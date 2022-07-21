Honda показала самый быстрый Civic Type R в истории: фото и подробности

Ранее мы писали Honda Civic исполняется 50 лет: как менялся дизайн легендарной модели Автомобиль, ставший одним из самых популярных в мире, впервые был представлен в Японии в июле 1972 года, и ... Читать далее

Компания Honda называет новый Civic Type R 2023 модельного года «самым мощным Type R за всю историю», а также «самым быстрым и мощным автомобилем Honda, когда-либо предлагавшимся в США». К сожалению, точных цифр производитель пока не публикует, поэтому нам остается только теряться в догадках, сколько инженерам Honda удалось снять с 2,0-литрового турбомотора нового Type R.

Предшественник набирал первую «сотню» за 4,9 секунды. Нынешний Type R уже установил новый рекорд для переднеприводных автомобилей на трассе Сузука в Японии. На очереди – Нюрбургринг. Если владелец решит сам попробовать погонять по трассе, он сможет отслеживать свои успехи с помощью регистратора данных Honda LogR, который снабжен цифровым секундомером и отображает информацию о поведении автомобиля в режиме реального времени. Кроме того, есть возможность поделиться своими видеороликами о вождении, не вставая с водительского кресла.

В салоне от прежнего автомобиля остался только полированный металлический рычаг МКПП, все остальное – новое. Горизонтальный дизайн приборной панели и 10,2-дюймовый тачскрин медиасистемы придают Type R 2023 года отчетливо премиальный облик. Дополняет картину лаконичный кожаный руль и цифровая «приборка» с двумя циферблатами – спидометра и тахометра. В режиме R+ главное место на панели приборов занимает горизонтально ориентированный тахометр.

Новый Civic Type R сменил шины Continental SportContact 6s на более широкие Michelin Pilot Sport 4S, диаметр которых уменьшили с 20 до 19 дюймов. Они легче и имеют меньшую вращательную массу, а значит, улучшают управляемость. Среди других приятных моментов можно назвать возвращение тройной выхлопной трубы и появление нового спойлера, вдохновленного автоспортом. Продажи новинки стартуют осенью. Ближе к этому времени должны появиться точные данные о мощности и динамике.

Упомянутые модели: Honda Civic Type R

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах