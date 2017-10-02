Honda обозначила цену на новый Accord
Стандартная комплектация седана, предусматривающая двигатель с меньшим объемом, будет предложена покупателям за 23 600 долларов. А топовая версия обойдется не менее 33 800 долларов. В рублевом эквиваленте стоимость варьируется от 1 370 000 до 1 960 000 рублей. За автомобиль, укомплектованный 2-литровым двигателем, придется заплатить от 30 300 до 35 800 долларов, что в переводе на рубли составит от 1 760 000 до 2 080 000.
Десятое поколение получило простой дизайн экстерьера и интерьера, светодиодные фары и задние фонари, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Салон предполагает кожаную обивку, передние кресла получили систему вентиляции и подогрева, который распространяется и на задние сиденья. На передней панели размещен мультимедийный комплекс с сенсорным 7-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен датчиком дождя, датчиком контроля давления в шинах и функцией контроля слепых зон. Производство седана будет налажено на заводе компании в штате Огайо.
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