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13 декабря 2019, 13:19

Honda обновила пикап Ridgeline

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Фото: Honda
Вслед за флагманским вседорожником Pilot компания Honda представила рестайлинговую версию пикапа Ridgeline. Внешность автомобиля ни на йоту не изменилась, зато на смену 6-диапазонному «автомату» пришла новая 9-ступенчатая коробка передач.
Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline

Фото: Honda

Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
Honda обновила пикап Ridgeline
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Обычно в ходе рестайлинга автопроизводители лишь слегка «рихтуют» дизайн автомобиля, оставляя техническую начинку без изменений. В случае с обновленным Honda Ridgeline ситуация оказалась обратной. Внешне пикап никак не изменился. Главная обновка – внутри. Теперь в паре с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л.с. (355 Нм) работает не 6-ступенчатый «автомат», а автоматическая коробка передач на 9 «скоростей». Как следствие, в салоне вместо традиционного селектора КПП появился кнопочный пульт.

Остальные изменения не столь существенны. Например, увеличился угол открывания задних дверей, а дверь грузового отделения теперь отпирается дистанционно. В список базового оснащения вошел комплекс электронных систем активной безопасности Honda Sensing и медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая раньше полагалась только топовым комплектациям. В списке опций появилась светодиодная оптика, атмосферная подсветка салона и электрические регулировки водительского кресла по 8 направлениям.

Продается Honda Ridgeline не особенно бойко. В прошлом году в США дилеры реализовали 31 тыс. экземпляров. Для сравнения, схожий по габаритам рамный Chevrolet Colorado разошелся тиражом 135 тыс. автомобилей. Обновленный Ridgeline появится в американских шоу-румах со дня на день. Цены уже объявлены – минимум 33,9 тыс. долларов.


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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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У меня тоже была китайская сборка. Машина очень нравилась, ездил с ней и на отдых за 3к км (в одну сторону) , не подводила. Единственное семья у меня увеличилась, и надо было авто побольше. Пришлось продать, жалко было. После данного авто, считаю машины Хонда очень качественными. И хотя у меня сейчас ...
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Honda обновила пикап Ridgeline
{{material_126125}}Обычно в ходе рестайлинга автопроизводители лишь слегка «рихтуют» дизайн автомобиля, оставляя техническую начинку без изменений. В случае с обновленным Honda Ridgeline ситуация оказалась обратной. Внешне пикап никак не изменился. Главная обновка – внутри. Теперь в паре с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 л.с. (355 Нм) работает не 6-ступенчатый «автомат», а автоматическая коробка передач на 9 «скоростей». Как следствие, в салоне вместо традиционного селектора КПП появился кнопочный пульт.Остальные изменения не столь существенны. Например, увеличился угол открывания задних дверей, а дверь грузового отделения теперь отпирается дистанционно. В список базового оснащения вошел комплекс электронных систем активной безопасности Honda Sensing и медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая раньше полагалась только топовым комплектациям. В списке опций появилась светодиодная оптика, атмосферная подсветка салона и электрические регулировки водительского кресла по 8 направлениям.Продается Honda Ridgeline не особенно бойко. В прошлом году в США дилеры реализовали 31 тыс. экземпляров. Для сравнения, схожий по габаритам рамный Chevrolet Colorado разошелся тиражом 135 тыс. автомобилей. Обновленный Ridgeline появится в американских шоу-румах со дня на день. Цены уже объявлены – минимум 33,9 тыс. долларов.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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