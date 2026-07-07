Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

7 июля 2026, 10:04

Первый электромотоцикл Honda: старт продаж в Европе и детали модели

Первый электромотоцикл Honda: старт продаж в Европе и детали модели

Батарея вместо бака: как первый электромотоцикл Honda WN7 меняет правила игры на рынке

Первый электромотоцикл Honda: старт продаж в Европе и детали модели

Honda выходит на рынок электромотоциклов с моделью WN7, производство которой налажено в Японии, а продажи стартовали в ЕС. Мало кто знает, что дизайн новинки отсылает к культовым моделям 80-х, а технические характеристики обещают задать новые стандарты. Что ждет покупателей и почему этот запуск может изменить рынок - объясняем подробно.

Honda выходит на рынок электромотоциклов с моделью WN7, производство которой налажено в Японии, а продажи стартовали в ЕС. Мало кто знает, что дизайн новинки отсылает к культовым моделям 80-х, а технические характеристики обещают задать новые стандарты. Что ждет покупателей и почему этот запуск может изменить рынок - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей запуск Honda WN7 - не просто очередная новинка, а важный сигнал о том, как быстро меняется рынок двухколесной техники. В условиях, когда электромобили и электробайки становятся все более востребованными, появление первого электромотоцикла от Honda может повлиять на выбор многих, кто задумывается о переходе на экологичный транспорт. Особенно это актуально на фоне растущего интереса к японским технологиям и тенденции к ужесточению экологических стандартов в Европе и других регионах.

Honda WN7 - это не просто электробайк, а результат многолетней работы инженеров компании. Производство модели организовано на заводе в Кумамото, Япония, что подчеркивает серьезность подхода бренда к качеству и надежности. Интересно, что продажи стартовали именно в Евросоюзе, где спрос на электротранспорт традиционно высок. Серийная версия WN7 появилась после концепта EV Fun, который был впервые показан в 2024 году, а официальный дебют новинки состоялся в сентябре 2025-го.

Технические характеристики Honda WN7 впечатляют: электромотор мощностью 67 л.с. и крутящий момент 100 Нм обеспечивают динамику, сравнимую с бензиновыми аналогами. Литий-ионная батарея емкостью 9,3 кВт*ч позволяет рассчитывать на достойный запас хода, а система рекуперации энергии торможения делает эксплуатацию более экономичной. Снаряженная масса мотоцикла - 217 кг, что для электробайка подобного класса считается оптимальным показателем.

Фото: Honda

Дизайн WN7 вызывает ассоциации с техникой Honda 80-х годов: прямоугольная фара, частично открытая несущая рама и заметный аккумуляторный блок. Такой подход не только подчеркивает преемственность, но и делает модель узнаваемой на фоне конкурентов. Впрочем, крупная батарея сразу выдает в байке современный электрический характер, не позволяя спутать его с классическими бензиновыми мотоциклами.

Стоимость Honda WN7 в Европе начинается от 15 тысяч евро (примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу). Это ставит новинку в один ряд с премиальными моделями, однако эксперты отмечают, что за эти деньги покупатель получает не только современную технику, но и доступ к инновационным решениям японского бренда. Кстати, интерес к новым технологиям в автопроме подтверждается и другими примерами: например, недавно на рынке появились подробности о запуске нового поколения Hongqi H7, который также стал заметным событием для отрасли - подробности о запуске бизнес-седана Hongqi H7 вызвали немало обсуждений среди экспертов.

В завершение стоит отметить несколько важных моментов: Honda WN7 - это первый электромотоцикл бренда, который сразу ориентирован на европейский рынок; модель сочетает в себе ретро-дизайн и современные технологии; технические параметры позволяют конкурировать с бензиновыми аналогами; цена соответствует уровню премиум-сегмента. Появление WN7 может стать отправной точкой для дальнейшего развития электрических мотоциклов не только в Европе, но и в других странах, где интерес к экологичному транспорту продолжает расти.

Упомянутые марки: Honda
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