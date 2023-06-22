Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию
Напомним, в петербургском автосалоне покупателям предложили на выбор сразу семь моделей: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (пятого и шестого поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Средняя цена автомобилей варьируется от 3,5 до 7 млн рублей. На момент запуска на складе дилера находится более полусотни машин, все они 2022 и 2023 годов выпуска. «Мотор-плейс» дает на автомобили собственную трехлетнюю гарантию.
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22.06.2023, 11:17
Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться к обломкам «Титаника», находящимся на глубине 3,8 километра. Через 1,5 часа связь с аппаратом прервалась. Поиски продолжаются до сих пор. Кислород на борту закончится в полдень по Гринвичу.Читать далее
-
21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
21.06.2023, 14:39
Итоги международной конференции «ТРИЛОГИЯ»
13 июня 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) состоялась XIII Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ», посвященная актуальным вопросам транспорта и логистики.Читать далее
-
21.06.2023, 09:00
Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
Общественники по всему миру ратуют за снижение лимитов скорости в городах. Сейчас в большинстве стран водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 50 – 60 км/ч, но активисты настаивают, что это чересчур быстро. Эксперт объяснил, почему от таких инициатив больше вреда, чем пользы.Читать далее
-
20.06.2023, 12:16
В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»
Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее
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