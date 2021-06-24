Honda показала новый хэтчбек Civic: как вам?
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Салон хэтчбека полностью идентичен седану: впервые в топовых версиях появится цифровая приборная панель. Комплекс Honda Sensing с адаптивным круиз-контролем и функцией удержания в полосе движения входит в базовое оснащение. В списке опций значится аудиосистема Bose, беспроводная зарядка для смартфонов и боковые подушки безопасности на втором ряду.
В зависимости от рынка под капотом хэтчбека Honda Civic может быть 2,0-литровый «атмосферник» (160 л.с.) или 1,5-литровый турбомотор (182 л.с.). Трансмиссия: модернизированный вариатор или 6-ступенчатая «механика». Для Европы Honda готовит гибридную версию e:HEV, она появится через год.
Собирать хэтчбеки Honda Civic будут на заводах в США и Японии. Производство в Великобритании и Турции свернут с уходом десятого поколения, а предприятия закроют. Других типов кузова в семействе Civic не будет (купе и универсал отправлены в отставку), зато в 2022 году появятся «заряженные» версии: седан Civic Si и хэтчбек Civic Type R.
- 499 000 РHonda Civic 2006 в Москве
- 689 000 РHonda Civic 2010 в Москве
- 615 000 РHonda Civic 2010 в Москве
- 578 000 РHonda Civic 2007 в Москве
- 420 000 РHonda Civic 2006 в Москве
- 589 000 РHonda Civic 2011 в Москве
- 894 000 РHonda Civic 2012 в Москве
- 468 000 РHonda Civic 2008 в Москве
- 490 000 РHonda Civic 2007 в Москве
- 180 000 РHonda Civic 1996 в Москве
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