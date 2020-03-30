Honda показала CB-F Concept, в котором видны мотивы ретро-легенды Bol d 'Or
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Фото: Honda
В рамках виртуального мотоциклетного шоу в Японии Honda показала концепт CB-F, в котором просматриваются стилистические элементы исторического модельного ряда с современной оптикой Naked-Bike.
Основой концепции является текущий CB 1000 R, 4-цилиндровый двигатель которого обеспечивает 125 л.с. Вместо пластически отформованного бака с эргономической выемкой, CB-F имеет незамысловато сформированный резервуар, как у модели Bol d 'Or.
В классической линии, с элементами ретро-шарма выполнена «скамейка» и большая хромированная выхлопная труба. То же самое относится к круглой фаре, в которой, как и в случае с задним светом, используется LED-технология. Но такой шаг кажется очевидным, потому как аналогичным путем пошла и компания Suzuki, также освежившая недавно одну из своих раритетных моделей.
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