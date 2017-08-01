1 августа 2017, 14:11

Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей

Honda выводит на российский рынок кроссовер CR-V пятого поколения с 2-литровым двигателем. Автомобиль будет доступен в 3 комплектациях- Elegance, Lifestyle и Executive – по цене от 1 769 900 рублей.
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  Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей Honda CR-V Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей Honda CR-V Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей
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Honda CR-V Executive 2.0 AT 4x4
2 л, 150 л.с
автоматическая, 5-ступенчатая
0-100 - 12.8 с, 190 км/ч
4605 x 1820 x 1685 мм
полный
АИ-92, 7.9 л на 100 км
2 039 900 руб
Все характеристики
Начальная версия оснащается мультиинформационным дисплеем, системой климат-контроля, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал. Помимо этого, водителю доступен подогрев передних сидений, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и функция ограничителя скорости, а также датчик света и задние датчики парковки. Также в базовую комплектацию входят 8 подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением и иммобилайзер.

Исполнение Lifestyle включает в себя светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматическим корректором, рейлинги на крыше, тонировку задних стекол, интеллектуальную систему дистанционного запуска двигателя и бесключевый доступ. На дополнительном сенсорном дисплее водитель может получать информацию от передних датчиков парковки и камеры заднего вида. Из особых опций предлагаются технология контроля за усталостью водителя, мультимедийная система на базе ОС Android c поддержкой интерфейсов Mirror link, Carplay и Android Auto, HDMI-разъем и 4 USB. За такой вариант машины попросят 1 959 900 рублей.

Наконец, в топовой комплектации Executive автомобиль дополнительно оборудуется кожаным салоном, водительским сиденьем с запоминанием положения и электрорегулировкой в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Также версия включает обогрев рулевого колеса и подогрев задних сидений, электропривод двери багажника. А к системам активной безопасности добавляется камера бокового обзора Lane Watch и система освещения сектора поворота.

Вседорожник приводится в движение бензиновым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. При этом новое поколение CR-V отличается экономичностью и низким уровнем выбросов в атмосферу. Потребление топлива в городском цикле – 9,8 литра на 100 км пробега. Двигатель также адаптирован к бензиновому топливу АИ-92. Мотор работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.

Купить авто Хонда СРВ, CRV

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей
{{params_55399}}Начальная версия оснащается мультиинформационным дисплеем, системой климат-контроля, обогревом зоны покоя стеклоочистителей, электроприводом и обогревом зеркал. Помимо этого, водителю доступен подогрев передних сидений, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль и функция ограничителя скорости, а также датчик света и задние датчики парковки. Также в базовую комплектацию входят 8 подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением и иммобилайзер. Исполнение Lifestyle включает в себя светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматическим корректором, рейлинги на крыше, тонировку задних стекол, интеллектуальную систему дистанционного запуска двигателя и бесключевый доступ. На дополнительном сенсорном дисплее водитель может получать информацию от передних датчиков парковки и камеры заднего вида. Из особых опций предлагаются технология контроля за усталостью водителя, мультимедийная система на базе ОС Android c поддержкой интерфейсов Mirror link, Carplay и Android Auto, HDMI-разъем и 4 USB. За такой вариант машины попросят 1 959 900 рублей.Наконец, в топовой комплектации Executive автомобиль дополнительно оборудуется кожаным салоном, водительским сиденьем с запоминанием положения и электрорегулировкой в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Также версия включает обогрев рулевого колеса и подогрев задних сидений, электропривод двери багажника. А к системам активной безопасности добавляется камера бокового обзора Lane Watch и система освещения сектора поворота.Вседорожник приводится в движение бензиновым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. При этом новое поколение CR-V отличается экономичностью и низким уровнем выбросов в атмосферу. Потребление топлива в городском цикле – 9,8 литра на 100 км пробега. Двигатель также адаптирован к бензиновому топливу АИ-92. Мотор работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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