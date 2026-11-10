Первый убыток Honda за 70 лет: что стало причиной провала

10 ноября 2026, 17:57
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Электромобили едва не погубили Honda: как бренд спасается от краха
Honda повысила годовой прогноз прибыли до 780 млрд иен: расчеты поддержали спрос на гибриды в США и слабая иена. Но квартальная прибыль упала на 39%, а расходы на перестройку бизнеса электрокаров уже превысили $12 млрд. В Огайо планируют построить завод для выпуска гибридов.
С июля по сентябрь Honda списала 484,8 млрд иен ($3 млрд) на реструктуризацию бизнеса электрокаров. На этот финансовый год компания по-прежнему оценивает совокупные расходы на перестройку EV-направления в 520 млрд иен. Затраты уже превысили $12 млрд.
Годовой прогноз операционной прибыли компания однако подняла на 20%: с 650 млрд до 780 млрд иен. Как сообщает Reuters, пересмотреть оценку помогли спрос на гибриды в США и ослабление иены, поддерживающее результаты японского экспортера. Новая оценка соответствует примерно $4,94 млрд, прежняя составляла около $4,1 млрд.
Квартальная отчетность выглядит слабее годового прогноза. Операционная прибыль за период с июля по сентябрь сократилась на 39% год к году, до 118 млрд иен ($745 млн). Это заметно ниже среднего прогноза аналитиков LSEG, равного 250 млрд иен. За квартал Honda реализовала по всему миру 823 тыс. автомобилей. Гибриды составили примерно половину розничных продаж, а в США продажи таких машин выросли на 9%.
В предыдущем финансовом году Honda направила на перестройку электромобильного направления более $9 млрд. Эти затраты привели к первому годовому убытку автопроизводителя почти за 70 лет.
Финансовый директор Масао Кавагути сообщил, что переговоры с поставщиками об урегулировании расходов продвигаются. Honda рассчитывает завершить процесс в максимально возможном объеме до конца финансового года. В автопроме расходы становятся предметом споров и по другим причинам: забастовки в Германии были связаны с оплатой труда, а Honda обсуждает с поставщиками затраты на реструктуризацию.
Ставку на гибриды подкрепит производство в США. Honda объявила о строительстве нового завода в центральной части Огайо стоимостью $3 млрд. Предприятие сможет выпускать до 240 тыс. автомобилей в год и создаст более 2 тыс. рабочих мест. Запустить производство планируют в 2029 году, если компания получит окончательные разрешения. После открытия завода производственная мощность Honda в США должна вырасти примерно до 1,3 млн автомобилей в год.
Это будет четвертый автомобильный завод Honda в Огайо и девятый производственный объект автомобильного профиля компании в США. На новом предприятии будут выпускать автомобили с гибридными и бензиновыми силовыми установками; предусмотрены и электрические версии. На расположенном в Огайо Transmissions Plant Ohio уже производят двухмоторную гибридную систему для американских Honda CR-V, Accord и Civic.
Honda обновляет и глобальную линейку гибридов: первые модели на новых платформах с модернизированными приводными системами ожидаются с 2027 года. По данным MotorTrend, среднеразмерную платформу разрабатывают для следующих поколений CR-V и Accord; в планах также Civic и Prelude. Еще один подтвержденный ориентир модельного ряда - новое поколение Honda Accord. Оно дебютирует в 2027 году и получит версию кросс-универсала.
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