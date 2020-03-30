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30 марта 2020, 13:12

Honda показала CB-F Concept, в котором видны мотивы ретро-легенды Bol d 'Or

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Фото: Honda
Название Bol d 'Or для компании Honda обозначает серию сильных 4-цилиндровых моделей образца 1980-х. Японцы, видимо, немного понастальгировали и переосмыслили двухколесную легенду.
Honda показала CB F Concept в котором видны мотивы ретро легенды Bol d Or

Фото: Honda

В рамках виртуального мотоциклетного шоу в Японии Honda показала концепт CB-F, в  котором просматриваются стилистические элементы исторического модельного ряда с современной оптикой Naked-Bike.

Основой концепции является текущий CB 1000 R, 4-цилиндровый двигатель которого обеспечивает 125 л.с. Вместо пластически отформованного бака с эргономической выемкой, CB-F имеет незамысловато сформированный резервуар, как у модели Bol d 'Or.

В классической линии, с элементами ретро-шарма выполнена «скамейка» и большая хромированная выхлопная труба. То же самое относится к круглой фаре, в которой, как и в случае с задним светом, используется LED-технология. Но такой шаг кажется очевидным, потому как аналогичным путем пошла и компания Suzuki, также освежившая недавно одну из своих раритетных моделей.  


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Цитата:| Кому: Алексей. Заводишь машину, ставишь на ручник и включаешь D, так быстрее греется и так нужно делать, чтобы прогреть вариатор, 5 минут и можно ехать.
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Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
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Honda показала CB-F Concept, в котором видны мотивы ретро-легенды Bol d 'Or
В рамках виртуального мотоциклетного шоу в Японии Honda показала концепт CB-F, в  котором просматриваются стилистические элементы исторического модельного ряда с современной оптикой Naked-Bike. Основой концепции является текущий CB 1000 R, 4-цилиндровый двигатель которого обеспечивает 125 л.с. Вместо пластически отформованного бака с эргономической выемкой, CB-F имеет незамысловато сформированный резервуар, как у модели Bol d 'Or. В классической линии, с элементами ретро-шарма выполнена «скамейка» и большая хромированная выхлопная труба. То же самое относится к круглой фаре, в которой, как и в случае с задним светом, используется LED-технология. Но такой шаг кажется очевидным, потому как аналогичным путем пошла и компания Suzuki, также освежившая недавно одну из своих раритетных моделей.  
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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