Honda показала самый быстрый Civic Type R в истории: фото и подробности
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Предшественник набирал первую «сотню» за 4,9 секунды. Нынешний Type R уже установил новый рекорд для переднеприводных автомобилей на трассе Сузука в Японии. На очереди – Нюрбургринг. Если владелец решит сам попробовать погонять по трассе, он сможет отслеживать свои успехи с помощью регистратора данных Honda LogR, который снабжен цифровым секундомером и отображает информацию о поведении автомобиля в режиме реального времени. Кроме того, есть возможность поделиться своими видеороликами о вождении, не вставая с водительского кресла.
В салоне от прежнего автомобиля остался только полированный металлический рычаг МКПП, все остальное – новое. Горизонтальный дизайн приборной панели и 10,2-дюймовый тачскрин медиасистемы придают Type R 2023 года отчетливо премиальный облик. Дополняет картину лаконичный кожаный руль и цифровая «приборка» с двумя циферблатами – спидометра и тахометра. В режиме R+ главное место на панели приборов занимает горизонтально ориентированный тахометр.
Новый Civic Type R сменил шины Continental SportContact 6s на более широкие Michelin Pilot Sport 4S, диаметр которых уменьшили с 20 до 19 дюймов. Они легче и имеют меньшую вращательную массу, а значит, улучшают управляемость. Среди других приятных моментов можно назвать возвращение тройной выхлопной трубы и появление нового спойлера, вдохновленного автоспортом. Продажи новинки стартуют осенью. Ближе к этому времени должны появиться точные данные о мощности и динамике.
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