Внезапная остановка на дороге: массовый отзыв Honda Accord Hybrid в США - что известно

Honda отзывает гибридные Accord 2023-2025 из-за сбоя ПО и потери тяги

Honda объявила масштабный отзыв гибридных Accord последних лет выпуска. Причина — программная ошибка, способная привести к неожиданной потере мощности прямо во время движения. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности инцидента и последствия для владельцев пока не раскрыты.

Honda инициировала крупномасштабный отзыв автомобилей Accord с гибридной силовой установкой, выпущенных с 2023 по 2025 годы. Была обнаружена ошибка в программном обеспечении, которая может привести к внезапной потере тяги прямо во время движения. Проблема кроется в самом центральном управляющем модуле, из-за чего процессор неожиданно перезагружается, оставляя водителя без возможности продолжения движения.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), программная ошибка в гибридных моделях Honda Accord может проявиться в любой момент, создавая серьезную угрозу безопасности. Дефект способен привести к полной потере тяги, что особенно опасно на высокоскоростных трассах или при выполнении обгона.

В компании Honda отмечают, что на текущий момент не зафиксировано инцидентов, связанных с этим дефектом, однако потенциальные риски вынудили их инициировать отзывную кампанию.

Владельцам затронутых гибридных Accord рекомендуется как можно скорее обратиться к официальным дилерам для бесплатного обновления программного обеспечения. Процедура не требует замены деталей и занимает минимум времени. В Honda подчеркивают, что безопасность клиентов является приоритетом, и компания готова оперативно устранить выявленный недостаток.

Массовые отзывы автомобилей из-за программных сбоев становятся все более частым явлением в современной автопромышленности. Сложные электронные системы, управляющие гибридными и электрическими моделями, требуют постоянного контроля и доработки. Ситуация с Accord Hybrid подтверждает, насколько важно своевременно реагировать на любые нештатные ситуации в работе техники. Владельцам стоит внимательно следить за уведомлениями от производителя и не откладывать визит в сервисный центр.