Обновленный Honda Pilot 2026 удивляет оснащением и ценой – что изменилось?

16 декабря 2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.
В США стартовали продажи обновленного Honda Pilot 2026 модельного года. Кроссовер четвертого поколения заметно прибавил в размерах и технологиях, а вместе с этим выросли и цены. Новая базовая версия обойдется минимум в 43 690 долларов (3,47 млн рублей). Уже сейчас новинку можно увидеть в автосалонах, где покупатели могут оценить свежий дизайн, новый интерфейс и ознакомиться с ценниками по всем комплектациям.
Производитель сделал акцент на комфорте и безопасности. В салоне стало ощутимо тише благодаря дополнительной шумоизоляции, а рулевое управление стало более совершенным. В стандартное оснащение теперь входит увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный экран, который на 37% больше прежнего, цифровая приборная панель выросла на 43% и теперь составляет 10,2 дюйма. Все версии оснащены беспроводными устройствами Apple CarPlay и Android Auto, поддержкой Google и поддержкой 5G WiFi. По словам Honda, уровень шума в салоне удалось снизить на 2-3 дБ в музыкальных частотах.
Внешне Honda Pilot 2026 отличается новой решеткой радиатора, переработанным передом, рейлингами на крыше и электроприводом багажника, который раньше был доступен только в более дорогих версиях. В палитре появилось два новых цвета: Solar Silver Metallic и Smoke Blue Pearl. Всего собрано шесть комплектаций: Sport, EX-L, Touring, TrailSport, Elite и Black Edition. Для Sport и EX-L теперь предусмотрена черная решетка с глянцевой окантовкой, а для Touring, Elite и Black Edition — полностью глянцевая черная решетка. Пороги выполнены в серебристом или черном цвете в зависимости от версии.
Особое внимание уделено версии TrailSport, которая теперь выпускается с подогревом задних сидений и может включать новый коричневый кожаный салон с контрастной оранжевой прострочкой. Стоимость такой комплектации составляет 51 890 долларов. Touring получил круговой обзор, более дорогие материалы отделки и новые 20-дюймовые диски Shark Grey с черными гайками. Цена - от 52 590 долларов. Elite отличается вставками из ультра-замши с ромбовидной прострочкой и стартует с 54 990 долларов. Топовая версия Black Edition с черными 20-дюймовыми колесами Berlina Black стоит 56 490 долларов.
Под капотом всех вариантов установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 355 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом, привод может быть как передним, так и полным. Фирменная система полного привода Honda I-VTM4 доступна для всех комплектаций, а для TrailSport, Elite и Black Edition идет по умолчанию. Водителю доступны пять режимов движения: «Нормальный», «Эконом», «Снег», «Спорт» и «Эвакуация». Для версии EX-L и выше добавлены Sand и Trail для бездорожья.
Honda Pilot 2026 продолжает собираться на заводе в Линкольне, штат Алабама, где с 2006 года было выпущено уже более 2,5 миллионов экземпляров этой модели. Здесь же производятся Odyssey, Passport и Ridgeline. Новый Pilot ориентирован на семейных покупателей, которым важны простор, комфорт и современные технологии. Благодаря расширенным списку опций и улучшенной шумоизоляции, кроссовер стал еще привлекательнее для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий.
Похожие материалы Хонда
-
09.12.2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 07:56
Виртуальный Honda Grand Pilot 2026: больше пространства и конкуренция с крупными SUV
В 2026 году Honda может удивить новым Grand Pilot. Это удлиненная версия популярного кроссовера. Внутри стало еще просторнее, чем у многих полноразмерных внедорожников. Дизайнеры представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль. Подробности о необычном проекте – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 08:27
Honda представила Pilot 2026 года с новым дизайном и технологиями, но прежним мотором
Honda Pilot 2026 года получил свежий облик и расширенный набор опций. В салоне теперь больше комфорта и технологий. Однако под капотом изменений не произошло. Узнайте, чем еще удивил японский кроссовер. Все подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 07:42
Honda Pilot 2027 года готовится к обновлению с новыми деталями экстерьера и салона
Honda готовит обновленную версию Pilot для 2027 года. Модель получит заметные перемены в дизайне и оснащении. Подробности о новинке держатся в секрете. Ожидается, что кроссовер появится в продаже в США уже скоро. Следите за развитием событий.Читать далее
-
28.10.2025, 19:22
Honda Pilot 2027 года проходит дорожные испытания перед обновлением модели
Honda готовит обновление для своего крупного кроссовера. Модель уже тестируют на дорогах. Подробности о переменах держатся в секрете. Эксперты гадают, что изменится в дизайне и оснащении. Ожидается, что новинка появится в 2027 году.Читать далее
-
22.07.2025, 18:01
2026 Hyundai Palisade: новый флагманский кроссовер бросает вызов конкурентам
Hyundai представил второе поколение Palisade: больше, мощнее и технологичнее. Новый кроссовер уже готов к выходу на рынок в 2025 году и обещает серьезную конкуренцию Honda Pilot, Toyota Grand Highlander, Ford Explorer и другим. Разбираемся, чем Palisade выделяется среди соперников.Читать далее
-
19.06.2025, 13:15
В России стартовали продажи Honda Pilot в исполнении Black Edition. Дорого
На российском авторынке появился флагманский кроссовер Honda Pilot особой серии Black Edition. На машину предлагают стандартную гарантию – 3 года или 100 тысяч километров пробега. Цена – восьмизначная.Читать далее
-
28.03.2023, 12:31
Самые надежные 3-летние семейные кроссоверы
Американский журнал Consumer Reports назвал 8 самых надежных трехлетних моделей в сегменте больших семейных кроссоверов. Рейтинг был составлен на основе отзывов владельцев более 300 тысяч автомобилей.Читать далее
-
07.03.2023, 12:52
Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
-
08.11.2022, 14:26
5 интересных фактов о новом Honda Pilot
Компания Honda представила флагманский кроссовер Pilot нового, четвертого по счету поколения. Автомобиль серьезно преобразился, став самым крупным и самым мощным в истории модели.Читать далее
