13 декабря 2019, 13:19
Honda обновила пикап Ridgeline
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Фото: Honda
Вслед за флагманским вседорожником Pilot компания Honda представила рестайлинговую версию пикапа Ridgeline. Внешность автомобиля ни на йоту не изменилась, зато на смену 6-диапазонному «автомату» пришла новая 9-ступенчатая коробка передач.
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
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Остальные изменения не столь существенны. Например, увеличился угол открывания задних дверей, а дверь грузового отделения теперь отпирается дистанционно. В список базового оснащения вошел комплекс электронных систем активной безопасности Honda Sensing и медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая раньше полагалась только топовым комплектациям. В списке опций появилась светодиодная оптика, атмосферная подсветка салона и электрические регулировки водительского кресла по 8 направлениям.
Продается Honda Ridgeline не особенно бойко. В прошлом году в США дилеры реализовали 31 тыс. экземпляров. Для сравнения, схожий по габаритам рамный Chevrolet Colorado разошелся тиражом 135 тыс. автомобилей. Обновленный Ridgeline появится в американских шоу-румах со дня на день. Цены уже объявлены – минимум 33,9 тыс. долларов.
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Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
Тест-драйв нового Honda CR-V: быть собой
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Комментарии пользователей
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