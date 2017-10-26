26 октября 2017, 10:32

Honda показала прототип электрокара в ретро-стиле

На Токийском автосалоне компания Honda провела презентацию концептуальной модели Sports EV. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой и системами искусственного интеллекта.
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  Honda показала прототип электрокара в ретро-стиле Honda Honda показала прототип электрокара в ретро-стиле
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Экстерьер электрокара напоминает силуэты классических моделей прошлого века. Машина получила длинный капот, круглые фары, квадратные задние фонари и плавные линии крыши. Правда, от привычных зеркал пришлось отказаться - на их месте размещены камеры, передающие изображение на экран, размещенный в салоне. Дверные ручки тоже не на своем месте - они вмонтированы в стойки кузова. Длина концепта составляет 3 895 мм. Модель имеет два посадочных места.

По предварительным данным, электрокар оснащен заднеприводной системой. Другую информацию о технической «начинке», емкости батарей, мощности силовой установки компания пока не спешит разглашать. Возможно, это связано с заявлением представителей марки о том, что модель снабжена инновационным электрическим агрегатом. Как подчеркивают разработчики, Sports EV создан, чтобы водители могли осознать радость вождения и чувство единства с автомобилем. Серийная версия получит полуавтономную систему управления.

Ожидается, что концепт-кар станет основой для серийной модели с такой же внешностью. Производство новинки намечено на 2019 год. По предварительным данным, запас хода не превысит 240 км, что, как считают создатели, вполне достаточно для езды в городском режиме. Также есть предположения, что модель получит название S2000, позаимствованное у легендарного спорткара Honda, покинувшего рынок в 2009 году.

Напомним, что в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте производитель познакомил общественность с концепт-каром Urban EV. Токийская новинка имеет общие стилистические черты с предшественником. Оба автомобиля являются частью программы Electric Vision. Она предполагает разработку новой платформы для электрокаров, двигателей и аккумуляторов для «зеленых» машин.

Дизайн и тюнинг Хонда

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Абу_95
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Honda показала прототип электрокара в ретро-стиле
{{material_120924}}Экстерьер электрокара напоминает силуэты классических моделей прошлого века. Машина получила длинный капот, круглые фары, квадратные задние фонари и плавные линии крыши. Правда, от привычных зеркал пришлось отказаться - на их месте размещены камеры, передающие изображение на экран, размещенный в салоне. Дверные ручки тоже не на своем месте - они вмонтированы в стойки кузова. Длина концепта составляет 3 895 мм. Модель имеет два посадочных места.По предварительным данным, электрокар оснащен заднеприводной системой. Другую информацию о технической «начинке», емкости батарей, мощности силовой установки компания пока не спешит разглашать. Возможно, это связано с заявлением представителей марки о том, что модель снабжена инновационным электрическим агрегатом. Как подчеркивают разработчики, Sports EV создан, чтобы водители могли осознать радость вождения и чувство единства с автомобилем. Серийная версия получит полуавтономную систему управления.Ожидается, что концепт-кар станет основой для серийной модели с такой же внешностью. Производство новинки намечено на 2019 год. По предварительным данным, запас хода не превысит 240 км, что, как считают создатели, вполне достаточно для езды в городском режиме. Также есть предположения, что модель получит название S2000, позаимствованное у легендарного спорткара Honda, покинувшего рынок в 2009 году.Напомним, что в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте производитель познакомил общественность с концепт-каром Urban EV. Токийская новинка имеет общие стилистические черты с предшественником. Оба автомобиля являются частью программы Electric Vision. Она предполагает разработку новой платформы для электрокаров, двигателей и аккумуляторов для «зеленых» машин.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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