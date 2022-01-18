Honda покинет российский рынок: былые заслуги не в счет
В минувшем году прошла информация о том, что покинуть российские просторы намерена Honda, дескать, 2022 год – последний год ее присутствия в России. По телефону «горячей линии» Honda комментируют это заявление дипломатично, видимо, не желая сеять панику в потребительской среде. Да, мол, поставки машин прекратятся, однако дилерский корпус продолжит заниматься продажей остатков и сервисной поддержкой.
Корреспондент 110km.ru обратился за комментарием непосредственно к продавцам. В ДЦ «Хонда Лиговский» нам ответили, что последняя партия автомобилей из Японии придет в марте 2022-го. После этого ожидать поступления новых машин не приходится. В «Хонда Лосиный остров» отметили, что у них нет официально подтвержденной информации об уходе марки с российского рынка, при этом менеджер отдела продаж заявил, что машин должно хватить максимум до июня, что дальше, непонятно.
Речь идет о модели Honda CR-V, которая на сегодняшний день в одиночку защищает цвета бренда. Был еще флагманский вседорожник Pilot, но его поставки прекратились еще в 2021-м, и сегодня приобрести новый полноразмерный кроссовер практически невозможно.
Да и с CR-V ситуация не самая лучшая. Согласно обзвону, который мы сделали по дилерским центрам, большим разнообразием машин и их модификаций продавцы похвастаться не могут. В уже упомянутом нами ДЦ «Хонда Лиговский» свободным на данный момент является лишь единственный CR-V, в предпоследней по ранжиру комплектации за 3,5 млн рублей. У большинства дилеров ситуация схожая. Машины расходятся «на ура» - так утверждают продавцы.
Когда все было «в шоколаде»...
Плюс архи-скудная модельная линейка. В той же Германии, например, и по сей день можно приобрести 5-6 моделей Honda, включая легковые машины, гибриды и 100-процентные «электрички». Не говоря уже о родном японском рынке. Да, были времена (в начале нулевых), когда и в нашей стране официально продавалось не меньшее количество моделей (Civic, Accord, FR-V, CR-V, Legend, Stream, Jazz), оттого и суммарные продажи были не в пример нынешним. «Хонды» продавались лучше, чем «Шкоды», «Вольво», БМВ, «Пежо», «Ситроен» и иже с ними. Помнится, одних «Аккордов» компания продавала до 14,5 тыс. штук в год.
А чего стоило присутствие в гамме заднеприводного родстера S2000 с роскошным 2-литровым 240-сильным «атмосферником» на «ручке»! Да, продажи «открывашки» не были основополагающими для компании, а у какого автопроизводителя они решающие в данном сегменте!
Рекордным годом для компании стал 2008-й – тогда удалось реализовать 89 152 ед. Таким образом, Honda более чем двукратно увеличила продажи благодаря расширенным квотам: Civic (35 728 ед.) почти избавился от очередей, а «паркетнику» CR-V (30 736 ед.) по популярности уступили Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Спрос на уходящий Jazz (6 591 ед.) вырос вдвое, неплохо стартовал полноразмерный Pilot (1 348 машин за 5 месяцев). Сегодня о таких объемах продаж может мечтать не только Honda, но и любой другой автопроизводитель.
…но грянул кризис
Далее по ниспадающей – в 2011-м (19 101 ед.) ни одна из 7 представленных у нас моделей этой японской марки не вошла в ТОП-25 российских продаж. Неважным стал 2012-й, и только на следующий год продажи показали небольшой рост - Honda реализовала 25 741 автомобиль, что на 4 229 ед. больше по сравнению с 2012 годом. В марте стартовали продажи IX поколения Accord, в апреле вышло IV поколение CR-V с 2,4-литровым двигателем i-VTEC, который по итогам 2012 года был признан самым популярным SUV мире по версии издания Polk.
Но этот скромный успех продлился недолго: в опять же «несладком» 2015 году компания не дотянула и до 5 000 проданных машин (-36% к предыдущему году), ситуацию не спас и такой славный, но явно недооцененный у нас автомобиль, как Crosstour. Выглядел он роскошно (свеж и по сегодняшним меркам), однако комплектация с 2,4-литровым 194-сильным мотором не отличалась богатством оснащения, а в паре с 3,5-литровым 275-сильным V6 купеообразный «Кросстур» был слишком дорогим (затратным по налогам).
Сервис поддержат
При этом компания подчеркивает, что продолжит продавать мотоциклы и спецтехнику. В поле ведения дилеров останутся сервисные и гарантийные обязательства, а также реализация оригинальных автозапчастей. Это обоснованное решение, поскольку за многие годы в России сформирован приличный парк автомобилей Honda – по разным оценкам, речь идет о плюс-минус 800 тыс. ед. Мы полюбопытствовали у дилеров, а смогут ли они помочь, например, с так называемыми «серыми» поставками машин? Ответ был следующим: пока нет, дальше видно будет.
Скорее всего, будет урезана сеть фирменных дилерских центров Honda. В настоящее время таковых по России 39 плюс один сертифицированный автоцентр в столице Казахстана. В конце 2021 года официальным партнерам предложили 3 варианта будущих отношений: продолжать работать по прежней схеме, сосредоточиться на техобслуживании или закрыться. Проще тем предприятиям, у кого в портфеле марок есть альтернативные бренды, они точно не дадут ДЦ умереть с голоду.
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