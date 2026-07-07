Атмосферный мотор 3,5 л., АКПП, полный привод: в России начали продавать Honda Passport — сколько они стоят

Honda Passport четвертого поколения: старт продаж в России и реальные цены

В России появился Honda Passport четвертого поколения, но стоимость кроссовера оказалась значительно выше, чем на зарубежных рынках. Причины - высокие пошлины, отсутствие официальной поддержки и сложная схема поставки. Разбираемся, что ждет покупателей и стоит ли рассматривать эту модель сейчас.

В России появился Honda Passport четвертого поколения, но стоимость кроссовера оказалась значительно выше, чем на зарубежных рынках. Причины - высокие пошлины, отсутствие официальной поддержки и сложная схема поставки. Разбираемся, что ждет покупателей и стоит ли рассматривать эту модель сейчас.

Появление Honda Passport четвертого поколения на российском рынке стало неожиданным событием для многих автолюбителей. После ухода японской марки из России в 2022 году возможности официальных поставок были ограничены, и теперь модель доступна только через параллельный импорт. Это сразу же отразилось на цене: стоимость кроссовера в России заметно выше, чем в США или Китае, где он производился.

Honda Passport — это крупный кроссовер, который по габаритам превосходит многие популярные модели, включая Dargo. Его длина составляет 4864 мм, ширина — 2017 мм, высота — 1857 мм, колесная база — 2885 мм. Внешний вид автомобиля выполнен в строгом, почти внедорожном стиле: прямые линии, массивные черные молдинги, неокрашенный бампер с серой вставкой, светодиодная оптика и практичные детали вроде электропривода пятой двери и панорамной крыши. В некоторых комплектациях встречается экспедиционный багажник, а задние стекла имеют заводскую тонировку.

Салон Honda Passport рассчитан на пять человек и отличается кожаной отделкой, цифровой приборной панелью (10,2 дюйма) и центральным экраном мультимедиа на 12,3 дюйма. Однако стоит учитывать, что русификации в системе нет — автомобиль ориентирован на рынок США. Передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией, водительское кресло — с памятью настроек. В оснащение входят трехзонный климат-контроль, премиальная акустика Bose на 12 динамиков и атмосферная подсветка, создающая ощущение дорогого автомобиля. Второй ряд также не обделен комфортом: регулируемые спинки, подогрев, вентиляция, отдельный климат и розетка для зарядки гаджетов.

Багажник у Honda Passport вместительный — 1246 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда объем увеличивается до 2372 литров. Под полом спрятана полноразмерная запаска, а полка-трансформер может использоваться как столик для пикника. Предусмотрены современные системы безопасности: фронтальные, боковые и коленные подушки, шторки, электронные ассистенты, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы и слепых зон, а также система экстренного торможения и дистанционного запуска двигателя.

Технически кроссовер построен по классической схеме: спереди — стойки Макферсон, сзади — многорычажка. Энергоемкая подвеска адаптирована для российских дорог. Привод — фирменная система i-VTM4 с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Под капотом — атмосферный V6 объемом 3,5 литра (285 л. с., 355 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, коробка передач — 10-ступенчатый автомат. Дорожный просвет составляет 211 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье.

В России Honda Passport предлагается только под заказ, с полной предоплатой и сроком поставки около трех месяцев. Год выпуска — 2026, цена варьируется от 9,3 до 11 миллионов рублей. При этом покупатель не получает ни гарантии, ни официальной поддержки, ни даже русифицированного интерфейса. Основная причина высокой стоимости — пошлины, утилизационный сбор и дополнительные расходы на логистику.

В целом, появление Honda Passport в России — это скорее исключение из правил, чем массовый тренд. Высокая цена, отсутствие официальной поддержки и сложная схема покупки делают этот кроссовер выбором для энтузиастов, готовых мириться с рисками. Для большинства покупателей более разумным шагом выглядят альтернативы с официальной гарантией и сервисом. Такая ситуация показывает, что без снижения пошлин и упрощения ввоза новых автомобилей расширение внешних связей в этом сегменте останется затруднительным.

Ситуация с Honda Passport наглядно иллюстрирует, как параллельный импорт влияет на рынок: автомобили становятся доступнее по ассортименту, но не по цене. Для сравнения, многие современные кроссоверы с аналогичным качеством выглядят предпочтительнее, а официальные дилеры обеспечивают сервисное обслуживание и поддержку. Кстати, если вас интересуют технические тонкости современных авто, стоит обратить внимание на то, как конструкция выхлопной системы влияет на динамику и надежность двигателя .