Когда электроника подводит: что нужно знать владельцам Honda Odyssey о масштабном отзыве

14 июля 2026, 14:24
Honda отзывает более 325 тысяч Odyssey в США из-за дефекта камеры заднего вида
Honda отзывает более 325 тысяч Odyssey в США из-за дефекта камеры заднего вида
Honda запускает масштабную сервисную кампанию для минивэнов Odyssey 2018-2020 годов выпуска. Причина - сбои в работе камеры заднего вида, которые могут привести к неожиданным проблемам при парковке. Мало кто знает, что дефект связан с конструкцией крепления, а последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Какие автомобили попали под отзыв и что делать владельцам - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но на самом деле она затрагивает вопросы безопасности и надежности, которые актуальны для всех владельцев современных машин. Масштабный отзыв Honda Odyssey в США - сигнал для тех, кто выбирает семейные минивэны или следит за качеством комплектующих в автомобилях.
Компания Honda объявила об отзыве 325 588 минивэнов Odyssey, выпущенных с 2018 по 2020 годы. Причина - возможная неисправность камеры заднего вида, которая может перестать работать из-за проникновения влаги. Проблема проявляется при включении задней передачи: изображение с камеры не выводится на экран, что создает риск для водителя при маневрировании и парковке.
Сервисная кампания проходит под номером 20V438 и стала расширением предыдущего отзыва, который затрагивал только автомобили 2019-2020 годов. После дополнительной проверки специалисты Honda выявили, что аналогичный дефект встречается и у 113 520 машин 2018 года выпуска. Таким образом, под действие программы попали все Odyssey, произведенные за три года.
По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США, причина кроется в особенностях конструкции крепления камеры. Отверстие в корпусе оказалось не полностью подходящим для крепежного винта, а производственный процесс иногда приводил к его смещению. Со временем винт мог треснуть, и через образовавшиеся трещины внутрь камеры попадала вода. Это вызывало коррозию печатной платы и приводило к отказу устройства.
Владельцам Odyssey, попавших под отзыв, предлагают бесплатно заменить камеры в официальных дилерских центрах. Для этого достаточно записаться на сервис и пройти процедуру замены. Важно отметить, что отказ камеры заднего вида - не просто неудобство, а фактор, влияющий на безопасность движения, особенно в условиях ограниченной видимости или при движении задним ходом в плотной городской среде.
Интересно, что подобные проблемы с электроникой и влагозащитой встречаются не только у Honda. В последние годы аналогичные сервисные кампании объявляли и другие автопроизводители, что указывает на общую тенденцию: современные автомобили становятся все более сложными, а их электронные системы требуют особого внимания к качеству сборки и материалов.
Для справки: Honda Odyssey - один из самых популярных минивэнов в США, часто выбираемый для семейных поездок благодаря вместительности и комфорту. Отзыв такого масштаба подчеркивает важность регулярных проверок и своевременного реагирования на выявленные дефекты. Владельцам стоит помнить, что даже незначительная на первый взгляд неисправность может привести к серьезным последствиям на дороге. В России подобные сервисные кампании также проводятся, и опыт Honda может стать примером для других брендов в вопросах контроля качества и заботы о клиентах.
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