 л.с. соответственно. Трансмиссия представлена 6-скоростной «механикой» или вариатором. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.На японском рынке HR-V также оснащается гибридной силовой установкой. В ее состав входит 1,5-литровая «четверка» мощностью 132 л. с. и 156 Нм крутящего момента, а также электромотор мощностью 30 сил (160 Нм). В качестве трансмиссии выступает вариатор.Паркетник получит полностью светодиодную оптику, задние фонари с новой структурой LED-матриц, доработанную шумоизоляцию и новые материалы отделки салона.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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