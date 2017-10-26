Honda показала прототип электрокара в ретро-стиле
По предварительным данным, электрокар оснащен заднеприводной системой. Другую информацию о технической «начинке», емкости батарей, мощности силовой установки компания пока не спешит разглашать. Возможно, это связано с заявлением представителей марки о том, что модель снабжена инновационным электрическим агрегатом. Как подчеркивают разработчики, Sports EV создан, чтобы водители могли осознать радость вождения и чувство единства с автомобилем. Серийная версия получит полуавтономную систему управления.
Ожидается, что концепт-кар станет основой для серийной модели с такой же внешностью. Производство новинки намечено на 2019 год. По предварительным данным, запас хода не превысит 240 км, что, как считают создатели, вполне достаточно для езды в городском режиме. Также есть предположения, что модель получит название S2000, позаимствованное у легендарного спорткара Honda, покинувшего рынок в 2009 году.
Напомним, что в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте производитель познакомил общественность с концепт-каром Urban EV. Токийская новинка имеет общие стилистические черты с предшественником. Оба автомобиля являются частью программы Electric Vision. Она предполагает разработку новой платформы для электрокаров, двигателей и аккумуляторов для «зеленых» машин.
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