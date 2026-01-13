Почему Honda решилась на перемены — неожиданные детали и скрытые смыслы

Honda представила новый логотип: заметят ли его водители на электрокарах и гибридах

Honda меняет свой фирменный знак впервые за десятилетия. Новый логотип появится на электромобилях и гибридах с 2027 года. Компания обещает, что перемены затронут не только автомобили. Что стоит за этим шагом - остается загадкой. Ожидаются неожиданные детали и новые акценты.

Honda меняет свой фирменный знак впервые за десятилетия. Новый логотип появится на электромобилях и гибридах с 2027 года. Компания обещает, что перемены затронут не только автомобили. Что стоит за этим шагом - остается загадкой. Ожидаются неожиданные детали и новые акценты.

Японский автогигант Honda решил обновить свой фирменный стиль и анонсировал смену логотипа. На первый взгляд знаменитая буква «H» остается на месте, но теперь она выглядит чуть иначе. Новый знак появится на передней и задней частях будущих электромобилях и гибридах, начиная с 2027 года. Речь идет не только о машинах — редизайн затронет все направления бизнеса компании.

Honda утверждает, что логотип символизирует стремление к новым ценностям и инновациям бренда. Особый акцент делается на электрификацию модельного ряда. Компания уверяет, что перемены не ограничиваются внешним видом автомобилей: коснется обновление и фирменного стиля дилерских центров, и корпоративной айдентики, и даже сувенирной продукции.

Впрочем, если не присматриваться, отличить новый логотип от прежнего сможет далеко не каждый. Буква «H» стала чуть более вытянутой, линии — более плавными, общий стиль — современнее. Но для большинства автолюбителей эти тонкости остаются незаметными. В Honda считают, что именно такие конструкции способствуют эволюции бренда и его готовности к переменам.

Интересно, что смена логотипа происходит на фоне глобального перехода Honda к электромобилям и гибридным технологиям. Компания активно инвестирует в разработку новых платформ и аккумуляторов, а также расширяет линейку экологически чистых моделей. Новый знак должен стать символом трансформации и перемен.