Honda представила «заряженный» седан Accord
Такая техническая «начинка» сделала автомобиль дороже от 2 000 до 4 500 долларов. Разница зависит от выбранного исполнения салона. Представители марки сообщают, что этот двигатель разрабатывался с использованием различных фирменных систем. Новое оснащение позволяет седану развивать скорость с места до первой «сотни» за 5,8 секунды. А вот максимальная скорость пока неизвестна.
Внутреннее убранство модели выполнено с использованием кожи. Также в список дополнительных опций входит комплект подушек безопасности, за отдельную плану покупатель может установить светодиодную оптику и системы полуавтономного вождения. Пока спортивная модификация Honda Accord доступна только японским покупателям, но компания не исключает, что привезет новинку и на американский рынок. Также в обозримом будущем Honda намерена выпустить гибридную версию седана.
Напомним, что ранее компания выпустила гоночную версию хэтчбека Honda Civic Type-R. Сейчас модель проходит этап дорожных испытаний, после чего отправится на конвейер. Всего будет выпущено 25 экземпляров машины. На этом автомобиле команда марки будет выступать на различных состязаниях.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное