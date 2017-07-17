17 июля 2017, 09:31

Honda представила новое поколение Accord

В Детройте состоялась мировая 10 поколения седана Accord. Модель отныне будет оснащаться тремя двигателями, среди которых два новых агрегата с турбонаддувом.
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  Honda представила новое поколение Accord Honda Accord Honda представила новое поколение Accord Honda Accord Honda представила новое поколение Accord Honda Accord Honda представила новое поколение Accord
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Honda Accord
Выпускается с 1990 г.
Объявлений: 131
Отзывов: 6
Базовым станет 4-цилиндровый 1,5-литровый агрегат, который заменил прежний 2,4-литровый атмосферный двигатель. В паре с ним выступает 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Вместо 3,5-литрового мотора под капотом «Аккорда» в более дорогом исполнении теперь 2-литровый двигатель мощностью 252 силы. Он работает в тандеме с 10-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, покупателям будет доступна новая технология гибридного силового агрегата. Технические подробности будут раскрыты позже. Известно, что такая модификация модели доберется до авторынка в следующем году.

Что касается опций, то новый Accord имеет 7-дюймовый и 8-дюймовый дисплеи приборной панели и мультимедийного комплекса соответственно. Также владельцам доступна 450-ваттная аудиосистема, беспроводная зарядка для смартфона и функция его подключения по NFC, точка доступа Wi-Fi, возможность удаленного контроля автомобиля.

Модель, как и прежде, будет выпускаться на заводе в Мэрисвилл, штат Огайо. Совокупные объемы производства Accord в США за более чем 35 лет превысили 11 миллионов единиц.

Новинки и концепт кары Хонда Аккорд, Акорд

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Honda представила новое поколение Accord
{{model_490}}Базовым станет 4-цилиндровый 1,5-литровый агрегат, который заменил прежний 2,4-литровый атмосферный двигатель. В паре с ним выступает 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Вместо 3,5-литрового мотора под капотом «Аккорда» в более дорогом исполнении теперь 2-литровый двигатель мощностью 252 силы. Он работает в тандеме с 10-ступенчатым «автоматом».Кроме того, покупателям будет доступна новая технология гибридного силового агрегата. Технические подробности будут раскрыты позже. Известно, что такая модификация модели доберется до авторынка в следующем году.Что касается опций, то новый Accord имеет 7-дюймовый и 8-дюймовый дисплеи приборной панели и мультимедийного комплекса соответственно. Также владельцам доступна 450-ваттная аудиосистема, беспроводная зарядка для смартфона и функция его подключения по NFC, точка доступа Wi-Fi, возможность удаленного контроля автомобиля.Модель, как и прежде, будет выпускаться на заводе в Мэрисвилл, штат Огайо. Совокупные объемы производства Accord в США за более чем 35 лет превысили 11 миллионов единиц.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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