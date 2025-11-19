Юбилейный CR-V 30th Anniversary: что скрывает Honda за громким названием?

19 ноября 2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.
Тридцать лет назад Honda представила миру свой первый CR-V, и с тех пор этот кроссовер стал настоящим символом семейных автомобилей. В 2025 году японский бренд решил отметить юбилей выпуском специальной версии CR-V 30th Anniversary, которая, по информации abiznews, заметно отличается от стандартных комплектаций.
Внешне юбилейная модификация сразу выделяется благодаря эксклюзивным цветам кузова и особым деталям оформления. Однако главное скрывается внутри. Здесь инженеры сделали ставку на современные технологии и максимальный комфорт для всех пассажиров. В салоне появился цифровой кокпит с крупным экраном, а также новая мультимедийная система Honda CONNECT 4.0, которая стала быстрее и удобнее. Водителю и пассажирам теперь доступны расширенные опции подключения, а также мощная аудиосистема BOSE с активным шумоподавлением.
Техническая часть осталась верна традициям: под капотом - проверенный 1.5-литровый турбомотор или гибридная установка e:HEV. Для любителей полного привода доступна система Real-Time AWD, которая обеспечивает уверенность на любых дорогах. Подвеска настроена так, чтобы сочетать мягкость на неровностях с точной управляемостью, что особенно важно для семейных поездок.
Особое внимание уделено безопасности. Юбилейный CR-V получил обновленный комплекс Honda SENSING 360+, который теперь включает дополнительные электронные ассистенты. Это не только помогает избежать неприятных ситуаций на дороге, но и делает каждую поездку спокойнее. Для задних пассажиров предусмотрен увеличенный угол открывания дверей и дополнительные «теплые» опции, что особенно оценят семьи с детьми.
Как сообщает abiznews, юбилейная версия адресована тем, кто не готов идти на компромиссы между практичностью и современными технологиями. CR-V 30th Anniversary - это не просто очередная комплектация, а попытка Honda показать, каким должен быть семейный кроссовер в 2025 году. Здесь нет революционных изменений, но есть множество мелочей, которые делают повседневную эксплуатацию приятнее и проще.
В итоге, спецверсия CR-V 30th Anniversary - это своеобразный итог тридцатилетней истории модели. Она вобрала в себя все лучшее, что было наработано за годы, и добавила к этому современные решения, которые ценят современные семьи. Остается только гадать, чем Honda удивит нас к следующему юбилею.
