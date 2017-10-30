30 октября 2017, 09:34

Honda представила «заряженный» седан Accord

Японская компания явила миру новую модификацию своей модели Accord. Она получила название Sport. «Злой» характер обеспечен турбированным 2-литровым двигателем.
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  Honda представила «заряженный» седан Accord Honda Accord Honda представила «заряженный» седан Accord
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Производитель провел презентацию «заряженного» седана, фотографии которого попали в Сеть. Инженеры марки снабдили Honda Accord Sport 2,0 двигателем с турбонаддувом, выдающим 252 «лошади». Трансмиссия представлена модернизированной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, что стандартная версия Accord предлагается автолюбителям с 1,5-литровым мотором, мощность которого составляет 192 л.с.

Такая техническая «начинка» сделала автомобиль дороже от 2 000 до 4 500 долларов. Разница зависит от выбранного исполнения салона. Представители марки сообщают, что этот двигатель разрабатывался с использованием различных фирменных систем. Новое оснащение позволяет седану развивать скорость с места до первой «сотни» за 5,8 секунды. А вот максимальная скорость пока неизвестна.

Внутреннее убранство модели выполнено с использованием кожи. Также в список дополнительных опций входит комплект подушек безопасности, за отдельную плану покупатель может установить светодиодную оптику и системы полуавтономного вождения. Пока спортивная модификация Honda Accord доступна только японским покупателям, но компания не исключает, что привезет новинку и на американский рынок. Также в обозримом будущем Honda намерена выпустить гибридную версию седана.

Напомним, что ранее компания выпустила гоночную версию хэтчбека Honda Civic Type-R. Сейчас модель проходит этап дорожных испытаний, после чего отправится на конвейер. Всего будет выпущено 25 экземпляров машины. На этом автомобиле команда марки будет выступать на различных состязаниях.

 

Новинки и концепт кары Хонда Аккорд, Акорд

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Отзывы по теме
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Под скидки и «Аккорд» звучит
Почему-то автор не рассказал о новой подвеске у 9 баяна, а на этом стоит заострить внимание, 9 аккорд стал мягче своих предшественников и в целом вся подвеска стала более энергономичней. Многорычажку заменили на Макферсон, поэтому 9 аккорд стал эдаким лордом, потерял хулигана в своём лице, но от этого ...
Mugen
Тест Honda Accord: ода возмужанию
Фото конечно хорошие, но, видео тест дайте, а то нормального нет в сети.
Андрей
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Honda представила «заряженный» седан Accord
{{material_121443}}Производитель провел презентацию «заряженного» седана, фотографии которого попали в Сеть. Инженеры марки снабдили Honda Accord Sport 2,0 двигателем с турбонаддувом, выдающим 252 «лошади». Трансмиссия представлена модернизированной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отметим, что стандартная версия Accord предлагается автолюбителям с 1,5-литровым мотором, мощность которого составляет 192 л.с.Такая техническая «начинка» сделала автомобиль дороже от 2 000 до 4 500 долларов. Разница зависит от выбранного исполнения салона. Представители марки сообщают, что этот двигатель разрабатывался с использованием различных фирменных систем. Новое оснащение позволяет седану развивать скорость с места до первой «сотни» за 5,8 секунды. А вот максимальная скорость пока неизвестна.Внутреннее убранство модели выполнено с использованием кожи. Также в список дополнительных опций входит комплект подушек безопасности, за отдельную плану покупатель может установить светодиодную оптику и системы полуавтономного вождения. Пока спортивная модификация Honda Accord доступна только японским покупателям, но компания не исключает, что привезет новинку и на американский рынок. Также в обозримом будущем Honda намерена выпустить гибридную версию седана.Напомним, что ранее компания выпустила гоночную версию хэтчбека Honda Civic Type-R. Сейчас модель проходит этап дорожных испытаний, после чего отправится на конвейер. Всего будет выпущено 25 экземпляров машины. На этом автомобиле команда марки будет выступать на различных состязаниях. 
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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