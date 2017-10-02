2 октября 2017, 11:46

Honda обозначила цену на новый Accord

Японская компания озвучила официальную стоимость десятой генерации седана Honda Accord. Сначала автомобиль выйдет на рынок США. Старт продаж назначен на 18 октября текущего года.
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  Honda обозначила цену на новый Accord Honda Accord Honda обозначила цену на новый Accord
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Honda Accord
Выпускается с 1990 г.
Отзывов: 6
Модель будет предложена покупателям с двумя турбированными двигателями, работающими на бензине - на 1,5 и 2 литра. Силовая отдача составит 192 и 254 л.с. соответственно. Трансмиссию представит 6-ступенчатая «механика» или 10-скоростная автоматическая коробка передач. Для 1,5-литрового варианта предусмотрен еще и бесступенчатый «вариатор» CVT.

Стандартная комплектация седана, предусматривающая двигатель с меньшим объемом, будет предложена покупателям за 23 600 долларов. А топовая версия обойдется не менее 33 800 долларов. В рублевом эквиваленте стоимость варьируется от 1 370 000 до 1 960 000 рублей. За автомобиль, укомплектованный 2-литровым двигателем, придется заплатить от 30 300 до 35 800 долларов, что в переводе на рубли составит от 1 760 000 до 2 080 000.

Десятое поколение получило простой дизайн экстерьера и интерьера, светодиодные фары и задние фонари, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Салон предполагает кожаную обивку, передние кресла получили систему вентиляции и подогрева, который распространяется и на задние сиденья. На передней панели размещен мультимедийный комплекс с сенсорным 7-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен датчиком дождя, датчиком контроля давления в шинах и функцией контроля слепых зон. Производство седана будет налажено на заводе компании в штате Огайо.

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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Honda обозначила цену на новый Accord
{{model_490}}Модель будет предложена покупателям с двумя турбированными двигателями, работающими на бензине - на 1,5 и 2 литра. Силовая отдача составит 192 и 254 л.с. соответственно. Трансмиссию представит 6-ступенчатая «механика» или 10-скоростная автоматическая коробка передач. Для 1,5-литрового варианта предусмотрен еще и бесступенчатый «вариатор» CVT.Стандартная комплектация седана, предусматривающая двигатель с меньшим объемом, будет предложена покупателям за 23 600 долларов. А топовая версия обойдется не менее 33 800 долларов. В рублевом эквиваленте стоимость варьируется от 1 370 000 до 1 960 000 рублей. За автомобиль, укомплектованный 2-литровым двигателем, придется заплатить от 30 300 до 35 800 долларов, что в переводе на рубли составит от 1 760 000 до 2 080 000.Десятое поколение получило простой дизайн экстерьера и интерьера, светодиодные фары и задние фонари, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль. Салон предполагает кожаную обивку, передние кресла получили систему вентиляции и подогрева, который распространяется и на задние сиденья. На передней панели размещен мультимедийный комплекс с сенсорным 7-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен датчиком дождя, датчиком контроля давления в шинах и функцией контроля слепых зон. Производство седана будет налажено на заводе компании в штате Огайо.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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