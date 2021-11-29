Honda покопалась в мозгах водителей, чтобы сделать автомобили безопаснее
Первый шаг будет связан с искусственным интеллектом (ИИ), который будет наблюдать как за дорогой, так и за водителем. Чтобы понять основные причины ошибок за рулем, Honda использует технологию магнитно-резонансной томографии для изучения мозга водителя и анализа рискованного поведения. Продвинутый комплекс электронных ассистентов будет следить за водителем и дорожной ситуацией, определять возможные риски и выбирать оптимальную стратегию вождения.
Система ADAS следующего поколения будет, как и раньше, привлекать внимание водителя к потенциально опасным ситуациям, а также следить, чтобы человек не отвлекался от дороги. При помощи ремней безопасности и звуковых сигналов система будет сообщать водителям об опасности, а также использовать вибростимуляцию в сиденьях и биологическую обратную связь для решения проблемы усталости и сонливости водителя.
Компания Honda планирует до 2025 года разрабатывать и совершенствовать новый комплекс ADAS, а затем внедрять его на своих автомобилях. К 2030 году дороги во всем мире должны стать намного безопаснее, поскольку все участники движения будут внимательно относиться друг к другу.
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