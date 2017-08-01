Honda оценила CR-V c 2-литровым мотором в 1 769 900 рублей
|Honda CR-V Executive 2.0 AT 4x4
|2 л, 150 л.с
|автоматическая, 5-ступенчатая
|0-100 - 12.8 с, 190 км/ч
|4605 x 1820 x 1685 мм
|полный
|АИ-92, 7.9 л на 100 км
|2 039 900 руб
|Все характеристики
Исполнение Lifestyle включает в себя светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматическим корректором, рейлинги на крыше, тонировку задних стекол, интеллектуальную систему дистанционного запуска двигателя и бесключевый доступ. На дополнительном сенсорном дисплее водитель может получать информацию от передних датчиков парковки и камеры заднего вида. Из особых опций предлагаются технология контроля за усталостью водителя, мультимедийная система на базе ОС Android c поддержкой интерфейсов Mirror link, Carplay и Android Auto, HDMI-разъем и 4 USB. За такой вариант машины попросят 1 959 900 рублей.
Наконец, в топовой комплектации Executive автомобиль дополнительно оборудуется кожаным салоном, водительским сиденьем с запоминанием положения и электрорегулировкой в 8 направлениях (в 4 для пассажира). Также версия включает обогрев рулевого колеса и подогрев задних сидений, электропривод двери багажника. А к системам активной безопасности добавляется камера бокового обзора Lane Watch и система освещения сектора поворота.
Вседорожник приводится в движение бензиновым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. При этом новое поколение CR-V отличается экономичностью и низким уровнем выбросов в атмосферу. Потребление топлива в городском цикле – 9,8 литра на 100 км пробега. Двигатель также адаптирован к бензиновому топливу АИ-92. Мотор работает в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.
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