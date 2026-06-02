Опасный сбой в датчике стал причиной массового отзыва Honda разных лет

Honda отзывает почти 100 тысяч авто: выявлен дефект датчика безопасности

Honda запускает масштабную сервисную кампанию: почти 100 тысяч машин разных моделей попали под отзыв из-за риска некорректной работы подушек безопасности. Мало кто знает, что проблема затрагивает даже свежие авто, а последствия могут быть серьезными. Какие модели под угрозой, что делать владельцам и почему дефект оказался шире, чем думали - объясняем подробно.

Honda запускает масштабную сервисную кампанию: почти 100 тысяч машин разных моделей попали под отзыв из-за риска некорректной работы подушек безопасности. Мало кто знает, что проблема затрагивает даже свежие авто, а последствия могут быть серьезными. Какие модели под угрозой, что делать владельцам и почему дефект оказался шире, чем думали - объясняем подробно.

Для российских владельцев Honda эта новость может стать неприятным сюрпризом: компания объявила о новом отзыве почти 100 тысяч автомобилей из-за дефекта, который напрямую влияет на безопасность пассажиров. Причина - сбой в работе датчика веса переднего пассажирского сиденья, из-за которого подушки безопасности могут сработать в неподходящий момент. Это особенно важно для семей с детьми или тем, кто часто перевозит пассажиров разного возраста и комплекции.

Как сообщает Autonews, неисправность связана с конденсатором на плате датчика веса. В ряде случаев этот элемент трескается, что позволяет влаге проникать внутрь и вызывает короткое замыкание. В результате система может ошибочно определить, что на сиденье находится взрослый, и разрешить срабатывание фронтальной и коленной подушек безопасности даже тогда, когда это должно быть заблокировано. Такая ситуация опасна, если на переднем сиденье установлен детский автокресло или находится ребенок - риск травмирования возрастает в разы.

Список моделей, попавших под отзыв, впечатляет: Honda Civic (включая Type R) 2016-2022 годов, Accord 2016-2022, CR-V 2017-2022, Pilot 2017-2022, Ridgeline 2017-2021, 2023 и 2025, Fit 2018-2020, Odyssey 2018-2026, HR-V 2019-2021, Insight 2019-2022, Passport 2019-2021, а также премиальные Acura MDX 2017-2020 и 2022-2026, TLX 2018-2021 и 2023, RDX 2019-2024. По данным компании, уже зафиксировано 228 гарантийных обращений по этой проблеме, но случаев травм или смертей не зарегистрировано.

Интересно, что это не первый подобный отзыв для Honda. В начале 2024 года компания уже отзывала около 750 тысяч машин с аналогичным дефектом, однако позже выяснилось, что масштабы проблемы были недооценены. Как отмечается в документах NHTSA, поставщик ошибся с датой окончания выпуска бракованных компонентов, из-за чего часть автомобилей не попала в первую волну отзыва. Кроме того, были выявлены недочеты в процедурах проверки, что позволило дефекту остаться незамеченным на ряде машин. После дополнительного анализа Honda расширила сервисную кампанию, и теперь владельцам бесплатно заменят датчик веса переднего пассажирского сиденья.

Причины появления дефектных деталей уходят к поставщику, чье предприятие пострадало от стихийного бедствия. После этого материалы платы датчика были заменены на альтернативные, которые, как выяснилось, не прошли достаточных испытаний. Новый материал мог создавать дополнительную нагрузку на плату, что приводило к ее растрескиванию. На неисправных авто о проблеме могут сигнализировать загоревшаяся лампа SRS или неработающий индикатор подушки безопасности переднего пассажира.

Для владельцев Honda важно не игнорировать уведомления от дилеров и своевременно обращаться в сервисные центры. Замена датчика проводится бесплатно, а промедление может привести к серьезным последствиям при аварии. Кстати, похожие ситуации с отзывами из-за подушек безопасности встречаются и у других автопроизводителей. Например, недавно эксперты объясняли, как новые правила техосмотра могут повлиять на безопасность на дорогах - и это еще раз подчеркивает, что даже мелкие детали способны сыграть ключевую роль.

В заключение стоит напомнить: массовые сервисные кампании - не редкость для мирового автопрома, и их цель не только устранить дефекты, но и повысить доверие к бренду. Владельцам Honda стоит внимательно следить за новостями и не откладывать визит к дилеру, если их автомобиль попал под отзыв. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить безопасность всех участников движения.