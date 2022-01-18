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18 января 2022, 17:11

Honda покинет российский рынок: былые заслуги не в счет

Уход сильных игроков с российского автомобильного рынка мы уже проходили. Для этого достаточно вспомнить историю с компаниями Ford, Opel и корейским подразделением Chevrolet. Но с такой ситуацией в автопроме, которая сложилась сегодня, веревочке, похоже, виться и виться.
Фото: stroyportal.ru

В минувшем году прошла информация о том, что покинуть российские просторы намерена Honda, дескать, 2022 год – последний год ее присутствия в России. По телефону «горячей линии» Honda комментируют это заявление дипломатично, видимо, не желая сеять панику в потребительской среде. Да, мол, поставки машин прекратятся, однако дилерский корпус продолжит заниматься продажей остатков и сервисной поддержкой.

Корреспондент 110km.ru обратился за комментарием непосредственно к продавцам. В ДЦ «Хонда Лиговский» нам ответили, что последняя партия автомобилей из Японии придет в марте 2022-го. После этого ожидать поступления новых машин не приходится. В «Хонда Лосиный остров» отметили, что у них нет официально подтвержденной информации об уходе марки с российского рынка, при этом менеджер отдела продаж заявил, что машин должно хватить максимум до июня, что дальше, непонятно.

Речь идет о модели Honda CR-V, которая на сегодняшний день в одиночку защищает цвета бренда. Был еще флагманский вседорожник Pilot, но его поставки прекратились еще в 2021-м, и сегодня приобрести новый полноразмерный кроссовер практически невозможно.

Да и с CR-V ситуация не самая лучшая. Согласно обзвону, который мы сделали по дилерским центрам, большим разнообразием машин и их модификаций продавцы похвастаться не могут. В уже упомянутом нами ДЦ «Хонда Лиговский» свободным на данный момент является лишь единственный CR-V, в предпоследней по ранжиру комплектации за 3,5 млн рублей. У большинства дилеров ситуация схожая. Машины расходятся «на ура» - так утверждают продавцы.

Когда все было «в шоколаде»...

Honda CR-V
От 1.5 л, 190 л.с
Новый от 1 700 000 до 4 710 000 Р
Главный вопрос, почему уходит Honda? Ответ очевиден: нет должных продаж. Сами посудите, как можно успешно вести бизнес, когда за 11 месяцев удается продать чуть больше 1 100 машин. Ценник на них задран «по самое не могу», и это – последствия отказа компании наладить локальное производство в России. Многие из вас помнят, что за последние 10-15 лет руководству Honda не раз задавался подобный вопрос, и всегда звучал отрицательный ответ. Вот вам, бабушка, и Юрьев день.

Плюс архи-скудная модельная линейка. В той же Германии, например, и по сей день можно приобрести 5-6 моделей Honda, включая легковые машины, гибриды и 100-процентные «электрички». Не говоря уже о родном японском рынке. Да, были времена (в начале нулевых), когда и в нашей стране официально продавалось не меньшее количество моделей (Civic, Accord, FR-V, CR-V, Legend, Stream, Jazz), оттого и суммарные продажи были не в пример нынешним. «Хонды» продавались лучше, чем «Шкоды», «Вольво», БМВ, «Пежо», «Ситроен» и иже с ними. Помнится, одних «Аккордов» компания продавала до 14,5 тыс. штук в год.

А чего стоило присутствие в гамме заднеприводного родстера S2000 с роскошным 2-литровым 240-сильным «атмосферником» на «ручке»! Да, продажи «открывашки» не были основополагающими для компании, а у какого автопроизводителя они решающие в данном сегменте!

Рекордным годом для компании стал 2008-й – тогда удалось реализовать 89 152 ед. Таким образом, Honda более чем двукратно увеличила продажи благодаря расширенным квотам: Civic (35 728 ед.) почти избавился от очередей, а «паркетнику» CR-V (30 736 ед.) по популярности уступили Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Спрос на уходящий Jazz (6 591 ед.) вырос вдвое, неплохо стартовал полноразмерный Pilot (1 348 машин за 5 месяцев). Сегодня о таких объемах продаж может мечтать не только Honda, но и любой другой автопроизводитель.

…но грянул кризис

Honda Civic
От 1 л, 129 л.с
Взлет образца 2008 года, увы, обернулся для Honda дальнейшим падением, от которого компания не смогла оправиться до сегодняшнего дня. Хук справа нанес небезызвестный экономический кризис 2009-го. Продажи компании «рухнули» на 74% (23 222 ед.). Спрос на Civic (8 412 ед.) и CR-V (7 070 ед.) «усох» вчетверо, Accord (5 061 ед.) пропустил вперед Ford Mondeo, плохо стали расходиться Jazz (607 ед.) и Legend (86 ед.). И только американский Pilot (1 986 ед.) стал самым популярным среди относительно доступных полноразмерных кроссоверов.

Далее по ниспадающей – в 2011-м (19 101 ед.) ни одна из 7 представленных у нас моделей этой японской марки не вошла в ТОП-25 российских продаж. Неважным стал 2012-й, и только на следующий год продажи показали небольшой рост - Honda реализовала 25 741 автомобиль, что на 4 229 ед. больше по сравнению с 2012 годом. В марте стартовали продажи IX поколения Accord, в апреле вышло IV поколение CR-V с 2,4-литровым двигателем i-VTEC, который по итогам 2012 года был признан самым популярным SUV мире по версии издания Polk.

Но этот скромный успех продлился недолго: в опять же «несладком» 2015 году компания не дотянула и до 5 000 проданных машин (-36% к предыдущему году), ситуацию не спас и такой славный, но явно недооцененный у нас автомобиль, как Crosstour. Выглядел он роскошно (свеж и по сегодняшним меркам), однако комплектация с 2,4-литровым 194-сильным мотором не отличалась богатством оснащения, а в паре с 3,5-литровым 275-сильным V6 купеообразный «Кросстур» был слишком дорогим (затратным по налогам). 

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Автомобили Honda для России по-прежнему собираются в Японии и ввозятся к нам с уплатой недетской таможенной пошлины. И таким машинам, в отличие от тех, что собираются на местных предприятиях, бороться с последними непросто. Обидно прозвучит, но анонсированный уход с российского рынка, пожалуй, наиболее правильное решение Honda в создавшихся экономических условиях.

При этом компания подчеркивает, что продолжит продавать мотоциклы и спецтехнику. В поле ведения дилеров останутся сервисные и гарантийные обязательства, а также реализация оригинальных автозапчастей. Это обоснованное решение, поскольку за многие годы в России сформирован приличный парк автомобилей Honda – по разным оценкам, речь идет о плюс-минус 800 тыс. ед. Мы полюбопытствовали у дилеров, а смогут ли они помочь, например, с так называемыми «серыми» поставками машин? Ответ был следующим: пока нет, дальше видно будет.



Скорее всего, будет урезана сеть фирменных дилерских центров Honda. В настоящее время таковых по России 39 плюс один сертифицированный автоцентр в столице Казахстана. В конце 2021 года официальным партнерам предложили 3 варианта будущих отношений: продолжать работать по прежней схеме, сосредоточиться на техобслуживании или закрыться. Проще тем предприятиям, у кого в портфеле марок есть альтернативные бренды, они точно не дадут ДЦ умереть с голоду.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Honda Pilot (от 2 999 900 Р), Honda Civic, Honda Accord
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