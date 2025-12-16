Обновленный Honda Pilot 2026 удивляет оснащением и ценой – что изменилось?

Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации

Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.

В США стартовали продажи обновленного Honda Pilot 2026 модельного года. Кроссовер четвертого поколения заметно прибавил в размерах и технологиях, а вместе с этим выросли и цены. Новая базовая версия обойдется минимум в 43 690 долларов (3,47 млн рублей). Уже сейчас новинку можно увидеть в автосалонах, где покупатели могут оценить свежий дизайн, новый интерфейс и ознакомиться с ценниками по всем комплектациям.

Производитель сделал акцент на комфорте и безопасности. В салоне стало ощутимо тише благодаря дополнительной шумоизоляции, а рулевое управление стало более совершенным. В стандартное оснащение теперь входит увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный экран, который на 37% больше прежнего, цифровая приборная панель выросла на 43% и теперь составляет 10,2 дюйма. Все версии оснащены беспроводными устройствами Apple CarPlay и Android Auto, поддержкой Google и поддержкой 5G WiFi. По словам Honda, уровень шума в салоне удалось снизить на 2-3 дБ в музыкальных частотах.

Внешне Honda Pilot 2026 отличается новой решеткой радиатора, переработанным передом, рейлингами на крыше и электроприводом багажника, который раньше был доступен только в более дорогих версиях. В палитре появилось два новых цвета: Solar Silver Metallic и Smoke Blue Pearl. Всего собрано шесть комплектаций: Sport, EX-L, Touring, TrailSport, Elite и Black Edition. Для Sport и EX-L теперь предусмотрена черная решетка с глянцевой окантовкой, а для Touring, Elite и Black Edition — полностью глянцевая черная решетка. Пороги выполнены в серебристом или черном цвете в зависимости от версии.

Особое внимание уделено версии TrailSport, которая теперь выпускается с подогревом задних сидений и может включать новый коричневый кожаный салон с контрастной оранжевой прострочкой. Стоимость такой комплектации составляет 51 890 долларов. Touring получил круговой обзор, более дорогие материалы отделки и новые 20-дюймовые диски Shark Grey с черными гайками. Цена - от 52 590 долларов. Elite отличается вставками из ультра-замши с ромбовидной прострочкой и стартует с 54 990 долларов. Топовая версия Black Edition с черными 20-дюймовыми колесами Berlina Black стоит 56 490 долларов.

Под капотом всех вариантов установлен 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 355 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом, привод может быть как передним, так и полным. Фирменная система полного привода Honda I-VTM4 доступна для всех комплектаций, а для TrailSport, Elite и Black Edition идет по умолчанию. Водителю доступны пять режимов движения: «Нормальный», «Эконом», «Снег», «Спорт» и «Эвакуация». Для версии EX-L и выше добавлены Sand и Trail для бездорожья.

Honda Pilot 2026 продолжает собираться на заводе в Линкольне, штат Алабама, где с 2006 года было выпущено уже более 2,5 миллионов экземпляров этой модели. Здесь же производятся Odyssey, Passport и Ridgeline. Новый Pilot ориентирован на семейных покупателей, которым важны простор, комфорт и современные технологии. Благодаря расширенным списку опций и улучшенной шумоизоляции, кроссовер стал еще привлекательнее для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и путешествий.