Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию

20.06.2023, 12:16

В Россию привезли роскошный минивэн: он больше и мощнее Toyota Alphard и тратит всего 6 литров бензина на «сотню»

Китайские автомобили постепенно приходят на смену японским и европейским моделям во всех сегментах российского авторынка. Дилер привез в страну новейший минивэн GAC Trumpchi E9, который превосходит Toyota Alphard по многим показателям.Читать далее